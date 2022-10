Simona Suhoi nu mai e de mulți ani… Sensual! A lăsat ”lumea bună” a Capitalei pentru un altfel de trai. A aprofundat calea religiei, iar acum duce o viață în care starea sufletească este pură. Și afaceri mai are fosta vedetă, dar care o ”chinuiesc”, nu glumă. Are deschise puncte de lucru în București, Brașov și Pitești. Doar că va renunța la unul dintre ele. CANCAN.RO are detaliile și vi le prezintă, în exclusivitate.

Panificație și ciocolată. Cu asta se ocupă Simona Suhoi de câțiva ani, iar afacerea a crescut, văzând cu ochii, de la an la an. În Ploiești a fost ”deschiderea”, în 2017, atunci când i-a venit ideea, pentru că acolo-i merge bine, spune ea, dar un an mai târziu se ”muta”. Anii au trecut, Simona Suhoi are, acum, afaceri în trei orașe. La una dintre ele va renunța.

Simona Suhoi își vinde afacerea din Pitești cu 50.000 de euro

Este vorba de punctul de lucru de la Pitești. Vrea să vândă tot ce are în el pentru 50.000 de euro. Spune că prețul e ”la jumătate”. ”Am prea multe, nu reușesc cu drumurile. Așa că am decis să vând tot ce e acolo, la Pitești. Firma cu utilajele, totul e la jumătate de preț, pe cuvânt. Îmi vând ciocolateria, așa îmi place să-i spun, că fac acolo și ciocolată, nu numai panificație”, a dezvăluit Simona, pentru CANCAN.RO.

Simona a mai spus că se va concentra pe afacerea din București, pe care o poate controla mult mai ușor. Nu va renunța, însă, la cea de la Brașov, pentru că merge des pe acolo. De altfel, Simona Suhoi se afla la Poalele Tâmpei chiar în momentul în care făcea dezvăluirile, pentru CANCAN.RO. După ce s-a asigurat că afacerea e ok, Simona a făcut puțină mișcare, cu aerul tare al înălțimilor în nări. ”Acum sunt sus, pe munte, iau aer curat, fac o plimbare. Am ajuns la Postăvaru, la 1.800 de metri altitudine”, a spus, fericită, Simona.

