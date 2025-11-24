O nouă tragedie în lumea medicală! Gabriela Popi a fost găsită moartă. Ce s-a întâmplat cu ea

Constanța este în stare de șoc după ce comunitatea medicală a aflat vestea tragică a dispariției medicului de familie Gabriela Popi. Cunoscută pentru devotamentul și profesionalismul său, aceasta a lăsat în urmă colegi, pacienți și familie profund îndurerați, iar circumstanțele decesului său sunt investigate de autorități.

O veste cutremurătoare a zguduit comunitatea medicală din Constanța în urmă cu puțin timp. Medicul de familie Gabriela Popi, cunoscută și apreciată pentru activitatea sa profesională, a fost găsită decedată. Trupul femeii a fost descoperit în Canalul Dunăre – Marea Neagră, iar autoturismul său a fost abandonat în apropierea podului din zonă.

Gabriela Popi era dată dispărută încă de vineri și a fost căutată intens de familie și prieteni, după ce nu mai răspundea la telefon. Ea era mama unui adolescent și era recunoscută pentru devotamentul cu care îngrijea pacienții, în special în timpul valurilor 1, 2 și 3 ale pandemiei, tratând mulți dintre ei la domiciliu ce au dus la analizele foarte bune post-Covid.

Pentru cei care au cunoscut-o, Gabriela Popi rămâne un simbol al dedicării profesionale și al implicării sufletești, fiind atât medic devotat, cât și mamă grijulie. Treupul descoperit a fost dus la morgă pentru a se efectua o autopsie. S-a deschis și un dosar penal pentru a se stabili împrejurările care au dus la moartea medicului de familie.

„Astăzi, în jurul orei 1.00, polițiștii au identificat, în apa Canalului Dunăre – Marea Neagră, la kilometrul 24+300 metri, cadavrul unei persoane, fiind vorba despre o femeie, de 50 de ani. Trupul neînsuflețit a fost transportat la morgă în vederea efectuării autopsiei pentru stabilirea cauzei decesului. În cauză a fost întocmit dosar penal, cercetările fiind continuate de către polițiști pentru stabilirea împrejurărilor în care s-a produs evenimentul”, au transmis autoritățile.

