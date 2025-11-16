Acasă » Știri » Lydia, o învățătoare de doar 32 de ani, a fost găsită moartă, în pat. Ce s-a întâmplat cu ea

De: Mirela Loșniță 16/11/2025 | 17:14
Lydia a murit în somn. Sursă foto: Facebook

Lydia Williams, o învățătoare în vârstă de 32 de ani, s-a stins din viață mult prea devreme, lăsând în urmă un gol imens în sufletele celor care au cunoscut-o. Aceasta era o învățătoare apreciată și admirată de toți cei din jur. Tânăra a murit subit în somn, în timpul unei excursii în Spania. 

Lydia Williams era originară din Caerphilly, Țara Galilor, locuia de șapte ani în New Hampshire, SUA, împreună cu soțul ei, Ed, și cele două pisici din rasa sphynx. Tragedia a avut loc într-un hotel din Madrid, în timp ce Lydia călătorea alături de soțul ei și de pisicile lor.

Familia ei este răpusă de durere și i-a adus un omagiu emoționant tinerei învățătoare, spunând: „Suntem extrem de mândri de ceea ce a devenit fetița noastră cu zâmbetul strălucitor.” Potrivit familiei, aceasta era cunoscută pentru „talentul extraordinar de a ridica moralul oamenilor în cele mai sumbre momente”.

Mama tinerei învățătoare a postat în mediul online câteva mesaje răvășitoare. Într-unul dintre mesaje, mama acesteia spunea că „Viața este scurtă, ea a știut să o trăiască”. Mai mult, aceasta a mărturisit că Lydia Williams vedea întotdeauna viața ca pe o aventură.

„Era creativă în copilărie, iar ca adultă și-a continuat pasiunea pentru a descoperi culturi noi, mâncare și vin- călătorind cu Ed și prietenii săi. Toată lumea o iubea și asta ne-a umplut de mândrie”, a spus mama tinerei răpusă de durere.

Lydia a murit în somn la un hotel din Madrid, iar personalul hotelier a anunțat că va agăța un portret de-al ei la această locație, ca un ultim omagiu. De asemenea, mama ei a mai spus că Lydia era „fericită și încântată că se va întoarce acasă pentru Crăciunul galez”.

„Dacă putem învăța ceva de la Lydia, este să ne urmăm visele, să trăim viața pe deplin, să ne ținem de cei dragi și să fim buni cu ceilalți. Ea credea în tratarea tuturor în mod egal și în inspirarea oamenilor. Avem nevoie de mai multe Lydia în această lume. Viața este scurtă- trăiește, iubește, râde și fii fericit.”, a adăugat mama tinerei.

