Acasă » Știri » O nouă tragedie în lumea medicală! Gabriela Popi a fost găsită moartă. Ce s-a întâmplat cu ea

O nouă tragedie în lumea medicală! Gabriela Popi a fost găsită moartă. Ce s-a întâmplat cu ea

De: Andreea Stăncescu 24/11/2025 | 07:49
O nouă tragedie în lumea medicală! Gabriela Popi a fost găsită moartă. Ce s-a întâmplat cu ea
Medicul Gabriela Popi a murit / Sursa foto: Facebook

Constanța este în stare de șoc după ce comunitatea medicală a aflat vestea tragică a dispariției medicului de familie Gabriela Popi. Cunoscută pentru devotamentul și profesionalismul său, aceasta a lăsat în urmă colegi, pacienți și familie profund îndurerați, iar circumstanțele decesului său sunt investigate de autorități.

O veste cutremurătoare a zguduit comunitatea medicală din Constanța în urmă cu puțin timp. Medicul de familie Gabriela Popi, cunoscută și apreciată pentru activitatea sa profesională, a fost găsită decedată. Trupul femeii a fost descoperit în Canalul Dunăre – Marea Neagră, iar autoturismul său a fost abandonat în apropierea podului din zonă.

Gabriela Popi era dată dispărută încă de vineri și a fost căutată intens de familie și prieteni, după ce nu mai răspundea la telefon. Ea era mama unui adolescent și era recunoscută pentru devotamentul cu care îngrijea pacienții, în special în timpul valurilor 1, 2 și 3 ale pandemiei, tratând mulți dintre ei la domiciliu ce au dus la analizele foarte bune post-Covid.

Pentru cei care au cunoscut-o, Gabriela Popi rămâne un simbol al dedicării profesionale și al implicării sufletești, fiind atât medic devotat, cât și mamă grijulie. Treupul descoperit a fost dus la morgă pentru a se efectua o autopsie. S-a deschis și un dosar penal pentru a se stabili împrejurările care au dus la moartea medicului de familie.

Tabel comparativ salarii | Cât câștigă nepalezii din România VS cât câștigă românii, pentru aceleași meserii prestate
Tabel comparativ salarii | Cât câștigă nepalezii din România VS cât câștigă românii,...
Cea mai norocoasă zodie în decembrie 2025. Și în 2026 este printre favoritele astrelor
Cea mai norocoasă zodie în decembrie 2025. Și în 2026 este printre favoritele...
Sursa foto: Facebook

„Astăzi, în jurul orei 1.00, polițiștii au identificat, în apa Canalului Dunăre – Marea Neagră, la kilometrul 24+300 metri, cadavrul unei persoane, fiind vorba despre o femeie, de 50 de ani.

Trupul neînsuflețit a fost transportat la morgă în vederea efectuării autopsiei pentru stabilirea cauzei decesului.

În cauză a fost întocmit dosar penal, cercetările fiind continuate de către polițiști pentru stabilirea împrejurărilor în care s-a produs evenimentul”, au transmis autoritățile.

CITEȘTE ȘI: Designerul personal al prințesei Diana, Paul Costelloe, a murit răpus de boală. Familia a făcut anunțul trist

O fată de 12 ani a murit după ce profesoara a obligat-o să facă 100 de genuflexiuni, drept pedeapsă pentru că a întârziat. Ce a pățit seara micuța

