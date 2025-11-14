Cine sunt părinții fetiței de 2 ani care a murit pe scaunul medicului. Tatăl său ar fi un antreprenor de succes

O tragedie a avut loc într-o clinică din București, ieri, 13 noiembrie 2025. O fetiță de doar doi ani s-a stins din viață în timpul unei intervenții stomatologice. Tragedia s-a petrecut după ce copila a fost sedată intravenos, iar după aceea a intrat în stop cardio-respirator.

Problemele ar fi apărut la aproximativ 30 de minute după începutul tratamentului, atunci când fetița ar fi manifestat semne de instabilitate. Personalul clinicii a inițiat imediat manevre de resuscitare și a încercat timp de aproape 40 de minute să-i stabilizeze funcțiile vitale, însă copila nu a mai putut fi salvată.

Cine sunt părinții fetiței de 2 ani care a murit pe scaunul medicului

În spatele acestei tragedii se află părinții fetiței, un cuplu care este răpus de durere. Părinții copilei sunt doi tineri care provin dintr-o familie înstărită din Argeș. Conform imaginilor postate în mediul online, aceștia păreau extrem de fericiți și împliniți.

Tatăl se numește Andrei și ar fi un antreprenor de succes care deține o firmă de transport cu tiruri. De-a lungul timpului, Andrei și soția lui au publicat în mediul online mai multe momente fericite din viața lor. Aceștia petreceau foarte mult timp împreună, călătoreau des și se bucurau de fiecare clipă alături de fetița lor.

Părinții, care se aflau în sala de așteptare, au fost informați mult mai târziu cu privire la situația critică a copilului, ceea ce a amplificat șocul și durerea. De asemenea, ei au mărturisit că fuseseră efectuate două seturi de analize înainte de procedură, iar unul dintre ele ridicase unele semne de întrebare, însă medicii i-ar fi asigurat că fetița poate fi supusă în continuare intervenției planificate.

„I-am făcut nişte analize fetiţei, pentru că ştiam că trebuie să aibă o intervenţie la dinţi. Soţia i le-a trimis doctorei. I-a spus că nişte valori la ficat au ieşit mai mari de şase ori decât este limita legală. I-a spus că este în regulă, că poate să vină, că nu afectează cu nimic acele valori mai mari. Are mesaje soţia cu doamna doctor pe WhatsApp, unde i-a spus că mai bine ar fi să schimbăm programarea şi doamna doctor i-a zis că nu, să vină că este ok”, a spus tatăl fetiței.

