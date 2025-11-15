Acasă » Știri » Schimbarea majoră la care ministrul Sănătății s-a gândit, după moartea tragică a Sarei în cabinetul stomatologic din Sectorul 3

Schimbarea majoră la care ministrul Sănătății s-a gândit, după moartea tragică a Sarei în cabinetul stomatologic din Sectorul 3

De: Irina Vlad 15/11/2025 | 09:42
Moartea prematură și fulgerătoare a Sarei, fetița de doi ani anesteziată pe scaunul unui medic stomatolog din București, ar putea provoca schimbări majore în cabinetele medicale private și de stat din România. Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, lansează prima propunere.

Reamintim că Sara – în vârstă de doi ani – a murit în cabinetul unei clinici private de stomatologie din sectorul 3 al Capitalei, după ce i s-a administrat o doză de anestezie totală. Copila a fost adusă la clinică pentru tratarea a două carii, însă totul s-a transformat într-o tragedie. La scurt timp de la sedare, fetița a intrat în stop cardio-respirator, iar în cele din urmă inima i-a cedat.

Ce propunere are ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete

Cazul Sarei ar putea produce schimbări majore în clinicile private și de stat de stomatologie din România. Ministrul Sănătății propune ca anumite intervenții stomatologice care necesită anestezie generală să fie efectuate în cadrul unor cabinete înființate în ambulatoriile spitalelor publice de urgență.

”Văzând reacţiile voastre din ultimele zile şi ascultând oamenii din jurul meu – pacienţi, medici, specialişti, prieteni – mi-a venit o idee. Şi înainte de a merge mai departe, vreau să mă sfătuiesc cu voi. Cum vi s-ar părea dacă am reglementa posibilitatea ca anumite intervenţii stomatologice care necesită anestezie generală să se efectueze în spitalele publice de urgenţă – în ambulatoriul de specialitate mai exact?

Mă refer la intervenţii stomatologice cu anestezie generală, realizate în condiţii de siguranţă, în cadrul unor cabinete de stomatologie înfiinţate în ambulatoriile spitalelor publice”, a scris ministrul pe Facebook.

Prin aceste schimbări, ministrul susține că românii ar putea efectua procedurile stomatologice complexe în condiții de maximă siguranță, în spitale dotate pentru aceste intervenții, unde personalul medical este pregătit în cazul unei complicații de urgență.

”Nu pretind că se poate peste noapte, dar cred că putem începe acest drum astfel încât, treptat, să oferim pacienţilor acces la proceduri sigure, moderne, în spitale pregătite pentru astfel de intervenţii şi mai ales pregătite dacă apare o complicaţie de urgenţă. Şi vorbesc despre un model care să fie decontat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, în regim de ambulatoriu sau spitalizare de zi – exact cum se întâmplă deja cu multe alte servicii medicale din spitalele publice.

Eu cred că acest demers poate ajuta foarte mulţi oameni. Dar, aşa cum am spus mereu, îmi place să iau deciziile împreună cu voi. (…) Credeţi că o astfel de reglementare ar fi utilă? Ce idei suplimentare aveţi? La ce ar trebui să fim atenţi? Părerea voastră ne face bine şi contează enorm pentru mine”, a transmis Alexandru Rogobete.

