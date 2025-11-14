Prima reacție a clinicii stomatologice unde a murit fetița de 2 ani. Cum se apără

O fetiță de doar doi ani a decedat, aseară, într-o clinică stomatologică din Capitală, după ce a fost sedată intravenos pentru o procedură dentară considerată de rutină. Incidentul a șocat comunitatea, iar părinții micuței acuză medicii de neglijență, susținând că au ignorat rezultatele analizelor care indicau probleme hepatice semnificative.

Potrivit declarațiilor tatălui copilului, familia făcuse analize medicale cu doar o zi înainte de intervenție. Rezultatele au arătat valori ale funcției hepatice de peste șase ori mai mari decât limitele normale. Tatăl susține că medicul stomatolog a fost informat prin mesaje, dar le-ar fi transmis părinților că procedura nu reprezenta un risc și că fetița poate fi adusă la programare:

„I-am făcut nişte analize fetiţei, pentru că ştiam că trebuie să aibă o intervenţie la dinţi. Soţia i le-a trimis doctorei. I-a spus că nişte valori la ficat au ieşit mai mari de şase ori decât este limita legală”.

Ce a transmis clinica de stomatologie

În timpul procedurii, copilul a intrat în stop cardio-respirator. Eforturile medicilor stomatologi și ale echipajului de pe ambulanță de a o resuscita au durat aproximativ două ore. De două ori, fetița a fost readusă temporar la viață, însă, din păcate, a reintrat în stop, iar decesul a fost declarat în jurul orei 20:15.

Clinica stomatologică implicată a subliniat experiența echipei sale și istoricul fără incidente grave în procedurile de sedare profundă, menționând că în peste 11 ani de activitate au fost realizate cu succes mai mult de 1.700 de proceduri similare.

„În ultimii peste 11 ani de activitate, clinica noastră a realizat cu succes mai mult de 1.700 de proceduri similare de sedare profundă, cu aceeaşi echipă dedicată şi calificată, fără niciun incident anterior”, se transmite comunicatul clinicii.

