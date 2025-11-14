S-a aflat! Ea este patroana clinicii stomatologice unde a murit Sara. Cine e dr. Sorina Blaj

Cazul Sarei, fetița de doi ani care a murit pe scaunul medicului stomatolog după o anestezie generală, într-o clinică din București, a sensibilizat o țară întreagă. Cine este, de fapt, dr. Sara Blaj, femeia care deține clinica dentară unde s-a stins copila?

Reamintim că joi seară, 13 noiembrie, Sara, o fetiță de doi ani, a murit pe scaunul medicului stomatolog de la o clinică dentară din Sectorul 3 al Capitalei, la scurt timp după ce a fost anesteziată. Copila urma să fie supusă unor intervenții minore, însă la scurt timp după anestezie a intrat în stop cardio-respirator. Din păcate, în ciuda manevrelor repetate de resucitare, fetița nu a putut fi salvată.

Cine deține clinica unde copila de doi ani a murit

Părinții fetei acuză medicii că au hotărât să apeleze la sedare, deși analizele medicale ale copilei arătau clar că cea mică ar fi avut anumite probleme la ficat – vezi AICI primele rezultate ale autopsiei Sarei.

„Avem de-a face cu administrarea unei cantități foarte mari de anestezic unui copil de numai doi ani. Acestei fetițe i s-a administrat intravenos anestezic. Este strigător la cer ca, unui copil de doi ani, cu niște analize despre care nu știm dacă erau sau nu în regulă, să i se administreze intravenos anestezic”, a declarat avocatul familiei.

Medicul Sorina Blaj este fondatoarea clinicii stomatologice în care a murit Sara, fetița de doi ani, în urma unei anestezii generale. Coincidența stranie este că recent, femeia a deschis un centru specializat în desare profundă, investiție care se ridică la peste un milion de euro. După nenorocirea de joi, reprezentanții clinicii au oferit public o primă reacție și au transmis că vor pune autorităților la dispoziție toate informațiile necesare pentru a ajuta ancheta.

„Clinica noastră va coopera deplin cu autoritățile competente în cadrul oricăror investigații pentru a elucida circumstanțele acestui tragic eveniment. Prioritatea noastră absolută rămâne transparența, responsabilitatea și prevenirea oricăror riscuri viitoare. Suntem profund șocați și devastați de tragicul incident petrecut astăzi în cadrul unei proceduri de sedare profundă efectuată unui pacient copil.Din păcate, în ciuda tuturor eforturilor depuse de echipa noastră medicală pentru resuscitare, micuța a suferit un stop cardio-respirator ireversibil. În ultimii peste 11 ani de activitate, clinica noastră a realizat cu succes mai mult de 1.700 de proceduri similare de sedare profundă, cu aceeași echipă dedicată și calificată, fără niciun incident anterior, punând mereu pe primul loc siguranța și confortul pacienților noștri, în special al celor mici’, au transmis reprezentanții clinicii.

Momente sfâșietoare! Trupul neînsuflețit al Sarei, fetița de doi ani moartă într-o clinică dentară, a fost ridicat de la INML

Suma amețitoare pe care părinții Sarei, fetița de 2 ani ce a murit în urma anesteziei, trebuiau să o plătească stomatologului: „Este strigător la cer”