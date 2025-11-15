Câte proceduri de sedare profundă ar mai fi efectuat medicii care au anesteziat-o pe micuța Sara, în cabinetul din Sectorul 3

Moartea fetiței de doar doi ani, survenită într-un cabinet stomatologic din București, a zguduit întreaga țară. Copila a fost sedată pentru a putea suporta o intervenție dentară, însă cantitatea de substanță administrată s-a dovedit a fi fatală. S-au făcut cercetări ale clinicii și medicii ar fi efectuat numeroase proceduri de sedare profundă și la alți pacienți.

Mama venise special la această unitate medicală din Sectorul 3 al Capitalei, deși locuia în Câmpulung Muscel, pentru ca fetița să primească îngrijirea necesară. Copila avea nevoie de două tratamente de canal, iar părintele a semnat acordul pentru sedare profundă, fără să își imagineze că intervenția se va transforma într-un coșmar. La scurt timp după administrarea intravenoasă a anestezicului, starea micuței s-a deteriorat brusc, intrând în stop cardio-respirator.

Cazul micuței Sara, moartă în cabinetul stomatologic din Sectorul 3

Anesteziștii din cabinet au încercat timp de 40 de minute să o readucă la viață, înainte de a alerta serviciul 112. Echipa SMURD sosită la fața locului a continuat manevrele de resuscitare, însă fără rezultat.

„Cu rezervă mă pronunț, și anume că apelul la 112 s-a efectuat cu o oarecare întârziere. Nu știu ce înseamnă această întârziere și dacă ea a făcut diferența sau nu. Din câte știu, medicul anestezist este un medic cu experiență în anestezia stomatologică. Sunt sigur că, dacă existau contraindicații clare și semnificative în această anestezie, cel mai probabil că nu ar fi avut loc. Nu vreau să speculez”, a transmis ministrul Sănătății.

Câte proceduri de sedare profundă a făcut clinica

Decesul micuței în timpul procedurii a adus multă durere în sufletele tuturor. Medicii ar fi avut experiență și știau că Sara avea probleme cu ficatul, conform analizelor trimise de părinți.

Conducerea clinicii a făcut public un comunicat în care transmite condoleanțe familiei îndurerate și anunță că va coopera în totalitate cu anchetatorii pentru lămurirea tuturor circumstanțelor tragediei. Reprezentanții subliniază că, în cei peste 11 ani de activitate, aceeași echipă de specialiști a efectuat cu succes peste 1.700 de intervenții realizate sub sedare profundă.

„Suntem profund șocați și devastați de tragicul incident petrecut astăzi în cadrul unei proceduri de sedare profundă efectuată unui pacient copil. Din păcate, în ciuda tuturor eforturilor depuse de echipa noastră medicală pentru resuscitare, micuța a suferit un stop cardio-respirator ireversibil. Acest eveniment neașteptat ne-a cutremurat întreaga echipă și ne-a amintit de fragilitatea vieții, în special a celor mai vulnerabili dintre noi”, precizează reprezentanții C. D. Clinic.

