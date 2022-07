Simona Suhoi, cunoscută drept Simona Sensual, învârte pensula cu măiestrie. A pictat cu mulți ani în urmă, dar mai mult s-a jucat, nu știa exact ce sunt uleiul și pânza, însă, acum un an, s-a pus tare pe treabă. Icoane pictează, de regulă, Simona, și o face foarte bine. De altfel, cel puțin una dintre ele avea să fie remarcată, astfel că pictura se află, acum, în altarul bisericii Sf. Mina Vergului, din Capitală. CANCAN.RO are detaliile, în exclusivitate.

Simona Sensual și-a redescoperit vechea pasiune, moștenită de la bunica ei, pictura. De un an lucrează intens, iar ce iese din mâna ei este foarte apreciat. În special de fețele bisericești. Pentru că icoane pictează Simona, pe care le împarte pe la mănăstiri.

Dar una dintre ele, noi am numit-o ”făcătoare de minuni”, se află, acum, chiar în altarul unei cunoscute biserici din București.

Preotul, impresionat de icoana pictată de Simona Sensual

Preotul de acolo a fost plăcut impresionat de cadoul pe care Simona Sensual i-l făcuse, așa că a decis să pună pictura în altar. Dar iată povestea Simonei!

”Icoana pictată de mine sper să fie făcătoare de minuni. Faptul că a fost sfințită… Acum se află la biserica Sf. Mina Vergului, din București. Este una dintre bisericile la care merg de vreo 20 de ani.

Am avut eu niște probleme cu un proces și m-a ajutat foarte mult. Aveam atunci niște probleme de nu mai credeam că ies din ele, nici cu bani, nici cu nimic.

A fost, atunci, un declic, m-am aprofundat eu mai mult, așa… Sunt mai multe de spus, dar esențialul este că m-am apucat de pictat, la un moment dat, acum vreun an.

Pe pânză și în ulei, că înainte desenam. Dar nu putea fi ceva încadrat într-o ramă, era doar o pasiune, mă jucam”, dezvăluie Simona, pentru CANCAN.RO.

”Când se uită la ea, le vine să plângă!”

A început să picteze în ulei, iar apropiații i s-au destăinuit că le vine să plângă, atunci când se uită la chipurile de pe pânză.

”Când am început să pictez pe pânză și a ieșit ceva interesant, după mulți ani în care nu mai pictasem, preoții pe care-i cunosc mi-au spus că le-a plăcut foarte mult.

Eu și lucrez mai mult pe ce transmite pictura pe care o fac. Ca exemplu, am icoană pictată despre care apropiații mi-au spus că atunci când se uită la ea, parcă le vine să plângă… Transmite ceva.

Am făcut mai multe icoane, le-am dat pe la mai multe mănăstiri. Și am dat și aici, la Sf. Mina. Dar nu am crezut ce avea să se întâmple.

Eu am lăsat-o, frumos, împachetată preotului, iar a doua oară, când am revenit acolo, preotul a venit la mine și m-a întrebat, plăcut mirat, dacă eu am pictat-o. I-am spus că da. M-a lăudat, că e frumoasă, și mi-a spus că a venit un episcop care mă cunoștea, de altfel, și când a văzut-o în altar că e pusă lângă un geam, a întrebat cine a pictat-o. I-a spus că eu și a sfințit-o”, povestește Simona Sensual.

A pictat 10 icoane

Avea să fie o bucuriei imensă pentru ea. ”Mi-am zis: Doamne, dacă știam c-o să fie sfințită, o aduceam pe cea mai frumoasă dintre toate pe care le-am pictat, și am pictat vreo 10. Dar, crede-mă, în ziua aia a fost cea mai mare fericire a mea. Era o bucurie, o împlinire…

Am pictat icoana într-o zi sau două. A fost ușor. Pentru că eu am, așa, o conexiune foarte amplă cu Iisus și îmi iese din prima, la ochi, la tot.

Ei, la Maica Domnului, nu știu, am stat foarte mult, cred că o lună și tot am încercat și nu ieșea chipul ăla angelic și de sfințenie. Era mai mult, așa, modern și nu-mi plăcea și reluam…

Îmi ieșeau fețe frumoase, dar nu-mi plăcea, că nu trebuie frumusețea să iasă, trebuie o altfel de frumusețe, una divină”, a povestit Simona Sensual.

