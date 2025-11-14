Acasă » Știri » S-a aflat! Ea este patroana clinicii stomatologice unde a murit Sara. Cine e dr. Sorina Blaj

S-a aflat! Ea este patroana clinicii stomatologice unde a murit Sara. Cine e dr. Sorina Blaj

De: Maria Roșca 14/11/2025 | 19:26
S-a aflat! Ea este patroana clinicii stomatologice unde a murit Sara. Cine e dr. Sorina Blaj
Medicul Sorin Blaj deține clinica unde Sara, fetita de doi ani, a murit/ sursă foto: social media

Cazul Sarei, fetița de doi ani care a murit pe scaunul medicului stomatolog după o anestezie generală, într-o clinică din București, a sensibilizat o țară întreagă. Cine este, de fapt, dr. Sara Blaj, femeia care deține clinica dentară unde s-a stins copila? 

Reamintim că joi seară, 13 noiembrie, Sara, o fetiță de doi ani, a murit pe scaunul medicului stomatolog de la o clinică dentară din Sectorul 3 al Capitalei, la scurt timp după ce a fost anesteziată. Copila urma să fie supusă unor intervenții minore, însă la scurt timp după anestezie a intrat în stop cardio-respirator. Din păcate, în ciuda manevrelor repetate de resucitare, fetița nu a putut fi salvată.

Cine deține clinica unde copila de doi ani a murit

Părinții fetei acuză medicii că au hotărât să apeleze la sedare, deși analizele medicale ale copilei arătau clar că cea mică ar fi avut anumite probleme la ficat – vezi AICI primele rezultate ale autopsiei Sarei.

„Avem de-a face cu administrarea unei cantități foarte mari de anestezic unui copil de numai doi ani. Acestei fetițe i s-a administrat intravenos anestezic. Este strigător la cer ca, unui copil de doi ani, cu niște analize despre care nu știm dacă erau sau nu în regulă, să i se administreze intravenos anestezic”, a declarat avocatul familiei.

Ce conține pachetul de Buldak Carbonara și cum pot acești tăiței picanți să devină periculoși pentru sănătate
Ce conține pachetul de Buldak Carbonara și cum pot acești tăiței picanți să...
Orașele din România în care ninge șapte zile la rând, potrivit meteorologilor ACCUWEATHER
Orașele din România în care ninge șapte zile la rând, potrivit meteorologilor ACCUWEATHER

Medicul Sorina Blaj este fondatoarea clinicii stomatologice în care a murit Sara, fetița de doi ani, în urma unei anestezii generale. Coincidența stranie este că recent, femeia a deschis un centru specializat în desare profundă, investiție care se ridică la peste un milion de euro. După nenorocirea de joi, reprezentanții clinicii au oferit public o primă reacție și au transmis că vor pune autorităților la dispoziție toate informațiile necesare pentru a ajuta ancheta.

„Clinica noastră va coopera deplin cu autoritățile competente în cadrul oricăror investigații pentru a elucida circumstanțele acestui tragic eveniment. Prioritatea noastră absolută rămâne transparența, responsabilitatea și prevenirea oricăror riscuri viitoare.

Suntem profund șocați și devastați de tragicul incident petrecut astăzi în cadrul unei proceduri de sedare profundă efectuată unui pacient copil.Din păcate, în ciuda tuturor eforturilor depuse de echipa noastră medicală pentru resuscitare, micuța a suferit un stop cardio-respirator ireversibil.

În ultimii peste 11 ani de activitate, clinica noastră a realizat cu succes mai mult de 1.700 de proceduri similare de sedare profundă, cu aceeași echipă dedicată și calificată, fără niciun incident anterior, punând mereu pe primul loc siguranța și confortul pacienților noștri, în special al celor mici’, au transmis reprezentanții clinicii.

 

Momente sfâșietoare! Trupul neînsuflețit al Sarei, fetița de doi ani moartă într-o clinică dentară, a fost ridicat de la INML

Suma amețitoare pe care părinții Sarei, fetița de 2 ani ce a murit în urma anesteziei, trebuiau să o plătească stomatologului: „Este strigător la cer”

