Acasă » Știri » Doliu în familia Măruță! Cumnata Andrei, primele declarații: ”L-a încercat o boală urâtă!”

De: Andreea Stăncescu 02/12/2025 | 09:27
Aurota Mihai suferă după ce l-a pierdut pe tatăl său / Sursa foto: Social media
Aurora Mihai traversează una dintre cele mai dificile perioade din viața sa, după pierderea tatălui. În timp ce familia ei încearcă să găsească putere pentru a merge mai departe, aceasta are multe amintiri despre părintele său pe care încearcă să le păstreze vii. 

Moartea tatălui său a lovit întreaga familie, iar perioada a fost cu atât mai dificilă cu cât acesta se confruntase deja cu probleme serioase de sănătate. Artista, care formează de aproape treizeci de ani un cuplu  alături de Săndel Mihai, trece acum printr-o mare durere pe care o resimte și fiul lor, Vlad.

Aurora Mihai are doar cvinde de laudă pentru tatăl ei. Acesta a fost un om remarcabil, cu o minte ageră și o cultură vastă, calități care au influențat decisiv atât parcursul ei, cât și educația fiului său. În ciuda faptului că încercau să fie pregătiți pentru acest moment, starea lui de sănătate deteriorându-se din cauza unor afecțiuni neurologice, vestea pierderii a lăsat un gol imens.

„Mult nu pot vorbi, pentru că deja îmi vine să plâng! L-am pierdut pe tata recent și o mare parte din mine s-a dus. A fost un om extraordinar, și vreau să subliniez un lucru: bazele culturii generale ale mele și ale fiului meu, Vlad, o datorăm tatălui meu. A fost un om foarte inteligent.”, a declarat Aurora Mihai.

Sursa foto: Social media

Înmormântarea a fost una specială, unde s-a implicat toată familia. Tatăl artistei era un mare iubitor al Beatles, motiv pentru care apropiații au decis să îi pună o piesă și pe ultimul drum, așa cum este tradiția.

„Tata era un meloman… La înmormântare, el a iubit trupa Beatles, nu știu dacă sunt fani așa cum a fost tatăl meu, iar în momentul în care l-am îngropat am pus «Hey Jude», așa am stabilit cu frații și mama. La o înmormântare, în breasla noastră, se cântă, vin muzicanți și cântă ceva care i-a plăcut. Lui tata i-a plăcut Beatles, a fost ideea mea și am pus această piesă. A fost un moment care ne-a rupt inima, dar…”, a mai adăugat Aurora Mihai.

