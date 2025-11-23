O fată de 12 ani a murit după ce profesoara a obligat-o să facă 100 de genuflexiuni, drept pedeapsă pentru că a întârziat. Ce a pățit seara micuța

Tragedie într-o școală! O elevă din India și-a pierdut viața după ce a fost forțată să efectueze un număr mare de exerciții fizice. Fetița de 12 ani a fost obligată să facă 100 de genuflexiuni ca pedeapsă școlară.

O tragedie a avut loc în statul Maharashtra, India, unde o elevă de 12 ani și-a pierdut viața după ce a fost supusă unui efort fizic extrem ca formă de pedeapsă pentru întârzierea la școală. Incidentul s-a petrecut la Shree Hanumant Vidya Mandir High School, situată în orașul Vasai, și a declanșat îngrijorări privind metodele de disciplină aplicate în instituțiile de învățământ din regiune.

O fată de 12 ani a murit după ce a făcut 100 de genuflexiuni

Fata, elevă în clasa a VI-a, a întârziat aproximativ zece minute la cursuri. Ca urmare, cadrele didactice au decis să o pedepsească printr-o serie de exerciții fizice – 100 de genuflexiuni. Aceasta a efectuat exercițiile în timp ce purta ghiozdanul școlar, ceea ce se consideră că a accentuat efortul și impactul asupra corpului său. După finalizarea genuflexiunilor, fetița a început să resimtă dureri severe în zona lombară.

La scurt timp după ce a părăsit școala, starea sa de sănătate s-a agravat rapid. Familia a decis să o transporte de urgență la un spital din Nalasopara, însă simptomele s-au intensificat, necesitând transferul imediat la un spital de nivel superior din Mumbai. În ciuda eforturilor medicale intense și a intervențiilor urgente, viața fetei nu a putut fi salvată. Cauza decesului este legată direct de efortul fizic extrem, aplicat fără supraveghere medicală sau adaptare la condiția fizică a copilului.

Autoritățile locale au demarat o anchetă pentru a stabili circumstanțele exacte ale incidentului și responsabilitatea cadrelor didactice implicate. Incidentul a stârnit îngrijorare în rândul societății, fiind perceput ca un exemplu al riscurilor majore asociate cu pedepsele fizice aplicate copiilor în școli. Experții în protecția minorilor și educație subliniază că metodele disciplinare care implică efort fizic intens sau forțarea copiilor la activități fizice extreme pot avea consecințe grave asupra sănătății și chiar asupra vieții acestora.

