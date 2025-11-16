Acasă » Știri » STS a refăcut filmul morții Sarei. Câte apeluri la 112 au existat, de fapt

STS a refăcut filmul morții Sarei. Câte apeluri la 112 au existat, de fapt

De: Alina Drăgan 16/11/2025 | 16:25
STS a refăcut filmul morții Sarei. Câte apeluri la 112 au existat, de fapt
STS a refăcut filmul morții Sarei /Foto: Social media

Apar noi informații în cazul micuței de numai doi an ce a murit într-un cabinet dentar. Serviciul de Telecomunicaţii Speciale (STS) a refăcut filmul evenimentelor din seara de joi, 13 noiembrie, când micuţa Sara și-a pierdut viața. Câte apeluri la 112 au existat, de fapt?

Nenorocirea a avut loc joi seară, 13 noiembrie. Sara, o fetiță de numai doi ani, a murit după o anestezie făcută la stomatolog. La scurt timp de la anestezie copila a intrat în stop cardio-respirator. Din păcate, în ciuda manevrelor de resuscitare (care au durat două ore), Sara nu a putut fi salvată. Înainte de procedura stomatologică părinții fetei i-au făcut acesteia un set de analize, iar o parte din rezultate au indicat valori mărite de șase ori peste limita normală la ficat, motiv pentru care nu ar fi trebuit anesteziată.

STS a refăcut filmul morții Sarei

Micuța Sara a fost condusă pe ultimul drum, sâmbătă – 15 noiembrie, dar o anchetă este în curs de desfășurare în cazul morții sale. Serviciul de Telecomunicaţii Speciale (STS) a refăcut filmul evenimentelor din seara fatidică.

Din relatările mamei, copila a intrat în cabinet în jurul orei 17:00. Iar conform STS, au fost efectuate în total trei apeluri la 112. Primul dintre ele a avut loc la ora 18:41, iar următorul la ora 18:51, fiind semnalată o urgență medicală pentru o persoană inconștientă. Mai apoi, un al treilea apel la 112 a fost efectuat la ora 19:49, când a fost solicitat şi un echipaj de Poliţie.

Tabel exclusiv pentru bărbați | Câte kilograme ar trebui să ai, în funcție de vârstă și de înălțime
Tabel exclusiv pentru bărbați | Câte kilograme ar trebui să ai, în funcție...
Orașele din România în care ninge șapte zile la rând, potrivit meteorologilor ACCUWEATHER
Orașele din România în care ninge șapte zile la rând, potrivit meteorologilor ACCUWEATHER

„Primele două solicitări au fost preluate la ora 18:41 și la ora 18:51, fiind semnalată o urgență medicală pentru o persoană inconștientă, la un cabinet stomatologic din Sectorul 3 al municipiului București.

Cazurile au fost transferate în aproximativ un minut, spre competentă soluționare, către dispeceratele ISU-SMURD, Ambulanță și Poliție, în conformitate cu indexul de incidente al Metodologiei privind cooperarea agențiilor specializate de intervenție și a altor entități cu competențe în domeniu, pentru preluarea și gestionarea urgențelor primite prin Sistemul național unic pentru apeluri de urgență”, a informat STS.

Tatăl fetiței face acuzații grave

Tatăl Sarei susţine că în cabinetul unde a avut loc intervenţia fatală nu existau echipamentele necesare. De asemenea, acesta spune că personalul a dat mult prea târziu alarma și a vrut să mușamalizeze tot.

„Când au ieşit primele două asistente, recepţia le-a trimis peste drum, că mai aveau o clinică unde noi acolo am operat copilul prima dată, s-a dus să-i aducă trusă de prim-ajutor. Nu aveau nici trusă de prim ajutor, vă daţi seama?

Ei au vrut să muşamalizeze tot. În timp ce o resuscitau pe fetiţă, timp de o oră şi ceva, când soţia mea nu ştia nimic, ei deja chemase avocatul acolo, juristul, probabil i-a spus ce să facă”, a spus tatăl fetiței.

Mama Sarei a cedat în ziua înmormântării și nu și-a putut conduce fetița pe ultimul drum: “Ne-a nenorocit”

Noi detalii în cazul Sarei, fetița de 2 ani care a murit în cabinetul stomatologic. Ce spune Pavel Bartoș despre clinica pe care a promovat-o

