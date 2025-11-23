Acasă » Știri » Greșeala fatală care l-a costat viața pe tânărul de 24 de ani din Constanța. Cum s-ar fi putut salva din accidentul fatal

Greșeala fatală care l-a costat viața pe tânărul de 24 de ani din Constanța. Cum s-ar fi putut salva din accidentul fatal

De: Irina Rasoveanu 23/11/2025 | 10:09
Dani a murit la 24 de ani/ Sursa foto: Facebook

Tragedie fără margini în Constanța! Un tânăr de 24 de ani a murit într-un accident cumplit. Acesta a intrat cu mașina sub un TIR, iar echipajele de salvare venite la fața locului nu au mai putut face nimic pentru a-l salva. Potrivit primelor informații, o greșeală fatală a făcut diferența între deces și supraviețuire. Află, în articol, cum s-ar fi putut salva!

Vineri noaptea, 21 noiembrie 2025, în jurul orei 3:40, oamenii legii au fost sesizați prin apel la 112 cu privire la un accident cumplit produs pe DN 3, în Constanța. În urma impactului devastator, un tânăr de 24 de ani din localitatea Cobadin și-a pierdut viața. Dani, așa cum îi spuneau prietenii, nu a mai putut fi salvat.

Ce greșeală fatală a făcut Dani, tânărul mort în accidentul din Constanța

Dani a intrat cu mașina într-un TIR, iar impactul a fost atât de puternic încât și-a pierdut viața. În ciuda eforturilor depuse, echipajele de salvare ajunse la fața locului nu au mai putut face nimic pentru a-l salva.

Potrivit primelor informații, tânărul de 24 de ani ar fi putut să se salveze dacă nu făcea o greșeală mare. Dani nu ar fi purtat centura de siguranță. În caz contrar, șansele de supraviețuire ar fi putut fi mult mai mari.

„În jurul orei 3:40, polițiști din cadrul Serviciului Siguranță Rutieră au fost sesizați, prin apel 112, cu privire la producerea unui accident rutier, pe DN 3. Din primele cercetări a reieșit faptul că impactul s-a produs între un autoturism, condus de un bărbat, de 24 de ani, din localitatea Cobadin, și un ansamblu de vehicule format din cap tractor ce tracta o semiremorcă, condus de un bărbat, de 30 de ani, din localitatea Oltina. În urma impactului a rezultat decesul, la fața locului, a conducătorului autoturismului. În cauză, cercetările sunt continuate de polițiști”, a transmis IPJ Constanța.

Dani a lăsat multă durere în urma sa/ Sursa foto: Facebook

Acum, familia și prietenii se pregătesc să îl conducă pe Dani pe ultimul drum. Înmormântarea va avea loc sâmbătă, 23 noiembrie 2025. Tânărul a lăsat multă durere în urma sa. Mai mulți prieteni au scris mesaje emoționante pe rețelele de socializare.

„A fost genul de om care lăsa lumină în urma lui. Avea un suflet bun, cald, și știa mereu să aducă un zâmbet acolo unde era tristețe. Pentru cei care l-au cunoscut, el nu a fost doar un prieten, ci o parte importantă din viața lor – un sprijin, o prezență sinceră și un om pe care te puteai baza.

Plecarea lui neașteptată a lăsat în urmă un gol imens, dar și o mulțime de amintiri frumoase, pe care le vom păstra mereu în inimă. Deși nu mai este printre noi, dragostea, bunătatea și momentele trăite împreună vor dăinui pentru totdeauna. Odihnește-te în pace, drag prieten”, a scris unul din prietenii lui Dani, pe Facebook.

