Acasă » Știri » Detalii surprinzătoare ies la iveală! Ce ar fi auzit mama Sarei din cabinetul stomatologic, chiar în timpul procedurii

Detalii surprinzătoare ies la iveală! Ce ar fi auzit mama Sarei din cabinetul stomatologic, chiar în timpul procedurii

De: Alina Drăgan 14/11/2025 | 22:11
Detalii surprinzătoare ies la iveală! Ce ar fi auzit mama Sarei din cabinetul stomatologic, chiar în timpul procedurii
Ce ar fi auzit mama Sarei din cabinetul stomatologi, chiar în timpul procedurii /Foto: Social media

Apar noi detalii controversate în cazul fetiței de numai doi ani moartă într-o clinică dentară. Copila și-a pierdut viața în urma unei anestezii. Mama Sarei ar fi auzit o discuție controversată între medici, în timp ce fiica ei se afla în cabinetul stomatologic. Despre ce este vorba?

Nenorocirea a avut loc joi seară, 13 noiembrie. Sara, o fetiță de numai doi ani, a murit după o anestezie făcută la stomatolog. La scurt timp de la anestezie copila a intrat în stop cardio-respirator. Din păcate, în ciuda manevrelor de resuscitare (care au durat două ore), Sara nu a putut fi salvată. Înainte de procedura stomatologică părinții fetei i-au făcut acesteia un set de analize, iar o parte din rezultate au indicat valori mărite de șase ori peste limita normală la ficat, motiv pentru care nu ar fi trebuit anesteziată.

Ce ar fi auzit mama Sarei din cabinetul stomatologic, chiar în timpul procedurii

Se fac cercetări ample după moartea prematură a Sarei. Părinții sunt distruși de durere, iar acum noi detalii răstoarnă totul. Se pare că mama micuței ar fi auzit o discuție controversată între medici, în timp ce fiica ei se afla în cabinetul stomatologic. Mama fetiței nu a fost lăsată să intre și a fost pusă să aștepte afară.

Mai exact, jurnalistul de investigații Sorin Ovidiu Bălan a dezvăluit, în cadrul unei intervenții la Antena 3 CNN, că în timp ce Sara se afla în cabinet, mama ei ar fi auzit o discuție între medici despre camerele de supraveghere.

Ce conține pachetul de Buldak Carbonara și cum pot acești tăiței picanți să devină periculoși pentru sănătate
Ce conține pachetul de Buldak Carbonara și cum pot acești tăiței picanți să...
Orașele din România în care ninge șapte zile la rând, potrivit meteorologilor ACCUWEATHER
Orașele din România în care ninge șapte zile la rând, potrivit meteorologilor ACCUWEATHER

În urma dezvăluirilor făcute de mamă, jurnalistul a tras un semnal de alarmă către autorități. Acesta spune că oamenii legii ar fi trebuit să ridice imediat imaginile de pe camerele de supraveghere din clinica dentară, căci aceasta ar putea dezvălui ce s-a întâmplat cu adevărat cu micuța de doi ani.

De asemenea, avocatul familiei acuză cadrele medicale de malpraxis, subliniind neglijența gravă cu care au fost gestionate analizele și administrarea anesteziei intravenoase.

„Avem de-a face cu administrarea unei cantități foarte mari de anestezic unui copil de numai doi ani. Acestei fetițe i s-a administrat intravenos anestezic. Este strigător la cer ca, unui copil de doi ani, cu niște analize despre care nu știm dacă erau sau nu în regulă, să i se administreze intravenos anestezic”, a declarat avocatul familiei.

Momente sfâșietoare! Trupul neînsuflețit al Sarei, fetița de doi ani moartă într-o clinică dentară, a fost ridicat de la INML

Primele rezultate ale autopsiei Sarei. Ce s-a întâmplat, de fapt, cu fetița de 2 ani la stomatolog