Tags:
Iți recomandăm
Momentul în care Andra Gogan și-a văzut visul cu ochii. Videoclipul alături de Shakira a devenit viral
Știri
Momentul în care Andra Gogan și-a văzut visul cu ochii. Videoclipul alături de Shakira a devenit viral
Maurice Munteanu și-a pierdut cumpătul la Antena 1, din cauza unei concurente: ”Ați luat-o razna rău de tot”
Știri
Maurice Munteanu și-a pierdut cumpătul la Antena 1, din cauza unei concurente: ”Ați luat-o razna rău de tot”
Un polițist s-a împușcat în cap într-un apartament din Giurgiu
Mediafax
Un polițist s-a împușcat în cap într-un apartament din Giurgiu
Prognoza iarna 2025/2026 în România | Câte zile ninge în decembrie, ianuarie și februarie, potrivit meteorologilor EaseWeather
Gandul.ro
Prognoza iarna 2025/2026 în România | Câte zile ninge în decembrie, ianuarie și...
FOTO. Andreea Bălan, imagini în costum de baie la Abu Dhabi
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, imagini în costum de baie la Abu Dhabi
O limbă europeană, la o generație distanță de dispariție: „Sunt absolut înconjurați de engleză”
Adevarul
O limbă europeană, la o generație distanță de dispariție: „Sunt absolut înconjurați de...
Anomalia din câmpul magnetic al Pământului se comportă tot mai ciudat. Cercetătorii avertizează că efectele pot fi majore
Digi24
Anomalia din câmpul magnetic al Pământului se comportă tot mai ciudat. Cercetătorii avertizează...
Tragedii cu repetiție, la stomatologie și la maternitate. Rogobete: peste 20 de clinici care nu respectă normele, închise
Mediafax
Tragedii cu repetiție, la stomatologie și la maternitate. Rogobete: peste 20 de clinici...
Parteneri
Cum arată Gabriela Firea, după ce a apelat la medicul estetician. Schimbările pe care le-a făcut la față! Nu o mai recunoști
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Gabriela Firea, după ce a apelat la medicul estetician. Schimbările pe care le-a...
FOTO. Cea mai frumoasă prezentatoare TV, imagini îndrăznețe din sala de forță
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă prezentatoare TV, imagini îndrăznețe din sala de forță
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Mariana Moculescu, mesaj dur pentru Alexandra Velniciuc „Nu înțeleg cine stă în spatele acestor decizii” De ce nu a fost lăsată în primă instanță să intre la priveghi și cum a apărut apoi alături de Nidia UPDATE
Click.ro
Mariana Moculescu, mesaj dur pentru Alexandra Velniciuc „Nu înțeleg cine stă în spatele acestor decizii”...
Care sunt cauzele creșterii prețului la motorină. „Mai avem puțin și stăm la coadă, că peste o săptămână se face 10 lei. N-are cum”
Digi 24
Care sunt cauzele creșterii prețului la motorină. „Mai avem puțin și stăm la coadă, că...
Povestea cercetătorului rus care a refuzat un premiu de 1 milion de dolari, după ce a rezolvat unul din marile mistere ale matematicii
Digi24
Povestea cercetătorului rus care a refuzat un premiu de 1 milion de dolari, după ce...
Super-oferte de Black Friday la autoturisme! Modele premium și de familie, disponibile cu prețuri speciale în noiembrie
Promotor.ro
Super-oferte de Black Friday la autoturisme! Modele premium și de familie, disponibile cu prețuri speciale...
BANCUL ZILEI. Iepurașul la restaurant: – Aveți mici de cal?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Iepurașul la restaurant: – Aveți mici de cal?
Caviar – o nouă colecție de iPhone 17 din aur. Cât costă?
go4it.ro
Caviar – o nouă colecție de iPhone 17 din aur. Cât costă?
Descoperire ULUITOARE în sudul Chinei! Este cel mai mare...
Descopera.ro
Descoperire ULUITOARE în sudul Chinei! Este cel mai mare...
Un studio românesc și-a unit forțele cu faimosul rapper Snoop Dogg pentru un nou joc video
Go4Games
Un studio românesc și-a unit forțele cu faimosul rapper Snoop Dogg pentru un nou joc...
Prognoza iarna 2025/2026 în România | Câte zile ninge în decembrie, ianuarie și februarie, potrivit meteorologilor EaseWeather
Gandul.ro
Prognoza iarna 2025/2026 în România | Câte zile ninge în decembrie, ianuarie și februarie, potrivit...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Momentul în care Andra Gogan și-a văzut visul cu ochii. Videoclipul alături de Shakira a devenit ...
Momentul în care Andra Gogan și-a văzut visul cu ochii. Videoclipul alături de Shakira a devenit viral
Maurice Munteanu și-a pierdut cumpătul la Antena 1, din cauza unei concurente: ”Ați luat-o razna ...
Maurice Munteanu și-a pierdut cumpătul la Antena 1, din cauza unei concurente: ”Ați luat-o razna rău de tot”
Ai Revolut? Mare atenție, ești pasibil de fraudă prin apel telefonic
Ai Revolut? Mare atenție, ești pasibil de fraudă prin apel telefonic
Lydia, o învățătoare de doar 32 de ani, a fost găsită moartă, în pat. Ce s-a întâmplat cu ea
Lydia, o învățătoare de doar 32 de ani, a fost găsită moartă, în pat. Ce s-a întâmplat cu ea
Bosniacii, jigniri fără precedent pentru Mircea Lucescu! Cum l-au numit
Bosniacii, jigniri fără precedent pentru Mircea Lucescu! Cum l-au numit
Andreea Bălan se uită la Victor Cornea ca la un zgârie-nori! Dragostea nu ține cont de centimetri
Andreea Bălan se uită la Victor Cornea ca la un zgârie-nori! Dragostea nu ține cont de centimetri
Vezi toate știrile
×