Detaliul care răstoarnă ancheta în cazul Sarei, copila de 2 ani anesteziată de stomatolog. Nu ar fi fost la prima sedare

Apar detalii care complică ancheta în cazul morții Sarei, fetița de doi ani care a intrat în stop cadrio-respirator după ce a fost anesteziată de medicul stomatolog. Copila nu ar fi fost la prima anestezie de acest fel, în aceeași clinică.

Sara și-a dat ultiam suflare joi, 13 noiembrie, în cabinetul unei clinice dentare din București. Copila ar fi trebuit să fie supusă unei intervenții minore, medicii luând decizia de a o anestezia total. La scurt timp, copila a intrat în stop cardio-respirator. A fost resuscitată ma bine de 60 de minunte, însă nu a mai putut fi salvată.

După nenorocire, tatăl Sarei a declarat că înainte de a fi supusă procedurii stomatologice, copilei i s-au făcut o serie de analize de sânge. Una dintre ele a scos la iveală valori crescute de până la șase ori peste limita normală la ficat.

Sara nu ar fi fost la prima anestezie generală în aceeași clinică dentară

În aceste condiții, mama fetei ar fi încercat să reprogrameze consultul medical, însă stomatologul i-a spus că nu este niciun fel de problemă și să se prezinte cu fetița la cabinet.

„I-am făcut nişte analize fetiţei, pentru că ştiam că trebuie să aibă o intervenţie la dinţi. Soţia i le-a trimis doctorei. I-a spus că nişte valori la ficat au ieşit mai mari de şase ori decât este limita legală. I-a spus că este în regulă, că poate să vină, că nu afectează cu nimic acele (…) valori mai mari. A re mesaje soţia cu doamna doctor pe WhatsApp, unde i-a spus că mai bine ar fi să schimbăm programarea şi doamna doctor i-a zis că nu, să vină că este ok”, a spus tatăl Sarei.

În urma anchetei în cazul fetiței de doi ani care a murit după ce a fost anesteziată în cabinetul medicului stomatolog, anchetatorii au descoperit că – anul trecut – Sara ar mai fi fost anesteziată în același cabinet medical, însă atunci rezultatele analizelor sale de sânge erau bune. Audierile vor continua şi în perioada următoare, iar procurorii încearcă să stabilească exact firul tragediei. Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti a anunţat vineri că a preluat cercetările în dosar.

