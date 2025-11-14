Acasă » Știri » Durere mare la Câmpulung Muscel. Micuța Sara a ajuns pentru ultima dată acasă

Durere mare la Câmpulung Muscel. Micuța Sara a ajuns pentru ultima dată acasă

De: Irina Vlad 14/11/2025 | 22:15
Durere mare la Câmpulung Muscel. Micuța Sara a ajuns pentru ultima dată acasă
Sicriul cu trupul neînsuflețit al Sarei a ajuns pentru ultima dată la Câmpulung Muscel/ sursă foto: social media

Sicriul cu trupul neînsuflețit al Sarei, fetița de doi ani care a murit pe scaunul medicului stomatolog, a ajuns pentru ultima dată acasă, în Câmpulung Muscel. Părinții și rudele copilei se pregătesc să o conducă pe ultimul drum. 

Cazul fetiței de doi ani care a murit după o anestezie generală făcută de un medic stomatolog (dintr-o clinică din sectorul 3 al Capitalie) a îndurerat o țară întreagă. Sara a fost dusă de către părinții ei la stomatolog pentru tratare a două carii, însă o simplă investigație s-a transformat într-o tragedie.

Unde și când va fi înmormântată Sara

Fetița a murit la scurt timp după ce cadrele medicale i-au administrat anestezia totală. Stomatologul și anestezistul ar fi încercat să o resuciteze timp de 30 de minunte, ulterior cerând ajutor la 112. Din păcate, inima copilei nu a răspuns manevrelor. Ancheta care este deja în desfășurare urmează să stabilească ceea ce s-a întâmplat, de fapt.

Vineri, părinții Sarei au ridicat trupul fetei lor de la Institutul de Medicină Legală din București (INML), unde a fost transportat pentru efectuarea autopsiei – vezi AICI primele rezultate.

Ce conține pachetul de Buldak Carbonara și cum pot acești tăiței picanți să devină periculoși pentru sănătate
Ce conține pachetul de Buldak Carbonara și cum pot acești tăiței picanți să...
Orașele din România în care ninge șapte zile la rând, potrivit meteorologilor ACCUWEATHER
Orașele din România în care ninge șapte zile la rând, potrivit meteorologilor ACCUWEATHER

Întreaga comunitate din Câmpulung Muscel, județul Argeș, este în doliu. Potrivit presei locale, sicriul cu trupul neînsuflețit al fetiței de doi ani a ajuns pentru ultima dată în locul  natal, unde rudele și familia îi pot aduce un ultim omagiu, la capela bisericii cu hramul Sfinților Apostoli Petru și Pavel din Parohia Vișoi. Slujba de înmormântare va avea loc sâmbătă, 15 noiembrie. Sara va fi condusă pe ultimul drum într-un coșciug alb, iar ceremonia va fi una intimă și restrânsă.

 

Momente sfâșietoare! Trupul neînsuflețit al Sarei, fetița de doi ani moartă într-o clinică dentară, a fost ridicat de la INML

Clinica stomatologică unde a murit fetița de 2 ani, închisă. Anunțul venit de la Ministerul Sănătății

 

