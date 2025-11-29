Acasă » Știri » Tragedie în Italia. Un alt român a avut parte de o moarte cumplită după ce a căzut de pe o schelă

Tragedie în Italia. Un alt român a avut parte de o moarte cumplită după ce a căzut de pe o schelă

De: Mirela Loșniță 29/11/2025 | 15:42
Tragedie în Italia. Un alt român a avut parte de o moarte cumplită după ce a căzut de pe o schelă
Un român a murit pe un șantier din Italia. Sursă foto: Facebook

Un tragic accident de muncă a avut loc pe 28 noiembrie 2025, în localitatea Caselette, provincia Torino, Italia. Un român, în vârstă de 63 de ani, și-a pierdut viața vineri, după ce a căzut în gol de la aproximativ nouă metri în timp ce lucra pe un șantier de renovare a unei case private de pe via Molino.

Încă un român și-a găsit sfârșitul departe de casă. Bărbatul, alături de mai mulți colegi, renova o casă privată de pe via Molino, când, într-o fracțiune de secundă, moartea l-a răpus, după ce a căzut de pe o schelă, de la o înălțime de nouă metri.

Român mort după ce a căzut de pe o schelă

Potrivit presei străine, alarma a fost dată în jurul prânzului, iar la fața locului au intervenit rapid echipajele medicale ale serviciului de urgență, cu ambulanțe și elicopterul de salvare. Zeci de minute, medicii au efectuat manevrele de resuscitare, însă nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața și au fost nevoiți să declare decesul. Bărbatul se afla pe schelă în momentul în care s-a produs căderea fatală, iar impactul a fost atât de puternic încât românul a murit pe loc.

Zodia care își va întâlni jumătatea până la finalul anului 2025. Cristina Demetrescu: „Vor avea parte de energie și noroc în dragoste”
Zodia care își va întâlni jumătatea până la finalul anului 2025. Cristina Demetrescu:...
RUNELE au ales PRIMARUL Capitalei! Cine va câștiga alegerile, potrivit numerologului Mihai Voropchievici
RUNELE au ales PRIMARUL Capitalei! Cine va câștiga alegerile, potrivit numerologului Mihai Voropchievici

La locul accidentului au intervenit carabinierii din Rivoli și inspectorii de muncă, care au început o anchetă pentru a clarifica circumstanțele în care s-a produs tragedia. Aceștia vor analiza pas cu pas dinamica căderii, pentru a stabili dacă muncitorul se afla pe o structură provizorie, dacă echipamentele de protecție individuală și colectivă erau prezente și utilizate corect și dacă șantierul respecta toate reglementările de securitate în vigoare. Până la finalizarea anchetei, familia bărbatului de 63 de ani se pregătește pentru înmormântare.

Căderile de la înălțime rămân una dintre principalele cauze de deces pe șantierele de construcții, acolo unde termenele strânse, complexitatea lucrărilor și presiunea zilnică se intersectează adesea cu situații de risc ridicat. Așa s-a întâmplat și pe via Molino din Caselette, unde un șantier de renovare s-a transformat, în câteva clipe, în locul unei tragedii.

Un alt român a avut parte de o moarte cumplită în Italia. Ce s-a întâmplat cu blocurile de beton pe care le transporta

