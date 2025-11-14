Durere mare la Câmpulung Muscel. Micuța Sara a ajuns pentru ultima dată acasă

Sicriul cu trupul neînsuflețit al Sarei, fetița de doi ani care a murit pe scaunul medicului stomatolog, a ajuns pentru ultima dată acasă, în Câmpulung Muscel. Părinții și rudele copilei se pregătesc să o conducă pe ultimul drum.

Cazul fetiței de doi ani care a murit după o anestezie generală făcută de un medic stomatolog (dintr-o clinică din sectorul 3 al Capitalie) a îndurerat o țară întreagă. Sara a fost dusă de către părinții ei la stomatolog pentru tratare a două carii, însă o simplă investigație s-a transformat într-o tragedie.

Unde și când va fi înmormântată Sara

Fetița a murit la scurt timp după ce cadrele medicale i-au administrat anestezia totală. Stomatologul și anestezistul ar fi încercat să o resuciteze timp de 30 de minunte, ulterior cerând ajutor la 112. Din păcate, inima copilei nu a răspuns manevrelor. Ancheta care este deja în desfășurare urmează să stabilească ceea ce s-a întâmplat, de fapt.

Vineri, părinții Sarei au ridicat trupul fetei lor de la Institutul de Medicină Legală din București (INML), unde a fost transportat pentru efectuarea autopsiei – vezi AICI primele rezultate.

Întreaga comunitate din Câmpulung Muscel, județul Argeș, este în doliu. Potrivit presei locale, sicriul cu trupul neînsuflețit al fetiței de doi ani a ajuns pentru ultima dată în locul natal, unde rudele și familia îi pot aduce un ultim omagiu, la capela bisericii cu hramul Sfinților Apostoli Petru și Pavel din Parohia Vișoi. Slujba de înmormântare va avea loc sâmbătă, 15 noiembrie. Sara va fi condusă pe ultimul drum într-un coșciug alb, iar ceremonia va fi una intimă și restrânsă.

Momente sfâșietoare! Trupul neînsuflețit al Sarei, fetița de doi ani moartă într-o clinică dentară, a fost ridicat de la INML

Clinica stomatologică unde a murit fetița de 2 ani, închisă. Anunțul venit de la Ministerul Sănătății