Tags:
Iți recomandăm
Cum a ajuns Mara Bănică în mijlocul scandalului în care e implicat Dr Cristian Andrei: “Am nervi mari de tot”
Știri
Cum a ajuns Mara Bănică în mijlocul scandalului în care e implicat Dr Cristian Andrei: “Am nervi mari…
Cornel Păsat, la momentul adevărului! Ce a condus, de fapt, la divorț + A înșelat-o sau nu pe Bianca: „Am multe păcate”
Știri
Cornel Păsat, la momentul adevărului! Ce a condus, de fapt, la divorț + A înșelat-o sau nu pe…
Postul Crăciunului a început pentru credincioșii ortococși. Zilele cu dezlegare la pește din următoarea perioadă
Mediafax
Postul Crăciunului a început pentru credincioșii ortococși. Zilele cu dezlegare la pește din...
Care este temperatura optimă din casă pentru a economisi bani la factura de gaze. Specialiștii au spus ce valoare trebuie setată la TERMOSTAT
Gandul.ro
Care este temperatura optimă din casă pentru a economisi bani la factura de...
FOTO. Andreea Bălan, o nouă serie de fotografii mai mult decât îndrăznețe: „Ești păcatul meu”
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, o nouă serie de fotografii mai mult decât îndrăznețe: „Ești...
Medic român ATI în Germania, despre cazul copilului mort după anestezie: „Nu aș accepta niciodată ca propriul meu copil să fie anesteziat astfel”
Adevarul
Medic român ATI în Germania, despre cazul copilului mort după anestezie: „Nu aș...
Ilie Bolojan a făcut o listă cu companiile de stat care au pierderi și sunt „o gaură neagră” pentru buget: „Trebuie lichidate”
Digi24
Ilie Bolojan a făcut o listă cu companiile de stat care au pierderi...
Ce mâncăm în Postul Crăciunului pentru a fi sănătoși
Mediafax
Ce mâncăm în Postul Crăciunului pentru a fi sănătoși
Parteneri
Cum arată Gabriela Firea, după ce a apelat la medicul estetician. Schimbările pe care le-a făcut la față! Nu o mai recunoști
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Gabriela Firea, după ce a apelat la medicul estetician. Schimbările pe care le-a...
FOTO. Andreea Bălan, imagini în costum de baie la Abu Dhabi
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, imagini în costum de baie la Abu Dhabi
Nimeni nu e fără de păcat! Vedetele din România care ţin postul Crăciunului pentru iertare
Ciao.ro
Nimeni nu e fără de păcat! Vedetele din România care ţin postul Crăciunului pentru iertare
Complot împotriva căsniciei lui Alin Oprea. Artistul crede că fosta lui soție vrea să-l despartă de actuala: „Eu și Medana suntem bine, ne iubim!”
Click.ro
Complot împotriva căsniciei lui Alin Oprea. Artistul crede că fosta lui soție vrea să-l despartă...
Clinica unde a murit fetița de 2 ani avea campanii agresive de promovare. Copila a mai fost sedată la începutul acestui an
Digi 24
Clinica unde a murit fetița de 2 ani avea campanii agresive de promovare. Copila a...
Primele rezultate ale autopsiei fetiței de 2 ani, care a murit în clinica dentară din Capitală. Surse: „Nu trebuia să fie anesteziată”
Digi24
Primele rezultate ale autopsiei fetiței de 2 ani, care a murit în clinica dentară din...
Super-oferte de Black Friday la autoturisme! Modele premium și de familie, disponibile cu prețuri speciale în noiembrie
Promotor.ro
Super-oferte de Black Friday la autoturisme! Modele premium și de familie, disponibile cu prețuri speciale...
BANCUL ZILEI. Iepurașul la restaurant: – Aveți mici de cal?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Iepurașul la restaurant: – Aveți mici de cal?
Caviar – o nouă colecție de iPhone 17 din aur. Cât costă?
go4it.ro
Caviar – o nouă colecție de iPhone 17 din aur. Cât costă?
Fuziune imposibilă detectată în Univers!
Descopera.ro
Fuziune imposibilă detectată în Univers!
Un studio românesc și-a unit forțele cu faimosul rapper Snoop Dogg pentru un nou joc video
Go4Games
Un studio românesc și-a unit forțele cu faimosul rapper Snoop Dogg pentru un nou joc...
Care este temperatura optimă din casă pentru a economisi bani la factura de gaze. Specialiștii au spus ce valoare trebuie setată la TERMOSTAT
Gandul.ro
Care este temperatura optimă din casă pentru a economisi bani la factura de gaze. Specialiștii...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Tati Brenciu în acțiune! Când nu jurizează, „negociază” cu cei mici
Tati Brenciu în acțiune! Când nu jurizează, „negociază” cu cei mici
Îl mai iei la FCSB, nea Gigi? Louis Munteanu și-a făcut „încălzirea” la club. Nu de fotbal, de fițe!
Îl mai iei la FCSB, nea Gigi? Louis Munteanu și-a făcut „încălzirea” la club. Nu de fotbal, de fițe!
Antena 1, în criză de concurenți pentru Survivor! Noul sezon pornește cu stângul
Antena 1, în criză de concurenți pentru Survivor! Noul sezon pornește cu stângul
Ella de la Insula Iubirii nu mai are job. OUT de la Antena Stars după câteva săptămâni
Ella de la Insula Iubirii nu mai are job. OUT de la Antena Stars după câteva săptămâni
Cum a ajuns Mara Bănică în mijlocul scandalului în care e implicat Dr Cristian Andrei: “Am nervi ...
Cum a ajuns Mara Bănică în mijlocul scandalului în care e implicat Dr Cristian Andrei: “Am nervi mari de tot”
Cornel Păsat, la momentul adevărului! Ce a condus, de fapt, la divorț + A înșelat-o sau nu pe Bianca: ...
Cornel Păsat, la momentul adevărului! Ce a condus, de fapt, la divorț + A înșelat-o sau nu pe Bianca: „Am multe păcate”
Vezi toate știrile
×