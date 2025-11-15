Noi detalii în cazul Sarei, fetița de 2 ani care a murit în cabinetul stomatologic. Ce spune Pavel Bartoș despre clinica pe care a promovat-o

Tragedia tulburătoare care a avut loc joi, 13 noiembrie, la clinica stomatologică Crystal Dental Clinic, din Capitală, a zguduit o țară întreagă. O fetiță de doar doi ani și-a pierdut viața, după ce a intrat în stop cardio-respirator, după o procedură executată în cadrul clinicii, specializată în sedare profundă. Deși a fost deschisă de puțin timp, a căpătat o notorietate destul de mare, mai ales prin prisma persoanelor publice, care au promovat-o. Pavel Bartoș este una dintre vedetele care a colaborat cu clinica respectivă și făcut declarații, în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

Crystal Dental Clinic a deschis prima clinică specializată în sedare profundă din Europa, la București, deoarece existau cereri, în special ale adulților cu temeri severe. Sedarea se realizează intravenos, sub supravegherea unui medic și a unei echipe specializate, iar pacientul rămâne semi-conștient.

Însă procedura i-a fost fatală copilei de doar doi ani, care trebuia să facă două tratamente de canal. Potrivit declarațiilor părinților, analizele micuței indicau valori de șase ori mai mari la ficat, iar medicul stomatolog a fost informat în legătură cu acest aspect. Pe de altă parte, au existat și alți pacienți care și-au exprimat nemulțumirea referitoare la procedura de sedare, în review-urile clinicii.

Pavel Bartoș: „Am avut un contract barter”

Așa cum vă spuneam și în rândurile de mai sus, clinica s-a bucurat de notorietate și prin prisma faptului că au apelat la mai multe vedete pentru a le face reclamă. Prezentatorul Pavel Bartoș a colaborat cu Crystal Dental Clinic în urmă cu ceva timp, iar CANCAN.RO l-a contactat, pentru a oferi un punct de vedere referitor la întreaga situație.

Actorul și-a exprimat regretul pentru tragedia petrecută și a specificat faptul că între el și clinica stomatologică a existat un simplu barter, în urmă cu doi ani.

În 2022 am avut un contract barter cu Crystal Dental Clinic. În afară de profunda mea compasiune pentru pierderea vieții unui copil nevinovat, nu pot face niciun fel de alte comentarii, a spus Pavel Bartoș, pentru CANCAN.RO.

Nereguli grave la clinica unde micuța și-a dat ultima suflare

După ce cazul a fost mediatizat din ce în ce mai mult, și s-au tras semnale de alarmă, reprezentanții clinicii au recunoscut faptul că unele cabinete nu aveau autorizație sanitară de funcționare. Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, cei de la Crystal Dental Clinic au depus cererea pentru obținerea autorizației în vara acestui an, însă datele din dosar ar fi fost incomplete. (VEZI AICI MAI MULTE DETALII).

În urma informațiilor apărute în spațiul public în cursul zilei de vineri, dorim să formulăm câteva precizări, cu toată responsabilitatea și cu deplin respect față de tragedia pe care o traversăm împreună cu familia îndurerată. Suntem profund marcați de cele întâmplate și cooperăm integral cu autoritățile pentru clarificarea completă a situației. Pentru corecta informare a publicului, menționăm că activitățile de sedare profundă, desfășurate de clinică în ultimii ani, s-au realizat în cadrul unei unități care a funcționat în baza autorizațiilor și avizelor necesare, eliberate de instituțiile competente. De asemenea, în procesul de extindere a activității, clinica a investit în noi spații medicale și echipamente moderne de sedare, iar procedurile de avizare și autorizare pentru aceste spații sunt în desfășurare, conform etapelor legale prevăzute. Aceste demersuri au fost cunoscute și monitorizate de instituțiile abilitate, în conformitate cu legislația aplicabilă”, se arată în comunicatul transmis de reprezentanții clinicii.

Pacienții nemulțumiți au lăsat review-uri negative

Sedarea profundă, propusă de echipa clinicii, i-a făcut pe unii pacienți să își exprime în mod public nemulțumirea.

Nu contest experiența medicilor sau prețurile care pot fi justificate. Însă am venit să tratăm niște carii mai serioase plus poate niște coroane. Un copil foarte cooperant de aproape 6 ani, care merge la dentist de la 3 ani. Mi s-a băgat pe gat o sedare inutilă, cu riscuri existente și costuri mari. Am încercat să spun că nu, că nu dorim, că nu se poate altfel? Răspunsul a fost nu.

După ce am anulat programarea intervenției, am aflat că da, se poate face și cu o anestezie locală, dar prima dată de ce nu s-a putut? De ce se tot bagă în față această sedare? Un copil de 2, 3 ani înțeleg, dar unul de aproape 6, mega cooperant, de ce nu?!, se arată în într-un review negativ, acordat clinicii.

Reacția echipei Crystal Dental Clinic, după decesul fetiței

După tragedia petrecută în cadrul clinicii, echipa a transmis un comunicat, prin intermediul căruia își exprima regretul pentru cele întâmplate.

Suntem profund șocați și devastați de tragicul incident petrecut astăzi în cadrul unei proceduri de sedare profundă efectuată unui pacient copil. Din păcate, în ciuda tuturor eforturilor depuse de echipa noastră medicală pentru resuscitare, micuța a suferit un stop cardio-respirator ireversibil. În ultimii peste 11 ani de activitate, clinica noastră a realizat cu succes mai mult de 1.700 de proceduri similare de sedare profundă, cu aceeași echipă dedicată și calificată, fără niciun incident anterior, punând mereu pe primul loc siguranța și confortul pacienților noștri, în special al celor mici, se transmite în comunicatul celor de la Crystal Dental Clinic.

În urmă cu un an, fondatoarea clinicii, medicul Sorina Blaj vorbea despre beneficiile sedării profunde, dar și despre faptul că, odată cu deschiderea clinicii, turismul dentar din România va lua amploare.

Am decis să deschidem o clinică specializată în sedare profundă, o premieră în România și chiar în Europa. Aceasta va putea primi pacienți din toată țara, tratați inclusiv la recomandarea altor medici stomatologi. (…) Deschiderea acestei clinici nu doar că va rezolva astfel de cazuri complexe, dar va atrage și pacienți din străinătate, contribuind la dezvoltarea turismului dentar în România. Astfel, estimăm o creștere de 30% a numărului de pacienți din România și din alte țări, spunea dr. Sorina Blaj pentru Forbes.

