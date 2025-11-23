Acasă » Știri » Moartea misterioasă a unei femei din Vaslui. A fost găsită fără un membru și vecinii ei au o ipoteză înfricoșătoare

De: Anca Chihaie 23/11/2025 | 13:34
FOTO: Pixabay

O tragedie a zguduit sâmbătă seara un sat din județul Vaslui, unde o femeie în vârstă de 85 de ani a fost descoperită decedată pe o uliță. Victima, găsită inconștientă de localnici, prezenta răni grave care au atras imediat atenția autorităților. Incidentul a fost anunțat Serviciului Județean de Ambulanță, care a intervenit prompt la fața locului, însă echipajul medical nu a mai putut face nimic pentru a-i salva viața.

Corpul femeii prezenta leziuni severe la nivelul membrului superior drept, inclusiv amputarea antebrațului, însă segmentul lipsă nu a putut fi recuperat de la locul incidentului. Din cauza stării în care a fost găsită, medicii nu au putut stabili imediat cauza exactă a decesului. Semnele morții erau deja evidente, iar intervenția echipajului medical a constat doar în confirmarea decesului și preluarea cazului pentru investigații suplimentare.

Autoritățile locale au început o anchetă pentru a clarifica circumstanțele în care s-a produs tragedia. Întrucât zona este cunoscută pentru prezența câinilor fără stăpân, ipoteza unui atac al acestora asupra femeii este una dintre variantele investigate. Locuitorii satului susțin că prezența animalelor vagabonzi în apropierea gospodăriilor și pe ulițe este o problemă constantă, iar incidente similare, deși mai puțin grave, au fost raportate și în trecut.

„Echipajul medical ajuns acolo a găsit victima fără semne vitale și semnele morții deja instalate. Prezenta o plagă de mari dimensiuni la nivelul membrului superior drept cu amputația antebrațului. Segmentul amputat nu a putut fi găsit. La acest moment cauza morții nu este cunoscută, dar sătenii suspectează că victima ar fi putut fi agresată de mai mulți câini vagabonzi care sunt prezenți în zona respectiva în mod constant”, au transmit reprezentanții Serviciului Județean de Ambulanță Vaslui.

De asemenea, s-a dispus ridicarea corpului pentru efectuarea autopsiei, care va determina cu exactitate cauza morții. Ancheta include și verificarea eventualelor alte circumstanțe care ar fi putut contribui la tragedie, de la accidente domestice până la posibile conflicte cu animalele din sat.

