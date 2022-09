Pe Facebook i-a venit oferta Simonei Suhoi – un compleu care i-a luat ochii – și nu a stat pe gânduri. A comandat imediat și a așteptat ziua când curierul îi va bate la ușă. Totul a decurs ca la carte până într-un punct: atunci când a deschis coletul! Dezamăgire mare, dar banii fuseseră dați, aproximativ 300 de lei. Ce a făcut vedeta? CANCAN.RO are detaliile și vi le prezintă, în exclusivitate.

Țeapă. Este cuvântul care i-a venit imediat în minte Simonei Sensual, la scurt timp după ce cămășuța spectaculoasă a cărei poză a văzut-o pe net s-a transformat total, în cutia pe care curierul i-a adus-o. Nici pe departe nu arăta precum prezentarea, culoare, calitatea materialului…

Simona Sensual: ”Ei fac o manevră…”

Așa că Simona a luat atitudine. Doar că, deocamdată, nu a rezolvat nimic. ”Am trimis înapoi ce-am primit. Ei fac o manevră, ca să nu fie identificați în România. Au firma în Bulgaria, dar ei sunt în Giurgiu. Și trimit curierul bulgăresc până în Giurgiu, iar de acolo îl preia cel din România. Asta ca să nu poți identifica cine trimite. Eu am trimis înapoi coletul la Fan Courier din Giurgiu. Că ei știu sigur ce firmă a livrat.

(CITEȘTE ȘI: ”A INTRAT PESTE MINE, GOL PUȘCĂ!” SIMONEI SENSUAL NU I-A VENIT SĂ CREADĂ! HĂRȚUITORUL A ”ATACAT-O” ÎN SAUNĂ)

Eu am dat banii când am primit coletul, l-am plătit, iar după ce nu mi-a plăcut ce am văzut, i-am dat retur. De fapt, am plătit din nou transportul, să-l returnez. Le-am zis, practic, spălați-vă pe cap cu el, că n-am nevoie”, a povestit Simona, pentru CANCAN.RO.

”Să se spele pe cap cu toate!”

La retur, avea să afle că nu e singura care a fost păcălită. ”Ca idee, fata aia de la Fan Courier, unde am completat returul, mi-a zis: stai liniștită, știi câte colete ne vin aici, returnări? Așa am aflat cum se numește firma de fapt, nu cum am crezut inițial.

Îți vin pe Facebook multe site-uri de astea, cu oferte… Dar este o bătaie de joc. Vrei să-ți iei o cămașă, dar e imposibil de purtat.

(NU RATA: ”ATENTEAZĂ LA VIAȚA MEA!” VEDETA E TERORIZATĂ DE CÂTEVA LUNI: ÎI FORȚEAZĂ, SISTEMATIC, UȘA ÎN TOIUL NOPȚII)

Eu, când am văzut ce am primit, am dat telefoane, am dat mesaj pe Facebook, le-am zis, mulțumesc frumos pentru țeapă, ne vedem la Poliție, dar nu am rezolvat nimic.

Mă rog, am trimis aia înapoi, cu formularul de retur, le-am pus chitanța, să se spele pe cap cu toate, că n-am nevoie. Dar de fiecare dată spun: jur că nu mai iau de pe Facebook, dar … ”, a încheiat Simona Sensual.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.