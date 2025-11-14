Detalii surprinzătoare ies la iveală! Ce ar fi auzit mama Sarei din cabinetul stomatologic, chiar în timpul procedurii

Apar noi detalii controversate în cazul fetiței de numai doi ani moartă într-o clinică dentară. Copila și-a pierdut viața în urma unei anestezii. Mama Sarei ar fi auzit o discuție controversată între medici, în timp ce fiica ei se afla în cabinetul stomatologic. Despre ce este vorba?

Nenorocirea a avut loc joi seară, 13 noiembrie. Sara, o fetiță de numai doi ani, a murit după o anestezie făcută la stomatolog. La scurt timp de la anestezie copila a intrat în stop cardio-respirator. Din păcate, în ciuda manevrelor de resuscitare (care au durat două ore), Sara nu a putut fi salvată. Înainte de procedura stomatologică părinții fetei i-au făcut acesteia un set de analize, iar o parte din rezultate au indicat valori mărite de șase ori peste limita normală la ficat, motiv pentru care nu ar fi trebuit anesteziată.

Ce ar fi auzit mama Sarei din cabinetul stomatologic, chiar în timpul procedurii

Se fac cercetări ample după moartea prematură a Sarei. Părinții sunt distruși de durere, iar acum noi detalii răstoarnă totul. Se pare că mama micuței ar fi auzit o discuție controversată între medici, în timp ce fiica ei se afla în cabinetul stomatologic. Mama fetiței nu a fost lăsată să intre și a fost pusă să aștepte afară.

Mai exact, jurnalistul de investigații Sorin Ovidiu Bălan a dezvăluit, în cadrul unei intervenții la Antena 3 CNN, că în timp ce Sara se afla în cabinet, mama ei ar fi auzit o discuție între medici despre camerele de supraveghere.

În urma dezvăluirilor făcute de mamă, jurnalistul a tras un semnal de alarmă către autorități. Acesta spune că oamenii legii ar fi trebuit să ridice imediat imaginile de pe camerele de supraveghere din clinica dentară, căci aceasta ar putea dezvălui ce s-a întâmplat cu adevărat cu micuța de doi ani.

De asemenea, avocatul familiei acuză cadrele medicale de malpraxis, subliniind neglijența gravă cu care au fost gestionate analizele și administrarea anesteziei intravenoase.

„Avem de-a face cu administrarea unei cantități foarte mari de anestezic unui copil de numai doi ani. Acestei fetițe i s-a administrat intravenos anestezic. Este strigător la cer ca, unui copil de doi ani, cu niște analize despre care nu știm dacă erau sau nu în regulă, să i se administreze intravenos anestezic”, a declarat avocatul familiei.