Tags:
Iți recomandăm
Bogdan de la Ploiești o vrea înapoi? Mesaj public pentru fosta iubită
Știri
Bogdan de la Ploiești o vrea înapoi? Mesaj public pentru fosta iubită
Detaliul care răstoarnă ancheta în cazul Sarei, copila de 2 ani anesteziată de stomatolog. Nu ar fi fost la prima sedare
Știri
Detaliul care răstoarnă ancheta în cazul Sarei, copila de 2 ani anesteziată de stomatolog. Nu ar fi fost…
Postul Crăciunului a început pentru credincioșii ortococși. Zilele cu dezlegare la pește din următoarea perioadă
Mediafax
Postul Crăciunului a început pentru credincioșii ortococși. Zilele cu dezlegare la pește din...
Care este temperatura optimă din casă pentru a economisi bani la factura de gaze. Specialiștii au spus ce valoare trebuie setată la TERMOSTAT
Gandul.ro
Care este temperatura optimă din casă pentru a economisi bani la factura de...
FOTO. Andreea Bălan, o nouă serie de fotografii mai mult decât îndrăznețe: „Ești păcatul meu”
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, o nouă serie de fotografii mai mult decât îndrăznețe: „Ești...
Medic român ATI în Germania, despre cazul copilului mort după anestezie: „Nu aș accepta niciodată ca propriul meu copil să fie anesteziat astfel”
Adevarul
Medic român ATI în Germania, despre cazul copilului mort după anestezie: „Nu aș...
Ilie Bolojan a făcut o listă cu companiile de stat care au pierderi și sunt „o gaură neagră” pentru buget: „Trebuie lichidate”
Digi24
Ilie Bolojan a făcut o listă cu companiile de stat care au pierderi...
Ce mâncăm în Postul Crăciunului pentru a fi sănătoși
Mediafax
Ce mâncăm în Postul Crăciunului pentru a fi sănătoși
Parteneri
Cum arată Gabriela Firea, după ce a apelat la medicul estetician. Schimbările pe care le-a făcut la față! Nu o mai recunoști
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Gabriela Firea, după ce a apelat la medicul estetician. Schimbările pe care le-a...
FOTO. Andreea Bălan, imagini în costum de baie la Abu Dhabi
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, imagini în costum de baie la Abu Dhabi
Nimeni nu e fără de păcat! Vedetele din România care ţin postul Crăciunului pentru iertare
Ciao.ro
Nimeni nu e fără de păcat! Vedetele din România care ţin postul Crăciunului pentru iertare
Primele imagini cu fiica, Nidia, la priveghiul tatălui ei. Alexandra Velniciuc, nelipsită de lângă sicriul lui Horia Moculescu! Ce mesaj a transmis Mariana?
Click.ro
Primele imagini cu fiica, Nidia, la priveghiul tatălui ei. Alexandra Velniciuc, nelipsită de lângă sicriul...
Ce spune Mugur Isărescu despre creșterea TVA-ului anul viitor. Reacția guvernatorului când a fost întrebat despre cursul euro
Digi 24
Ce spune Mugur Isărescu despre creșterea TVA-ului anul viitor. Reacția guvernatorului când a fost întrebat...
Primele rezultate ale autopsiei fetiței de 2 ani, care a murit în clinica dentară din Capitală. Surse: „Nu trebuia să fie anesteziată”
Digi24
Primele rezultate ale autopsiei fetiței de 2 ani, care a murit în clinica dentară din...
Super-oferte de Black Friday la autoturisme! Modele premium și de familie, disponibile cu prețuri speciale în noiembrie
Promotor.ro
Super-oferte de Black Friday la autoturisme! Modele premium și de familie, disponibile cu prețuri speciale...
BANCUL ZILEI. Iepurașul la restaurant: – Aveți mici de cal?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Iepurașul la restaurant: – Aveți mici de cal?
Caviar – o nouă colecție de iPhone 17 din aur. Cât costă?
go4it.ro
Caviar – o nouă colecție de iPhone 17 din aur. Cât costă?
Fuziune imposibilă detectată în Univers!
Descopera.ro
Fuziune imposibilă detectată în Univers!
Un studio românesc și-a unit forțele cu faimosul rapper Snoop Dogg pentru un nou joc video
Go4Games
Un studio românesc și-a unit forțele cu faimosul rapper Snoop Dogg pentru un nou joc...
Care este temperatura optimă din casă pentru a economisi bani la factura de gaze. Specialiștii au spus ce valoare trebuie setată la TERMOSTAT
Gandul.ro
Care este temperatura optimă din casă pentru a economisi bani la factura de gaze. Specialiștii...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Bogdan de la Ploiești o vrea înapoi? Mesaj public pentru fosta iubită
Bogdan de la Ploiești o vrea înapoi? Mesaj public pentru fosta iubită
Detaliul care răstoarnă ancheta în cazul Sarei, copila de 2 ani anesteziată de stomatolog. Nu ar ...
Detaliul care răstoarnă ancheta în cazul Sarei, copila de 2 ani anesteziată de stomatolog. Nu ar fi fost la prima sedare
Trupul neînsuflețit al unei tinere de 26 de ani a fost descoperit lângă o cale ferată din Bacău! ...
Trupul neînsuflețit al unei tinere de 26 de ani a fost descoperit lângă o cale ferată din Bacău! Oamenii legii cred că este vorba de o crimă
News alert! Cutremur în familia Vlăduței Lupău! Fratele artistei, sub control judiciar
News alert! Cutremur în familia Vlăduței Lupău! Fratele artistei, sub control judiciar
Nimic nu-l ține în loc pe Pepe. A continuat spectacolul chiar și cu incidente
Nimic nu-l ține în loc pe Pepe. A continuat spectacolul chiar și cu incidente
Cu cine a vrut să facă echipă Gabi Tamaș, de fapt, la Asia Express! Un alt fotbalist celebru a fost ...
Cu cine a vrut să facă echipă Gabi Tamaș, de fapt, la Asia Express! Un alt fotbalist celebru a fost prima lui alegere: „Nu a putut să vină”
Vezi toate știrile
×