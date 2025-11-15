Ce arată rezultatul ecografiei micuței Sara, fetița moartă în cabinetul din Sectorul 3. Ce au scris specialiștii despre ficatul ei

Au fost făcute publice buletinele de analize ale micuței Sara, fetița de doi ani care a murit în cabinetul unui medic stomatolog din București. Din cauza valorilor crescute a unor rezultate la ficat, părinții au încercat să amâne procedura care i-a adus sfârșitul fiicei lor. Dentistul responsabil nu a ținut cont și le-a spus că pacienta este aptă pentru a fi anesteziată total.

Se complică ancheta în cazul Sarei, fetița de doi ani care a murit după ce un medic stomatolog i-a administrat intravenos anestezie totală. Copila urma să fie supusă unei proceduri banale, însă totul s-a transformat într-o nenorocire. Înainte cu o zi să ajungă la dentist, Sarei i s-au făcut două tipuri de analize: de sânge și ecografie.

Cum arată buletinul de analize al Sarei

Rezultatul analizelor de sânge indicau clar valori ridicate cu mult peste limita normală a transaminazelor – enzime hepatice (TGO și TGP). Părinții fetei au informat personalul medical de la clinica stomatologică despre aceste valori, însă li s-a spus că nu este nicio problemă și că fetița este aptă pentru a fi supusă anesteziei generale.

„I-a spus că vorbeşte astăzi (joi – n.red.) cu doamna anestezistă (…) i-a spus că este în regulă, că poate să vină că nu afectează cu nimic acele analize, acele valori mai mari. Noi am fost iarăşi, am făcut un set de analize, că am zis că poate au ieşit rău la centrul unde am recoltat, între timp ne-au sunat să venim, că a spus că nu este nicio problemă, i-a dat şi mesaj, i-a spus că este în regulă şi soţia a venit. După 20 de minute după ce a sedat-o, a anesteziat-o, copilul a intrat în stop cardio-respirator, iar pe noi ne-a anunţat abia după o oră şi ceva şi ambulanţa la fel, a venit după o oră şi ceva”, a susţinut tatăl Sarei.

Buletin ecografic al fetiței indică următoarele rezultate:

FICAT: LDH 10,6 cm. LSH 2,8 cm. Omogen, ecogenitate normală, fără procese localizate VP în hil d=0,6 cm, vene suprahepatice schițate de calibru normal. Căi biliare intra și extrahepatice de calibru normal. ABDOMEN: meteorizat în epigastru COLECIST: cudat mediocorporeal PANCREAS: omogen, contur regulat, dimensiuni normale RINICHI DREPT: poziție anatomică, sinus hiperecogen, fără hidronefroză, d=5,8, cm, corticala d=1,4cm RINICHI STÂNG: poziție anatomică, sinus hiperecogen, fără hidronefroză, d=5,8 cm, corticala d=1,3cm SPLINĂ: omogenă, contur regulat, ax lung d=8,2 cm VEZICĂ BILIARA: pereți subțiri, conținut transonic, fără formațiuni protruzive. Fără lichid sau colecții în fundurile de sac peritoneale. Aorta abdominală: fără dilatații anormale, pereți cu grosime normală. Fără mase adenopatice în spațiul retroperitoneal.

De asemenea, la autopsia efectuată la Institutul de Medicină Legală ”Mina Minovici”, legiștii au descoperit că fetița ar fi avut mai multe afecțiuni preexistente care nu sunt compatibile cu administrarea unei anestezii generale.

