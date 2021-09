Simona Suhoi, cunoscută mai mult ca Simona Sensual, s-a retras din lumina reflectoarelor și pare că a fost cea mai bună decizie! A dat lovitura în afaceri și speră să se dezvolte cât de curând însă timpul și-l ocupă cu o altă pasiune. Blonda sexy a showbiz-ului autohton a fost înzestrată cu un talent pe care l-a ascuns până acum de ochii curioșilor. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, Simona Sensual a vorbit despre marea ei pasiune, pictura.

Cine ar fi crezut că arta poate fi un domeniu de interes pentru Simona Sensual? Fosta bombă-sexy nu doar că se simte atrasă de tot ce e frumos, ba chiar reușește să-l și creeze. Simona Suhoi a povestit, în exclusivitate, pentru CANCAN.RO despre talentul cu care a fost înzestrată, dar pe care a preferat să-l țină ascuns.

CANCAN.RO: Simona, ai pictat mai multe tablouri. De unde ai pasiunea aceasta?

SIMONA: E o pasiunea mai veche, eu am mai pictat de-a lungul anilor, dar până acum nu prea am avut timp. Mi-a venit ideea să renovez sediul firmei și vreau să pictez eu pereții. Așa că acum fac tot felul de machete și de probe. Am o cafenea pe care vreau să o pictez într-un stil avangardist. Eu pictez în cuțit. E și mai rapid decât cu pensula. În 20 de minute am terminat tabloul, după care mai stau puțin la retuș. Sunt mândră de ce mi-a ieșit până acum!

„Totul în viața mea este făcut de plăcere”

CANCAN.RO: Ai făcut vreun curs de specializare?

SIMONA: Când eram mică, la vremea aia era Palatul Copiilor. Și am fost câțiva ani la cursuri. Am învățat să fac măsurători, să încadrez, să schițez la centimetru. Măsurătoarea e cea mai importantă.

CANCAN.RO: Cu afacerile cum stai? Mai ai fabrica de panificație din Pitești?

SIMONA: Da, o am și vreau să mă dezvolt și cu cafeneaua. Și am de gând să mut sediul firmei în București. Vreau să fie și cu producție, chiar dacă o sa fie cafea ”to go”.

CANCAN.RO: Ai de gând să deschizi o expoziție, să-ți vinzi tablourile?

SIMONA: Sinceră să fiu, nu am făcut niciodată asta. Eu o fac de plăcere. Totul în viața mea este făcut de plăcere. Poate că o să le expun pe un perete în cafenea. Cine e interesat, se uită și să întreabă și mai vedem atunci. Bunica mea a avut expoziții multe, chiar și la Palatul Parlamentului. E clar că ea m-a influențat, nu aveam de la cine să iau asta decât de la ea. Ea m-a dus la cursuri și m-a îndrumat. Dacă stau să mă gândesc acum, în timp ce vorbim, mereu m-a atras partea asta de design. Și când aveam un business cu haine cam tot asta făceam. Trebuia să măsor, să desenez. Mi-a rămas în sânge! Eu și când mă uit la un perete îmi imaginez ce vopsea și modele ar merge.

„M-am săturat de cât am tot alergat cu afaceri”

CANCAN.RO: În afară de pictură, cu ce îți mai ocupi timpul?

SIMONA: M-am săturat de cât am tot alergat cu afaceri pe la Pitești, Brașov, Ploiești. Așa că am stat și eu mai liniștită.

CANCAN.RO: Ai avut COVID?

SIMONA: Poate să nu îmi fi dat seama! Răcită am fost în ultimii doi ani și nici vaccinată nu sunt. Poate am avut o formă asimptomatică sau poate ușoară, nu știu. Eu nu mă pot vaccina pentru că am făcut un vaccin antitetanos acum câțiva ani și mi-a fost rău. Am multe alergii și mi-a recomandat doctorul să evit să fac vaccinuri.

CANCAN.RO: Dar ești împotriva vaccinului COVID?

SIMONA: Fiecare face cum consideră. Eu una prefer să merg mai mult pe zona naturistă. Îmi fac periodic la blender un cocktail cu cătină și mai multe plante, iar asta mă revitalizează. Acum dacă se va ajunge să mă ia de pe stradă și să mă ducă forțat la vaccin, asta e, n-am ce să fac.

„Credința e modul prin care mă ridic din orice”

CANCAN.RO: Spuneai, la un moment dat, că ai descoperit credința. Ce înseamnă asta pentru tine?

SIMONA: Pentru fiecare înseamnă altceva, dar ar fi bine să fie pentru toți același lucru. E modul meu de a mă ridica din orice, de a vedea totul pozitiv. Indiferent de ce se întâmplă, bun sau rău, este cu un scop. Credința înseamnă să accepți tot ce ți se dă și să ai o stare de bucurie. Nu vreau să mă laud, eu doar vreau să îmi păstrez o stare de liniște, pace. E important să știi că, indiferent dacă vin diverse probleme din exterior, vin tot spre binele tău.

CANCAN.RO: Cu dragostea cum stai?

SIMONA: Sunt într-o pauză! (râde)

CANCAN.RO: Chiar nu ești cu nimeni?

SIMONA: Sunt băieți care mă curtează de 15 ani și sunt constanți. Pe mine, dacă m-a plăcut cineva, nu scap de el încă 20 de ani. În general, așa a fost la mine! Dar acum sunt într-o pauză, cum spuneam.

