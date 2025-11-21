Acasă » Știri » Tragedie în Italia! Un șofer român de TIR a murit în cabina camionului

Tragedie în Italia! Un șofer român de TIR a murit în cabina camionului

De: Anca Chihaie 21/11/2025 | 20:56
Tragedie în Italia! Un șofer român de TIR a murit în cabina camionului
Foto: social media

Un grav accident rutier petrecut joi după-amiază, pe un drum din sudul Italiei, a curmat viața unui șofer român de TIR aflat în plină activitate profesională. Tragedia s-a produs în jurul orei 15:00, pe drumul provincial 335 din Marcianise, provincia Caserta, o zonă intens circulată de vehicule grele și cunoscută pentru traficul industrial aglomerat.

În acea după-amiază, fluxul obișnuit de camioane și autovehicule a fost brusc oprit de un eveniment șocant, care a scos în evidență încă o dată riscurile majore cu care se confruntă cei care lucrează în transportul rutier de marfă.

Un șofer român a murit într-un accident în Italia

La volanul autotrenului implicat în accident se afla Marian Marin Broască, un șofer român de 51 de ani, stabilit de mai mulți ani în Atripalda împreună cu familia sa. Bărbatul transporta două blocuri masive de beton, parte a unei comenzi industriale. Deși traseul era unul pe care îl parcurgea frecvent, nimic nu avea să anunțe situația extremă ce avea să urmeze. Din cauze care urmează să fie clarificate de anchetatorii italieni, încărcătura grea s-a deplasat brusc înainte, venind cu forță înspre cabina camionului. Impactul a fost violent, iar șoferul nu a avut nicio șansă de a se proteja.

Primele informații sugerează că deplasarea bruscă a blocurilor de beton ar fi putut fi provocată de o oprire neașteptată sau de o schimbare rapidă a vitezei, însă poliția rutieră analizează cu atenție toate ipotezele. Specialiști în siguranța transporturilor examinează modul în care fusese fixată încărcătura și dacă existau eventuale defecțiuni tehnice. Ancheta va trebui să stabilească și dacă drumul sau condițiile de trafic au contribuit în vreun fel la dinamica accidentului.

Meteorologii Accuweather au modificat prognoza! Pe ce dată vine iarna în București, de fapt
Meteorologii Accuweather au modificat prognoza! Pe ce dată vine iarna în București, de...
Cea mai norocoasă zodie în decembrie 2025. Și în 2026 este printre favoritele astrelor
Cea mai norocoasă zodie în decembrie 2025. Și în 2026 este printre favoritele...

Echipajele de intervenție au ajuns rapid la locul tragediei, alertate de ceilalți participanți la trafic, care au observat camionul avariat oprit pe carosabil. Medicii au încercat să ofere primul ajutor, dar leziunile suferite de șofer au fost incompatibile cu viața. În ciuda eforturilor, nu s-a mai putut face nimic pentru a-l salva pe bărbatul originar din România.

S-A AFLAT CAUZA MORȚII MAMEI ȘI A CELOR DOI COPII DIN ISTANBUL. CE S-A ÎNTÂMPLAT CU EI LA HOTEL, DE FAPT. TATĂL ÎNCĂ ESTE INTERNAT LA ATI

Lydia, o învățătoare de doar 32 de ani, a fost găsită moartă, în pat. Ce s-a întâmplat cu ea

