Mama Sarei a cedat în ziua înmormântării și nu și-a putut conduce fetița pe ultimul drum: “Ne-a nenorocit”

A fost o zi cumplită pentru părinții Sarei, copila care a murit în urma unei anestezii în cabinetul medicului stomatolog. Mama fetiței de doi ani a cedat în ziua în care și-a văzut fata pentru ultima dată, în timpul înmormântării.

Sâmbătă, 15 noiembrie, Sara, fetița de doi ani care a murit după ce i-a administrat o anestezie totală în cabinetul unui medic stomatolog, a fost înmormântată. Sicriul cu trupul neînsuflețit al copilei a ajuns la Câmpulung Muscel și a fost depus la capela bisericii cu hramul Sfinților Apostoli Petru și Pavel din Parohia Vișoi.

Mama Sarei, copleșită de durere în ziua înmormântării

Cceremonia de înmormântare a fetiței de doi ani a avut loc într-un cadru restrâns, în locul natal, județul Argeș. Copleșiți de durere, părinții Sarei își strigă durerea și cer ca cei responsabili de moartea fetei lor să fie pedepsiți.

După slujba de înmormântare, tatal Sarei a mărturisit că soția lui nici măcar nu a putut să își conducă fetița pe ultimul drum. Împietrită de durere, femeia a cedat emoțional la căpătâiul micuței.

„Ne-a nenorocit. Deci, m-a nenorocit şi pe mine, şi pe soţie. Soţia nu a putut să participe la funeralii, n-am ce să vă spun mai mult de atât. Ancheta este în curs de desfăşurare, eu am declarat aseară tot ce s-a întâmplat acolo, că n-am fost prezent acolo, soţia a fost prezentă”, a spus tatăl Sarei.

Reamintim că Sara s-a stins din viață joi seară, 13 noiembrie, pe scaunul unui medic stomatolog din București. Copila a fost dusă de părinți pentru trtarea a două carii, iar medicii au decis sedarea ei. La scurt timp de la anestezie, fetița de doi ani a intrat în stop cardio-respirator și inima i-a cedat.

Tatăl Sarei face acuzații de mușamalizare după moartea fiicei sale: „Erau foarte stresaţi unii cu alţii când se vedeau, să nu-i vadă soţia”

Detalii surprinzătoare ies la iveală! Ce ar fi auzit mama Sarei din cabinetul stomatologic, chiar în timpul procedurii