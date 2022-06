Simona Sensual (39 de ani) nu are liniște! Nici acasă, nici la sala de fitness, acolo unde își lucrează de ani buni corpul. Un bărbat o hărțuiește, îi dă mesaje, multe indecente, ba chiar și-a arătat bărbăția, într-o fotografie pe care i-a trimis-o pe messenger. Simona s-a speriat, la un moment dat, și chiar s-a gândit să-și schimbe locul de antrenament. Însă are și o altă soluție. CANCAN.RO are detaliile și vi le prezintă, în exclusivitate.

Simona Sensual a răbufnit atunci când bărbatul, pe care spune că-l cunoaște, fiind partener de sală cu ea, și-a arătat bărbăția, într-o poză pe care, fără jenă, i-a trimis-o. Se gândește să plece de la acea sală de fitness, deși trage de fiare acolo încă din tinerețe și, mai mult, se simte ca acasă.

Deocamdată, se ascunde sub căștile pe care și le pune odată ce începe antrenamentul.

Simona Sensual ascultă muzică religioasă la fitness

Ce ascultă Simona Sensual? Muzică religioasă! „Eu cred că toată lumea se naşte cu credinţă. Am citit şi Biblia ortodoxă şi Biblia neoprotestantă. Am început să citesc istoria religiilor. Am vrut să plec în India să fac un documentar”, povestea Simona, în urmă cu mai bine de cinci ani.

Așa că, în timpul ședințelor de fitness, blondina nu vrea să fie perturbată. Nu e chiar Gigi Becali, care asculta și cânta și el muzica religioasă în mașina sa, cu geamul deschis, în fața reporterilor. Ea o face doar în căștile care o rup de lumea din jurul ei.

”Eu sunt în lumea mea acolo. Ascult muzică religioasă, mă simt foarte bine, fac ceea ce trebuie la sală. Nu vreau să fiu deranjată de nimeni”, a spus Simona, pentru CANCAN.RO.

Doar că traversează o perioadă mai grea, pentru că, deși nu aude nimic în jurul ei atunci când se pune pe treabă, se simte privită cu alți ochi și, mai mult, este și hărțuită, lucru deloc confortabil, în condițiile în care bărbatul despre care spune că-l cunoaște o deranjează constant.

