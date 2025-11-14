Suma amețitoare pe care părinții Sarei, fetița de 2 ani ce a murit în urma anesteziei, trebuiau să o plătească stomatologului: „Este strigător la cer”

Noi detalii ies la iveală în cazul tragic al fetiței de numai doi ani ce s-a stins din viață în urma unei vizite la stomatolog. Părinții Sarei sunt sfâșiați de durere. Acum, avocatul familiei a oferit detalii despre costul intervenției care a dus la tragedie. Cât trebuiau să plătească părinții micuței la stomatolog?

Nenorocirea a avut loc joi seară, 13 noiembrie. Sara, o fetiță de numai doi ani, a murit după o anestezie făcută la stomatolog. La scurt timp de la anestezie copila a intrat în stop cardio-respirator. Din păcate, în ciuda manevrelor de resuscitare (care au durat două ore), Sara nu a putut fi salvată. Înainte de procedura stomatologică părinții fetei i-au făcut acesteia un set de analize, iar o parte din rezultate au indicat valori mărite de șase ori peste limita normală la ficat, motiv pentru care nu ar fi trebuit anesteziată.

Cât ar fi costat intervenția fetiței în vârstă de 2 ani

Părinții Sarei sunt distruși de durere și cer acum să se facă dreptate. Tatăl fetei susține că ei au intenționat să amâne vizita la stomatolog, însă medicul le-a garantat că Sara este aptă pentru procedură.

Însă, acum, avocatul familiei a acuzat cadrele medicale de malpraxis, subliniind neglijența gravă cu care au fost gestionate analizele și administrarea anesteziei intravenoase. Potrivit informațiilor oferite de acesta, familia micuței urma să plătească suma de 8.000 de lei pentru procedura stomatologică. Au achitat doar o parte din această sumă până la momentul tragediei.

„Avem de-a face cu administrarea unei cantități foarte mari de anestezic unui copil de numai doi ani. Acestei fetițe i s-a administrat intravenos anestezic. Este strigător la cer ca, unui copil de doi ani, cu niște analize despre care nu știm dacă erau sau nu în regulă, să i se administreze intravenos anestezic”, a declarat avocatul familiei.

Deși părinții au fost alertați de rezultatele analizelor micuței, medicul stomatolog le-ar fi garantat că nu există nicio problemă și că procedura nu ar trebui amânată.

„I-am făcut niște analize fetiței, pentru că știam că trebuie să aibă o intervenție la dinți. Soția i le-a trimis doctoriței. I-a spus că niște valori la ficat au ieșit mai mari de șase ori decât limita normală. I-a spus că este în regulă, că poate să vină, că nu afectează cu nimic acele valori mari”, a declarat tatăl Sarei.

Conform concluziilor emise în urma efectuării autopsiei medico-legale de către Institutul Național de Medicină Legală „Mina Minovici”, copila de doi ani suferea de o patologie cronică preexistentă complexă.

