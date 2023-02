Simona Suhoi este singură! S-a despărțit de iubit, după o relație care a durat 10 ani, dar nu regretă. De altfel, decizia i-a aparținut. Planurile pe care le are acum vedeta? Să călătorească! Prima țintă, pelerinaj la Muntele Athos, unde nu are de gând să rateze mănăstirile de acolo. Și mai vrea să întâlnească un călugăr înțelept, care s-o sfătuiască. CANCAN.RO are detaliile și vi le prezintă, în exclusivitate.

La secret și-a ținut relația de iubire Simona Suhoi, cunoscută și drept Sensual, o relație care a durat nu mai puțin de 10 ani. Dar gelozia bărbatului, un afacerist de peste hotare, a condus, în cele din urmă, la despărțire. A mai fost și distanța, dar asta s-ar fi rezolvat, poate, până la urmă. ”S-a terminat din cauza geloziei. Dar ne-am despărțit civilizat. Eu i-am pus punct. Mai era și distanța, un disconfort, de ce să nu recunosc. Probabil, și pentru el. Așa a fost să fie”, a dezvăluit Simona, pentru CANCAN.RO.

Simona Sensual vrea să viziteze toate mănăstirile din jurul Muntelui Athos

Simona și-a creionat, imediat, planurile. Grecia e tărâmul unde vrea, imediat, să ajungă. La Muntele Athos, în pelerinaj. ”Mă duc în vacanță, singură, să mă relaxez la poalele muntelui Athos. Am mai fost în Grecia acum 20 de ani, prima dată, dar acum este o călătorie spirituală. Vreau să vizitez mănăstiri.

După vizitele unor mănăstiri din nordul Bucovinei și mănăstiri din Ierusalim, trebuia să vizitez și Meteora, Aeghina. Locuri cu mare încărcătură spirituală, locuri sfinte. Investiția mea cea mai mare este în latura spirituală. Unii sunt colecționari de poșete, eu colecționez momente unice”, a spus Simona Suhoi.

A ținut să anunțe că și-ar dori să întâlnească ”un călugăr bătrân și înțelept, gen călugărul Petroniu. Îmi plac oamenii simpli, care renunță la lume. Să am ce să discut cu ei, să-mi dea sfaturi… Admir viața simplă”.

