Tragedie în Italia! Un șofer român de TIR a murit în cabina camionului

Un grav accident rutier petrecut joi după-amiază, pe un drum din sudul Italiei, a curmat viața unui șofer român de TIR aflat în plină activitate profesională. Tragedia s-a produs în jurul orei 15:00, pe drumul provincial 335 din Marcianise, provincia Caserta, o zonă intens circulată de vehicule grele și cunoscută pentru traficul industrial aglomerat.

În acea după-amiază, fluxul obișnuit de camioane și autovehicule a fost brusc oprit de un eveniment șocant, care a scos în evidență încă o dată riscurile majore cu care se confruntă cei care lucrează în transportul rutier de marfă.

Un șofer român a murit într-un accident în Italia

La volanul autotrenului implicat în accident se afla Marian Marin Broască, un șofer român de 51 de ani, stabilit de mai mulți ani în Atripalda împreună cu familia sa. Bărbatul transporta două blocuri masive de beton, parte a unei comenzi industriale. Deși traseul era unul pe care îl parcurgea frecvent, nimic nu avea să anunțe situația extremă ce avea să urmeze. Din cauze care urmează să fie clarificate de anchetatorii italieni, încărcătura grea s-a deplasat brusc înainte, venind cu forță înspre cabina camionului. Impactul a fost violent, iar șoferul nu a avut nicio șansă de a se proteja.

Primele informații sugerează că deplasarea bruscă a blocurilor de beton ar fi putut fi provocată de o oprire neașteptată sau de o schimbare rapidă a vitezei, însă poliția rutieră analizează cu atenție toate ipotezele. Specialiști în siguranța transporturilor examinează modul în care fusese fixată încărcătura și dacă existau eventuale defecțiuni tehnice. Ancheta va trebui să stabilească și dacă drumul sau condițiile de trafic au contribuit în vreun fel la dinamica accidentului.

Echipajele de intervenție au ajuns rapid la locul tragediei, alertate de ceilalți participanți la trafic, care au observat camionul avariat oprit pe carosabil. Medicii au încercat să ofere primul ajutor, dar leziunile suferite de șofer au fost incompatibile cu viața. În ciuda eforturilor, nu s-a mai putut face nimic pentru a-l salva pe bărbatul originar din România.

