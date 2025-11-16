STS a refăcut filmul morții Sarei. Câte apeluri la 112 au existat, de fapt

Apar noi informații în cazul micuței de numai doi an ce a murit într-un cabinet dentar. Serviciul de Telecomunicaţii Speciale (STS) a refăcut filmul evenimentelor din seara de joi, 13 noiembrie, când micuţa Sara și-a pierdut viața. Câte apeluri la 112 au existat, de fapt?

Nenorocirea a avut loc joi seară, 13 noiembrie. Sara, o fetiță de numai doi ani, a murit după o anestezie făcută la stomatolog. La scurt timp de la anestezie copila a intrat în stop cardio-respirator. Din păcate, în ciuda manevrelor de resuscitare (care au durat două ore), Sara nu a putut fi salvată. Înainte de procedura stomatologică părinții fetei i-au făcut acesteia un set de analize, iar o parte din rezultate au indicat valori mărite de șase ori peste limita normală la ficat, motiv pentru care nu ar fi trebuit anesteziată.

STS a refăcut filmul morții Sarei

Micuța Sara a fost condusă pe ultimul drum, sâmbătă – 15 noiembrie, dar o anchetă este în curs de desfășurare în cazul morții sale. Serviciul de Telecomunicaţii Speciale (STS) a refăcut filmul evenimentelor din seara fatidică.

Din relatările mamei, copila a intrat în cabinet în jurul orei 17:00. Iar conform STS, au fost efectuate în total trei apeluri la 112. Primul dintre ele a avut loc la ora 18:41, iar următorul la ora 18:51, fiind semnalată o urgență medicală pentru o persoană inconștientă. Mai apoi, un al treilea apel la 112 a fost efectuat la ora 19:49, când a fost solicitat şi un echipaj de Poliţie.

„Primele două solicitări au fost preluate la ora 18:41 și la ora 18:51, fiind semnalată o urgență medicală pentru o persoană inconștientă, la un cabinet stomatologic din Sectorul 3 al municipiului București. Cazurile au fost transferate în aproximativ un minut, spre competentă soluționare, către dispeceratele ISU-SMURD, Ambulanță și Poliție, în conformitate cu indexul de incidente al Metodologiei privind cooperarea agențiilor specializate de intervenție și a altor entități cu competențe în domeniu, pentru preluarea și gestionarea urgențelor primite prin Sistemul național unic pentru apeluri de urgență”, a informat STS.

Tatăl fetiței face acuzații grave

Tatăl Sarei susţine că în cabinetul unde a avut loc intervenţia fatală nu existau echipamentele necesare. De asemenea, acesta spune că personalul a dat mult prea târziu alarma și a vrut să mușamalizeze tot.

„Când au ieşit primele două asistente, recepţia le-a trimis peste drum, că mai aveau o clinică unde noi acolo am operat copilul prima dată, s-a dus să-i aducă trusă de prim-ajutor. Nu aveau nici trusă de prim ajutor, vă daţi seama? Ei au vrut să muşamalizeze tot. În timp ce o resuscitau pe fetiţă, timp de o oră şi ceva, când soţia mea nu ştia nimic, ei deja chemase avocatul acolo, juristul, probabil i-a spus ce să facă”, a spus tatăl fetiței.

