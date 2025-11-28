Acasă » Exclusiv » Fosta „fată de oraș” aruncă bomba: „Nu m-am împăcat cu Măruță”

Fosta „fată de oraș” aruncă bomba: „Nu m-am împăcat cu Măruță”

De: Georgiana Ionita 28/11/2025 | 14:07
Fosta fată de oraș aruncă bomba: Nu m-am împăcat cu Măruță
Simona Sensual nu mai există. În 2025, fosta „bombă sexy” a showbizului românesc trăiește o viață cu totul diferită: brunetă, discretă, fără operații estetice, a scris o carte despre religie-psihologie și duce o viață care nu mai are nicio legătură cu perioada în care tabloidele o vânau la fiecare pas. Simona Suhoi revine, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, cu declarații neașteptate.

Simona Sensual, viață nouă, zero operații și adevărul despre scandalul cu Măruță

A rămas la fel de senzuală, doar că s-a reinventat complet. De la culoarea părului, până la cum gândește și ce mănâncă. În vârstă de 42 de ani, frumoasa care în urmă cu 15-20 de ani ținea prima pagină a tabloidelor, duce acum o viață discretă, departe de lumea showbiz-ului. A renunțat la pletele blonde care au consacrat-o, nu mai consumă carne roșie și lactate și, spune ea, încearcă să trăiască frumos.

„Azi mă vedeți așa cum sunt eu cu adevărat”

A fost ani la rând una dintre cele mai mediatizate femei din România, apoi a dispărut și s-a reinventat. A pictat, a studiat nutriția, s-a apucat serios de fitness, a scris o carte și a lansat chiar și un parfum. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, Simona Suhoi a dezvăluit cum arată viața ei azi.

„Cred că am ajuns la performanța de a-mi arăta adevărata personalitate și nu o imagine portretizată de media. În timp, lumea a ajuns să mă cunoască cu adevărat și să își dea seama ce om sunt. Dacă în trecut totul era superficial și bazat doar pe imagine, acum au reușit să mă cunoască. E adevărat că am scris o carte de religie-psihologie, care sper că îi ajută pe cei care o citesc să își găsească fericirea și liniștea sufletească. Parfumul a fost un vis mai vechi pe care acum mi l-am împlinit”, a declarat Simona Suhoi pentru CANCAN.RO

Ne-a mărturisit că nu spune nu unei reveniri în showbiz, dacă va avea vreodată ceva de spus sau de promovat, însă a rămas extrem de discretă cu privitre la statusul ei sentimental.

„Iubirea nu se caută, iubirea e în noi. Dar da, mi se pare că fericirea și iubirea sunt lucruri tainice. Cu cât sunt mai afișate ostentativ, cu atât sunt mai superficiale. Eu prefer esențele tari, în cutii personale”, a dezvăluit ea. 

„Nu știu bărbați celebri. Eu mă uit la om, nu la faimă.”

Pe vremuri, făcea furori la fiecare pas. Ajunsă la 42 de ani, Simona a rămas la fel de senzuală ca la 20 de ani, însă la capitolul admiratori, rămâne un mister.

 Pentru mine nu există celebritate, sincer nici nu știu bărbați celebri. Dacă mi-au scris sau m-au căutat, nu am știut cine sunt. Eu mă uit la om și la caracter. Prefer omenia în locul celebrității”, a mai spus ea. 

A scris o carte despre dragoste și spune că încearcă să trăiască în iubire și în frumusețe în tot ceea ce face. Afirmă că nu este adepta operațiilor estetice și că, pentru ea, frumusețea vine din interior. Mai mult, ea are și o disciplină riguroasă atunci când vine vorba de ceea ce mânâncă și sport, astfel că nu lasă timpul să se ațterne pe chipul și pe trupul ei. 

„Frumusețea vine din interior,  este și numele cărții mele, Frumusețea iubirii, în care poți descoperi adevărata frumusețe. Viața frumoasă pe care o duci, gândurile frumoase, faptele frumoase, noblețea, bunătatea, iubirea – toate te înfrumusețează și te înnobilează. Așa cum răutatea acrește fața omului, așa și iubirea înfrumusețează și luminează chipul. Este de mare ajutor și faptul că nu mănânc carne roșie de 20 de ani și exclud lactatele. Fac foarte mult sport, fără de care nu mă pot activa în fiecare dimineață. Rutina mea este mersul în aer liber. Tratamentul este dragostea. Călătoriile sunt intervențiile estetice, ca o glumă. Nu am intervenții estetice și cred că acesta este și farmecul meu”, a mai dezvăluit ea. 

Războiul cu Măruță

Războiul dintre Simona Sensual și Cătălin Măruță datează de peste un deceniu, însă momentul care a aprins din nou scandalul a avut loc în 2021. Atunci, Simona l-a dat în judecată pe prezentator, după ce acesta i-ar fi adresat o întrebare despre ea lui Romica Țociu în cadrul unei ediții a emisiunii „La Măruță”. Simona a considerat comentariul jignitor și a decis să ducă totul în instanță. Acum, ea spune că nu s-a împăcat cu acesta, dar că l-a iertat. 

Măruță? (n.r. râde). Nu, nu m-am împăcat. Relațiile sunt la fel. Eu doar l-am iertat. Iertarea e cel mai mare lucru în ziua de azi. Să poți să ierți.”, a mai spus aceasta.

În final, am vrut să aflăm dacă e ceva ce ar vrea să afle oamenii despre ea abia după toți anii ăștia:

„Asta am încercat în toți anii aceștia: să mă descopere pe mine dincolo de aparențe, poze, apariții”, a declarat Simona.

 