Tags:
Iți recomandăm
Cum a ajuns Mara Bănică în mijlocul scandalului în care e implicat Dr Cristian Andrei: “Am nervi mari de tot”
Știri
Cum a ajuns Mara Bănică în mijlocul scandalului în care e implicat Dr Cristian Andrei: “Am nervi mari…
Cornel Păsat, la momentul adevărului! Ce a condus, de fapt, la divorț + A înșelat-o sau nu pe Bianca: „Am multe păcate”
Știri
Cornel Păsat, la momentul adevărului! Ce a condus, de fapt, la divorț + A înșelat-o sau nu pe…
Postul Crăciunului a început pentru credincioșii ortococși. Zilele cu dezlegare la pește din următoarea perioadă
Mediafax
Postul Crăciunului a început pentru credincioșii ortococși. Zilele cu dezlegare la pește din...
Care este temperatura optimă din casă pentru a economisi bani la factura de gaze. Specialiștii au spus ce valoare trebuie setată la TERMOSTAT
Gandul.ro
Care este temperatura optimă din casă pentru a economisi bani la factura de...
FOTO. Andreea Bălan, o nouă serie de fotografii mai mult decât îndrăznețe: „Ești păcatul meu”
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, o nouă serie de fotografii mai mult decât îndrăznețe: „Ești...
Medic român ATI în Germania, despre cazul copilului mort după anestezie: „Nu aș accepta niciodată ca propriul meu copil să fie anesteziat astfel”
Adevarul
Medic român ATI în Germania, despre cazul copilului mort după anestezie: „Nu aș...
Ilie Bolojan a făcut o listă cu companiile de stat care au pierderi și sunt „o gaură neagră” pentru buget: „Trebuie lichidate”
Digi24
Ilie Bolojan a făcut o listă cu companiile de stat care au pierderi...
Ce mâncăm în Postul Crăciunului pentru a fi sănătoși
Mediafax
Ce mâncăm în Postul Crăciunului pentru a fi sănătoși
Parteneri
Cum arată Gabriela Firea, după ce a apelat la medicul estetician. Schimbările pe care le-a făcut la față! Nu o mai recunoști
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Gabriela Firea, după ce a apelat la medicul estetician. Schimbările pe care le-a...
FOTO. Andreea Bălan, imagini în costum de baie la Abu Dhabi
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, imagini în costum de baie la Abu Dhabi
Nimeni nu e fără de păcat! Vedetele din România care ţin postul Crăciunului pentru iertare
Ciao.ro
Nimeni nu e fără de păcat! Vedetele din România care ţin postul Crăciunului pentru iertare
Complot împotriva căsniciei lui Alin Oprea. Artistul crede că fosta lui soție vrea să-l despartă de actuala: „Eu și Medana suntem bine, ne iubim!”
Click.ro
Complot împotriva căsniciei lui Alin Oprea. Artistul crede că fosta lui soție vrea să-l despartă...
Clinica unde a murit fetița de 2 ani avea campanii agresive de promovare. Copila a mai fost sedată la începutul acestui an
Digi 24
Clinica unde a murit fetița de 2 ani avea campanii agresive de promovare. Copila a...
Primele rezultate ale autopsiei fetiței de 2 ani, care a murit în clinica dentară din Capitală. Surse: „Nu trebuia să fie anesteziată”
Digi24
Primele rezultate ale autopsiei fetiței de 2 ani, care a murit în clinica dentară din...
Super-oferte de Black Friday la autoturisme! Modele premium și de familie, disponibile cu prețuri speciale în noiembrie
Promotor.ro
Super-oferte de Black Friday la autoturisme! Modele premium și de familie, disponibile cu prețuri speciale...
BANCUL ZILEI. Iepurașul la restaurant: – Aveți mici de cal?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Iepurașul la restaurant: – Aveți mici de cal?
Caviar – o nouă colecție de iPhone 17 din aur. Cât costă?
go4it.ro
Caviar – o nouă colecție de iPhone 17 din aur. Cât costă?
Fuziune imposibilă detectată în Univers!
Descopera.ro
Fuziune imposibilă detectată în Univers!
Un studio românesc și-a unit forțele cu faimosul rapper Snoop Dogg pentru un nou joc video
Go4Games
Un studio românesc și-a unit forțele cu faimosul rapper Snoop Dogg pentru un nou joc...
Care este temperatura optimă din casă pentru a economisi bani la factura de gaze. Specialiștii au spus ce valoare trebuie setată la TERMOSTAT
Gandul.ro
Care este temperatura optimă din casă pentru a economisi bani la factura de gaze. Specialiștii...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Tati Brenciu în acțiune! Când nu jurizează, „negociază” cu cei mici
Tati Brenciu în acțiune! Când nu jurizează, „negociază” cu cei mici
Îl mai iei la FCSB, nea Gigi? Louis Munteanu și-a făcut „încălzirea” la club. Nu de fotbal, de fițe!
Îl mai iei la FCSB, nea Gigi? Louis Munteanu și-a făcut „încălzirea” la club. Nu de fotbal, de fițe!
Antena 1, în criză de concurenți pentru Survivor! Noul sezon pornește cu stângul
Antena 1, în criză de concurenți pentru Survivor! Noul sezon pornește cu stângul
Ella de la Insula Iubirii nu mai are job. OUT de la Antena Stars după câteva săptămâni
Ella de la Insula Iubirii nu mai are job. OUT de la Antena Stars după câteva săptămâni
Cum a ajuns Mara Bănică în mijlocul scandalului în care e implicat Dr Cristian Andrei: “Am nervi ...
Cum a ajuns Mara Bănică în mijlocul scandalului în care e implicat Dr Cristian Andrei: “Am nervi mari de tot”
Cornel Păsat, la momentul adevărului! Ce a condus, de fapt, la divorț + A înșelat-o sau nu pe Bianca: ...
Cornel Păsat, la momentul adevărului! Ce a condus, de fapt, la divorț + A înșelat-o sau nu pe Bianca: „Am multe păcate”
Vezi toate știrile
×