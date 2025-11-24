Acasă » Știri » O tânăra a murit la doar 23 de ani, după ce i-a scris lui ChatGPT. Ce i s-a întâmplat

De: Andreea Stăncescu 24/11/2025 | 12:56
O tânără de 23 de ani a murit / Sursa foto: Facebook

O tragedie cutremurătoare a ieșit la suprafață în orașul Bolton, Marea Britanie, acolo unde o tânără de doar 23 de ani, Charlotte Leader, a fost găsită fără viață în propriul apartament, la mai bine de un an de la deces. Descoperirea a șocat autoritățile, deoarece trupul ei era mumificat și învelit în pături, semn că nimeni nu îi trecuse pragul sau nu îi verificase situația pentru o perioadă extrem de lungă.

Anchetatorii au aflat că, înainte de a muri, Charlotte nu mai avea niciun contact cu familia sau prietenii. Izolată total, singura ei interacțiune din ultimele luni nu a fost cu o persoană reală, ci cu inteligența artificială ChatGPT, căreia i-a trimis și ultimul mesaj din viața ei. Investigația a fost descrisă ca fiind „sfâșietoare”.

„Să mori la 23 de ani, în singurătate, fără ca nimeni să te caute timp de un an întreg… este ceva sfâşietor”, i-a scris tânăra lui ChatGPT.

Ultima conversație a lui Charlotte, datată 30 iulie 2024, arată starea ei de confuzie și frustrare. Tânăra a scris: „Ajută-mă, m-am dus din nou să iau niște mâncare.” Sistemul AI a încercat să o înțeleagă și i-a răspuns: „Pari nesigură în privința mâncării.” Charlotte a replicat: „Este mâncarea pe care nu am vrut-o și asta e frustrant.”

Sursa foto: Freepik

Tânăra se confrutna cu probleme de sănătate mintală

Medicul legist a explicat că tânăra suferea de probleme de sănătate mintală și că, în timp, s-a îndepărtat complet de familie, de prieteni și chiar de instituțiile medicale. Mama ei a mărturisit că nu mai avusese nicio veste despre fiică încă din 2021, în timp ce vecinii au confirmat că nu o vedeau niciodată ieșind din casă. Anchetatorii au precizat că, la momentul morții, Charlotte era complet singură, având n singur contact cu inteligența artificială.

Sora tinerei a găsit în apartament un spațiu gol, fără medicamente și fără semne de ajutor, menționând că Charlotte nu dădea impresia că ar fi renunțat la viață, ci că se lupta de ani de zile cu tulburări grave de alimentație, inclusiv bulimie. Deși cauza exactă a decesului nu a fost stabilită, ancheta nu a descoperit urme de droguri sau alte substanțe, iar moartea rămâne un simbol dureros al singurătății extreme.