Tags:
Iți recomandăm
Ianis și Elena Hagi, surpriză pentru băiețelul lor de 3 luni. Ce au pregătit pentru a marca primele luni de viață
Știri
Ianis și Elena Hagi, surpriză pentru băiețelul lor de 3 luni. Ce au pregătit pentru a marca primele luni de viață
Mărturia sfâșietoare a mamei tânărului care a supraviețuit tragediei din Bihor. Cât de grav a fost rănit băiatul: „Îmi spunea că o să fie bine”
Știri
Mărturia sfâșietoare a mamei tânărului care a supraviețuit tragediei din Bihor. Cât de grav a fost rănit băiatul:…
Zelenski, pregătit să lucreze la planul susținut de SUA: „Suntem gata să colaborăm”
Mediafax
Zelenski, pregătit să lucreze la planul susținut de SUA: „Suntem gata să colaborăm”
Universul s-a întors împotriva acestei Zodii. Adevăruri incomode și situații aparent fără ieșire
Gandul.ro
Universul s-a întors împotriva acestei Zodii. Adevăruri incomode și situații aparent fără ieșire
FOTO. Cum arată și cu ce se ocupă nepoata lui Neti Sandu de la PRO TV
Prosport.ro
FOTO. Cum arată și cu ce se ocupă nepoata lui Neti Sandu de...
Premieră în emisiunea lui Soloviov, propagandistul Kremlinului: S-a recunoscut dezastrul din economia Rusiei și șomajul în creștere
Adevarul
Premieră în emisiunea lui Soloviov, propagandistul Kremlinului: S-a recunoscut dezastrul din economia Rusiei...
Zelenski, mesaj către popor după publicarea planului Trump-Putin: „Fie pierdem demnitatea, fie pierdem un partener esențial”
Digi24
Zelenski, mesaj către popor după publicarea planului Trump-Putin: „Fie pierdem demnitatea, fie pierdem...
Copiii care numără pe degete sunt mai buni la matematică, potrivit unui studiu
Mediafax
Copiii care numără pe degete sunt mai buni la matematică, potrivit unui studiu
Parteneri
Mihaela Rădulescu, imagini senzuale la prima apariție televizată după moartea lui Felix Baumgartner! Fosta prezentatoare a întors toate privirile!
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Mihaela Rădulescu, imagini senzuale la prima apariție televizată după moartea lui Felix Baumgartner! Fosta prezentatoare...
FOTO. Imagini îndrăznețe cu Serena Williams în fustă scurtă după ce a slăbit zeci de kilograme
Prosport.ro
FOTO. Imagini îndrăznețe cu Serena Williams în fustă scurtă după ce a slăbit zeci de...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Horoscop săptămâna 22-28 noiembrie 2025. Cele mai fericite în zodii la final de lună. Sunt protejate de Dumnezeu și își schimbă destinul
Click.ro
Horoscop săptămâna 22-28 noiembrie 2025. Cele mai fericite în zodii la final de lună. Sunt...
Târg de Crăciun în București, într-o locație nouă. Va avea cel mai extins sezon festiv din Capitală
Digi 24
Târg de Crăciun în București, într-o locație nouă. Va avea cel mai extins sezon festiv...
Senatoarea POT Valentina Aldea a fost atacată cu ranga de o altă femeie. Agresoarea a fost reținută pentru 24 de ore
Digi24
Senatoarea POT Valentina Aldea a fost atacată cu ranga de o altă femeie. Agresoarea a...
Ce a găsit ADAC la Dacia Bigster și a stârnit atâtea reacții?
Promotor.ro
Ce a găsit ADAC la Dacia Bigster și a stârnit atâtea reacții?
BANCUL ZILEI. Bulă se confesează: - Am o relație cu soția ta!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă se confesează: - Am o relație cu soția ta!
O veste bună! Fișierele pot fi transferate fără probleme între dispozitivele Android și Apple
go4it.ro
O veste bună! Fișierele pot fi transferate fără probleme între dispozitivele Android și Apple
Ceva CIUDAT se întâmplă în câmpul magnetic al Pământului!
Descopera.ro
Ceva CIUDAT se întâmplă în câmpul magnetic al Pământului!
Numărul gamerilor din România a crescut simțitor
Go4Games
Numărul gamerilor din România a crescut simțitor
Universul s-a întors împotriva acestei Zodii. Adevăruri incomode și situații aparent fără ieșire
Gandul.ro
Universul s-a întors împotriva acestei Zodii. Adevăruri incomode și situații aparent fără ieșire
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Ianis și Elena Hagi, surpriză pentru băiețelul lor de 3 luni. Ce au pregătit pentru a marca primele luni de viață
Ianis și Elena Hagi, surpriză pentru băiețelul lor de 3 luni. Ce au pregătit pentru a marca primele luni de viață
Momentul penibil în care o celebră cântăreață s-a făcut de râs, pe scenă. Toți s-au prins că face playback
Momentul penibil în care o celebră cântăreață s-a făcut de râs, pe scenă. Toți s-au prins că face playback
Primele imagini cu altercația dintre Valentina Aldea și Oana Ungureanu! Senatoarea POT și soția s-au ...
Primele imagini cu altercația dintre Valentina Aldea și Oana Ungureanu! Senatoarea POT și soția s-au încăierat în parcare
Mărturia sfâșietoare a mamei tânărului care a supraviețuit tragediei din Bihor. Cât de grav a ...
Mărturia sfâșietoare a mamei tânărului care a supraviețuit tragediei din Bihor. Cât de grav a fost rănit băiatul: „Îmi spunea că o să fie bine”
Zile libere în lanț, la final de 2025! Și 2026 începe cu o minivacanță
Zile libere în lanț, la final de 2025! Și 2026 începe cu o minivacanță
Ce s-ar fi întâmplat cu Anna, majoreta de 18 ani, înainte să moară în timpul croazierei cu familia. ...
Ce s-ar fi întâmplat cu Anna, majoreta de 18 ani, înainte să moară în timpul croazierei cu familia. Cine e principalul suspect
Vezi toate știrile
×