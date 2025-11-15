Acasă » Știri » Clinica dentară în care Sara a murit după o anestezie recunoaște ce nereguli are: „Dorim să formulăm câteva precizări”

Clinica dentară în care Sara a murit după o anestezie recunoaște ce nereguli are: „Dorim să formulăm câteva precizări”

De: Irina VladMaria Roșca 15/11/2025 | 14:27
Clinica dentară în care Sara a murit după o anestezie recunoaște ce nereguli are: „Dorim să formulăm câteva precizări”
sursă foto: Pixabay

Reprezentanții clinicii dentare din sectorul 3 al Capitalei – unde fetița de doi ani a murit în urma unei anestezii generale – au recunoscut că nu au avut avize și autorizații pentru toate spațiile din cabinet. 

După tragedia care a îndurerat întreaga țară, reprezentanții clinicii stomatologice din sectorul 3 au oferit o primă reacție publică. Reamintim că fetița de doi ani a mers în clinică pentru un tratament dentar banal. Medicii au decis să o anestezieze total, însă la scurt timp de la sedare copila a intrat în stop cardio-respirator și, din păcate, medicii nu au reușit să o readucă la viață.

Ies la iveală nereguli grave în clinica unde a murit Sara

Într-un comunicat public, reprezentanții clinicii stomatologice unde Sara și-a dat ultima suflare au recunoscut faptul că anumite cabinete din clădire nu aveau autorizație sanitară de funcționare, însă procedurile de avizare și autorizare ar fi fost în desfășurare.

”În urma informațiilor apărute în spațiul public în cursul zilei de vineri, dorim să formulăm câteva precizări, cu toată responsabilitatea și cu deplin respect față de tragedia pe care o traversăm împreună cu familia îndurerată. Suntem profund marcați de cele întâmplate și cooperăm integral cu autoritățile pentru clarificarea completă a situației.

Pentru corecta informare a publicului, menționăm că activitățile de sedare profundă, desfășurate de clinică în ultimii ani, s-au realizat în cadrul unei unități care a funcționat în baza autorizațiilor și avizelor necesare, eliberate de instituțiile competente.

De asemenea, în procesul de extindere a activității, clinica a investit în noi spații medicale și echipamente moderne de sedare, iar procedurile de avizare și autorizare pentru aceste spații sunt în desfășurare, conform etapelor legale prevăzute.

Aceste demersuri au fost cunoscute și monitorizate de instituțiile abilitate, în conformitate cu legislația aplicabilă”, se arată în comunicatul transmis de reprezentanții clinicii din Sectorul 3.

Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, se pare că cererea pentru obținerea autorizației de funcționare ar fi fost depusă în vara acestui an, însă datele din dosar ar fi fost incomplete, motiv pentru care Direcția de Sănătate Publică din București nu a emis nicio autorizație.

De asemenea, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a confirmat faptul că anumite autorizații și avize nu au fost emise corespunzător și că există spații în clinică care nu respectă legislația în vigoare.

„Din datele preliminare, sunt probleme. Autorizațiile nu sunt emise corespunzător. Nu e raportul final, dar din ce știu de la echipa mea, există spații care nu respectă normativul și legislația în vigoare. Vă spun eu sigur că această clinică va fi închisă”, a declarat Rogobete, la Digi24.

