Tragedie în Italia. Un alt român a avut parte de o moarte cumplită după ce a căzut de pe o schelă

Un tragic accident de muncă a avut loc pe 28 noiembrie 2025, în localitatea Caselette, provincia Torino, Italia. Un român, în vârstă de 63 de ani, și-a pierdut viața vineri, după ce a căzut în gol de la aproximativ nouă metri în timp ce lucra pe un șantier de renovare a unei case private de pe via Molino.

Încă un român și-a găsit sfârșitul departe de casă. Bărbatul, alături de mai mulți colegi, renova o casă privată de pe via Molino, când, într-o fracțiune de secundă, moartea l-a răpus, după ce a căzut de pe o schelă, de la o înălțime de nouă metri.

Român mort după ce a căzut de pe o schelă

Potrivit presei străine, alarma a fost dată în jurul prânzului, iar la fața locului au intervenit rapid echipajele medicale ale serviciului de urgență, cu ambulanțe și elicopterul de salvare. Zeci de minute, medicii au efectuat manevrele de resuscitare, însă nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața și au fost nevoiți să declare decesul. Bărbatul se afla pe schelă în momentul în care s-a produs căderea fatală, iar impactul a fost atât de puternic încât românul a murit pe loc.

La locul accidentului au intervenit carabinierii din Rivoli și inspectorii de muncă, care au început o anchetă pentru a clarifica circumstanțele în care s-a produs tragedia. Aceștia vor analiza pas cu pas dinamica căderii, pentru a stabili dacă muncitorul se afla pe o structură provizorie, dacă echipamentele de protecție individuală și colectivă erau prezente și utilizate corect și dacă șantierul respecta toate reglementările de securitate în vigoare. Până la finalizarea anchetei, familia bărbatului de 63 de ani se pregătește pentru înmormântare.

Căderile de la înălțime rămân una dintre principalele cauze de deces pe șantierele de construcții, acolo unde termenele strânse, complexitatea lucrărilor și presiunea zilnică se intersectează adesea cu situații de risc ridicat. Așa s-a întâmplat și pe via Molino din Caselette, unde un șantier de renovare s-a transformat, în câteva clipe, în locul unei tragedii.