Tragedie în Italia! Un șofer român de TIR a murit în cabina camionului

Tags:
Iți recomandăm
Surpriză de 1 decembrie, la 10.000 m altitudine! Momentul care i-a înduioșat pe toți pasagerii Tarom
Știri
Surpriză de 1 decembrie, la 10.000 m altitudine! Momentul care i-a înduioșat pe toți pasagerii Tarom
La ce vârstă ating oamenii inteligența maximă. Când sunt cei mai deștepți, de fapt
Știri
La ce vârstă ating oamenii inteligența maximă. Când sunt cei mai deștepți, de fapt
Avertizare ANM: Ploi, lapoviță și ninsoare în aproape toată țara. Județele aflate sub Cod galben - HARTĂ
Mediafax
Avertizare ANM: Ploi, lapoviță și ninsoare în aproape toată țara. Județele aflate sub...
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Gandul.ro
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
FOTO. Diana Munteanu, apariție hot. Cum arată fosta soție a lui Claudiu Niculescu la 46 de ani
Prosport.ro
FOTO. Diana Munteanu, apariție hot. Cum arată fosta soție a lui Claudiu Niculescu...
Mesajul tinerei religioase care face videochat a devenit viral: „De ce să mă chinui cu 3.000 de lei, dacă Dumnezeu a lăsat să fac bani?”
Adevarul
Mesajul tinerei religioase care face videochat a devenit viral: „De ce să mă...
Este un „comerț cu oameni”: Adevărul ascuns despre tonul din supermarket și „vasele întunecate” care îl pescuiesc
Digi24
Este un „comerț cu oameni”: Adevărul ascuns despre tonul din supermarket și „vasele...
HOROSCOP 29 noiembrie. Zodia care se bucură de armonie și relaxare
Mediafax
HOROSCOP 29 noiembrie. Zodia care se bucură de armonie și relaxare
Parteneri
Andra Măruță, de nerecunoscut după ce a slăbit enorm! Metoda folosită de artistă: „Deși sunt pofticioasă”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Andra Măruță, de nerecunoscut după ce a slăbit enorm! Metoda folosită de artistă: „Deși sunt...
FOTO. Cele două femei și-au părăsit iubitele pentru a fi împreună și s-au pozat împreună
Prosport.ro
FOTO. Cele două femei și-au părăsit iubitele pentru a fi împreună și s-au pozat împreună
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Tania Budi și Dan Bittman, o relație care a pornit neașteptat. S-au cunoscut în troleibuz, au fost împreună 10 ani și au rămas prieteni
Click.ro
Tania Budi și Dan Bittman, o relație care a pornit neașteptat. S-au cunoscut în troleibuz,...
Povestea Anastasiei Soare: de la Constanța la Hollywood. Cum a construit un imperiu și a ajuns în cercurile marilor vedete ale lumii
Digi 24
Povestea Anastasiei Soare: de la Constanța la Hollywood. Cum a construit un imperiu și a...
Plicul maro de pe biroul liderilor europeni și adevăratul plan de pace al lui Trump: Faceți bani, nu război!
Digi24
Plicul maro de pe biroul liderilor europeni și adevăratul plan de pace al lui Trump:...
KGM Torres intră în liga SUV-urilor mari: rival direct pentru Dacia Bigster și Toyota RAV4
Promotor.ro
KGM Torres intră în liga SUV-urilor mari: rival direct pentru Dacia Bigster și Toyota RAV4
BANCUL ZILEI. Bulă mănâncă 10 sarmale. – Atât de multe, Bulă?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă mănâncă 10 sarmale. – Atât de multe, Bulă?
Ce știm până acum despre iPhone-ul pliabil: 3 caracteristici care l-ar diferenția de concurență
go4it.ro
Ce știm până acum despre iPhone-ul pliabil: 3 caracteristici care l-ar diferenția de concurență
Fenomen STRANIU pe planeta Marte!
Descopera.ro
Fenomen STRANIU pe planeta Marte!
Un nou shooter multiplayer de la autorii popularului PUBG
Go4Games
Un nou shooter multiplayer de la autorii popularului PUBG
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Gandul.ro
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Test de logică exclusiv pentru genii | În această imagine s-au strecurat 3 greșeli. Găsește-le ...
Test de logică exclusiv pentru genii | În această imagine s-au strecurat 3 greșeli. Găsește-le în maximum 15 secunde!
Surpriză de 1 decembrie, la 10.000 m altitudine! Momentul care i-a înduioșat pe toți pasagerii Tarom
Surpriză de 1 decembrie, la 10.000 m altitudine! Momentul care i-a înduioșat pe toți pasagerii Tarom
La ce vârstă ating oamenii inteligența maximă. Când sunt cei mai deștepți, de fapt
La ce vârstă ating oamenii inteligența maximă. Când sunt cei mai deștepți, de fapt
Cât costă să prinzi o pârtie fără zăpadă în sezonul 2025-2026? Stațiunile montane îi rup pe ...
Cât costă să prinzi o pârtie fără zăpadă în sezonul 2025-2026? Stațiunile montane îi rup pe români la buzunare
Accident cumplit în Suceava! Un bărbat a intrat cu mașina într-o autoutilitară și a murit pe loc
Accident cumplit în Suceava! Un bărbat a intrat cu mașina într-o autoutilitară și a murit pe loc
Moment surprinzător! Anca Serea, în genunchi printre rafturi
Moment surprinzător! Anca Serea, în genunchi printre rafturi
Vezi toate știrile
×