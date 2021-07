Simona Suhoi (Sensual), problema mari din cauza variantei Delta a coroanvirusului! Ce a pățit și cum i-a fost afectată afacerea

De ceva timp Simona Sensual, actuală Suhoi, a ieșit din lumina reflectoarelor și s-a reprofilat. Fosta bombă sexy și-a deschis o mică afacere în Argeș, însă pandemia a afectat-o destul se rău. O angajată i-a murit de COVID-19, iar în zonă a fost identificat un focar al tulpinii Delta.

Simona Suhoi are probleme mari din cauza variantei Delta a coronavirusului. Se pare că afacerea pe care o deține este pe punctul de a ajunge pe butuci. Recent, o angajată de-a ei a murit din cauza virusului, iar în zonă au fost înregistrate mai multe cazuri de infectări cu temuta tulpină Delta. (CITEȘTE ȘI: SIMONA SUHOI (SENSUAL) A DEVENIT FEMEIE DE AFACERI: “FIECARE TREBUIE SĂ MĂNÂNCE, SĂ GĂTEASCĂ”)

Fabrica de panificație pe care Simona Suhoi o deține este situată într-o localitate din județul Argeș, zonă în care tulpina Delta a început să facă ravagii, existând o transmitere comunitară. Astfel, cazurile au început să se înmulțească, iar unul dintre cei cinci angajați ai Simonei a fost infectat și a decedat.

Până în prezent în județul Argeș există 17 cazuri de infectare cu tulpina Delta, iar autoritățile monitorizează atent situația. Tot aici au existat și două decese de pacienți cu această tulpină.

Simona Suhoi, sceptică în privința vaccinului

Deși se află într-o zonă în care varianta Delta deja a început să își facă simțită prezența, Simona Suhoi încă nu s-a vaccinat. Aceasta este sceptică în privința oricărui vaccin, din cauza unei experiențe neplăcute și preferă să mai aștepte până se va imuniza. (VEZI ȘI: Simona Suhoi (Sensual) s-a căsătorit în secret?! S-a dat singură de gol în direct, la TV: “E cel mai important lucru să…”)

„În 2019 am făcut un vaccin anti-tetanos, după ce am fost mușcată de un maidanez care sărise la cățelușa mea. Ulterior, timp de 7 luni am avut dureri musculare și abdominale, nimeni nu știa de la ce provin. Nu puteam nici să dorm de durere.

Până la urmă un medic mi-a spus că ar putea fi o alergie de la unele substanțe din vaccin și mi-a prescris un program intens de detox. Abia după aceea m-am recuperat. Acum mă tem de orice vaccin. Nu sunt antivaccinistă, fiecare face ce vrea cu corpul lui, doar că eu am ales să nu mă vaccinez încă. Nu știu dacă am făcut COVID, nu am avut nici un fel de simptome”, a declarat Simona Suhoi, pentru WOWbiz.ro.

Sursa foto: Instagram & Facebook