Tags:
Iți recomandăm
Flavia Groșan a fost înmormântată în râuri de lacrimi! Mii de oameni și-au luat adio
Știri
Flavia Groșan a fost înmormântată în râuri de lacrimi! Mii de oameni și-au luat adio
Nu e banc! Cât costă o cană cu vin fiert sau un langoș la Târgul de Crăciun de la Viena în 2025
Știri
Nu e banc! Cât costă o cană cu vin fiert sau un langoș la Târgul de Crăciun de…
Legătura nebănuită dintre părul cărunt și cancer, relevată de un studiu
Mediafax
Legătura nebănuită dintre părul cărunt și cancer, relevată de un studiu
PROGNOZĂ Crăciun 2025 și Revelion 2026 | Vreme ciudată în București, potrivit meteorologilor EaseWeather
Gandul.ro
PROGNOZĂ Crăciun 2025 și Revelion 2026 | Vreme ciudată în București, potrivit meteorologilor...
FOTO. Lavinia e noua iubită a celebrului milionar spaniol care a jucat la Real Madrid
Prosport.ro
FOTO. Lavinia e noua iubită a celebrului milionar spaniol care a jucat la...
Român șocat de diferențele de prețuri între România și Bulgaria: „Noi ne-am tâmpit de tot”
Adevarul
Român șocat de diferențele de prețuri între România și Bulgaria: „Noi ne-am tâmpit...
Anunțul șefului ANAF după ce judecătorii au respins sechestrul asupra bunurilor lui Klaus Iohannis
Digi24
Anunțul șefului ANAF după ce judecătorii au respins sechestrul asupra bunurilor lui Klaus...
Oficialii americani, ucraineni și europeni discută azi la Geneva planul de încetare a războiului
Mediafax
Oficialii americani, ucraineni și europeni discută azi la Geneva planul de încetare a...
Parteneri
Cum arăta Denise Rifai înainte să fie celebră. Imagini uluitoare cu prezentatoarea tv! Tatăl arab îi punea reguli stricte
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arăta Denise Rifai înainte să fie celebră. Imagini uluitoare cu prezentatoarea tv! Tatăl arab...
FOTO. Imagini hot cu manechinul care i-a luat mințile milionarului însurat
Prosport.ro
FOTO. Imagini hot cu manechinul care i-a luat mințile milionarului însurat
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Gestul lui Gigi Becali față de un muncitor străin. Ce a făcut omul de afaceri pentru un livrator de mâncare care l-a așteptat la mașină
Click.ro
Gestul lui Gigi Becali față de un muncitor străin. Ce a făcut omul de afaceri...
Controverse în SUA asupra planului de pace pentru Ucraina. „Aceasta nu este propunerea americană” / „O afirmație evident falsă”
Digi 24
Controverse în SUA asupra planului de pace pentru Ucraina. „Aceasta nu este propunerea americană” /...
O tânără a ajuns la spital după ce a mers o noapte întreagă cu trenul. Ce a descoperit mama ei acasă
Digi24
O tânără a ajuns la spital după ce a mers o noapte întreagă cu trenul....
Ce a găsit ADAC la Dacia Bigster și a stârnit atâtea reacții?
Promotor.ro
Ce a găsit ADAC la Dacia Bigster și a stârnit atâtea reacții?
BANCUL ZILEI. Bulă se confesează: - Am o relație cu soția ta!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă se confesează: - Am o relație cu soția ta!
O veste bună! Fișierele pot fi transferate fără probleme între dispozitivele Android și Apple
go4it.ro
O veste bună! Fișierele pot fi transferate fără probleme între dispozitivele Android și Apple
O descoperire șocantă dezvăluie că ARICII de MARE sunt practic „doar creier”
Descopera.ro
O descoperire șocantă dezvăluie că ARICII de MARE sunt practic „doar creier”
Numărul gamerilor din România a crescut simțitor
Go4Games
Numărul gamerilor din România a crescut simțitor
PROGNOZĂ Crăciun 2025 și Revelion 2026 | Vreme ciudată în București, potrivit meteorologilor EaseWeather
Gandul.ro
PROGNOZĂ Crăciun 2025 și Revelion 2026 | Vreme ciudată în București, potrivit meteorologilor EaseWeather
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Flavia Groșan a fost înmormântată în râuri de lacrimi! Mii de oameni și-au luat adio
Flavia Groșan a fost înmormântată în râuri de lacrimi! Mii de oameni și-au luat adio
BANC | ”Aseară m-am îmbătat, am sunat-o pe nevastă-ta”
BANC | ”Aseară m-am îmbătat, am sunat-o pe nevastă-ta”
Nu e banc! Cât costă o cană cu vin fiert sau un langoș la Târgul de Crăciun de la Viena în 2025
Nu e banc! Cât costă o cană cu vin fiert sau un langoș la Târgul de Crăciun de la Viena în 2025
Patru luni de la nunta lui Cati Vlad! Alo, Vogue, încă un articol, pls
Patru luni de la nunta lui Cati Vlad! Alo, Vogue, încă un articol, pls
Alexia Eram și Tonghi, brunch la Matinée! Mâncarea e top, outfitul mai puțin
Alexia Eram și Tonghi, brunch la Matinée! Mâncarea e top, outfitul mai puțin
Primele imagini cu Daciana Sârbu ex-Ponta cu puișorul – barman de la Mița Biciclista! Vin după ...
Primele imagini cu Daciana Sârbu ex-Ponta cu puișorul – barman de la Mița Biciclista! Vin după prânz + sorbit consistent din priviri
Vezi toate știrile
×