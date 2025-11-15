Acasă » Știri » Prima ipoteză după rezultatele parțiale ale autopsiei micuței Sara, fetița care a murit la dentist. Ce susțin medicii legiști

Prima ipoteză după rezultatele parțiale ale autopsiei micuței Sara, fetița care a murit la dentist. Ce susțin medicii legiști

De: Irina Vlad 15/11/2025 | 08:53
Prima ipoteză după rezultatele parțiale ale autopsiei micuței Sara, fetița care a murit la dentist. Ce susțin medicii legiști

Medicii legiști au publicat primele concluzii în cazul morții premature a Sarei, copila de doi ani care și-a dat ultima suflare după ce a fost anesteziată într-un cabinet stomatologic din București. 

Nenorocirea a avut loc joi, 13 noiembrie 2025, într-o clinică stomatologică din sectorul 3 al Capitalei. Sara, fetița de doi ani, ar fi trebuit să fie supusă unei intervenții medicale simple – de tratare a două carii – însă totul s-a transformat într-o nenorocire.

INML: Primele concluzii despre rezultatele autopsiei Sarei

Pentru ca procedura să decurgă conform planurilor, dar și pentru confortul pacientului, medicii au decis ca fetița să fie anesteziată total. La nici 20 de minute de la administrarea intravenoasă a sedativului, fetița de doi ani a intrat în stop cardio-respirator. Din păcate, în ciuda manevrelor de resuscitare repetate, inima copilei a cedat definitiv la al treilea stop cardio-respirator.

Înainte de a ajunge la clinica stomatologică din București, Sarei i s-au efectuat mai multe analize medicale. Rezultatul uneia dintre ele ar fi indicat valori de peste șase ori mai mari decât limita normală, însă medicii au consideat că fetița este aptă pentru a fi anesteziată.

Târgul de Crăciun de la Sibiu reconfirmă tradiția prețurilor mari. Cât costă două sarmale și o porție de clătite
Târgul de Crăciun de la Sibiu reconfirmă tradiția prețurilor mari. Cât costă două...
Orașele din România în care ninge șapte zile la rând, potrivit meteorologilor ACCUWEATHER
Orașele din România în care ninge șapte zile la rând, potrivit meteorologilor ACCUWEATHER

”I-am făcut niște analize fetiței, pentru că știam că trebuie să aibă o intervenție la dinți. Soția i le-a trimis doctorei. I-a spus că niște valori la ficat au ieșit mai mari de șase ori decât limita normală. I-a spus că este în regulă, că poate să vină, că nu afectează cu nimic acele valori mari. Are mesaje soția cu doamna doctor pe Whats-App, unde i-a spus că mai bine ar fi să schimbăm programarea și doamna doctor i-a zis că nu, să vină că este ok”, a spus tatăl Sarei.

Primele rezultate ale autopsiei medico legale de la Institutul Național de Medicină Legală ”Mina Minovici” ale Sarei indică faptul că fetița ar fi suferit de o patologie cronică preexistentă, complexă, și nu ar fi trebuit să fie anesteziată, ipoteză ce ar putea fi confirmată de analizele mărite ale funcției hepatice. Surse medicale susțin că fetița că avea mai multe afecțiuni și nu ar fi trebuit să fie sedată total. Medicii legiști au cerut toate documentele medicale ale fetiței pe care le are familia, medicul pediatru al acesteia, precum și toate actele cu intervențiile realizate de cabinetul stomatologic din Sectorul 3 al Capitalei. Aceștia vor să afle dacă medicul anestezist ar fi putut să își dea seama sau nu de afecțiunile micuței, ca să sesizeze pericolul și să renunțe la intervenție.

Momente sfâșietoare! Trupul neînsuflețit al Sarei, fetița de doi ani moartă într-o clinică dentară, a fost ridicat de la INML

Tatăl copilei de 2 ani, decedată la stomatolog, face acuzații dure: “Au omorât-o”

Tags:
Iți recomandăm
Se schimbă Codul Rutier: Ce autovehicule vei putea conduce cu permisul auto categoria B
Știri
Se schimbă Codul Rutier: Ce autovehicule vei putea conduce cu permisul auto categoria B
Ce a apărut în memoria lui Octav Stroici la Roma, Italia. Cum arată acum ruinele turnului medieval Torre dei Conti
Știri
Ce a apărut în memoria lui Octav Stroici la Roma, Italia. Cum arată acum ruinele turnului medieval Torre dei Conti
Un candidat la Primăria Capitalei propune o taxă universală de 1 leu pentru parcare
Mediafax
Un candidat la Primăria Capitalei propune o taxă universală de 1 leu pentru...
Locuiești la bloc? Când este nevoie de acordul vecinilor pentru modificări în apartament și ce se întâmplă dacă aceștia refuză să semneze
Gandul.ro
Locuiești la bloc? Când este nevoie de acordul vecinilor pentru modificări în apartament...
FOTO. Andreea Bălan, o nouă serie de fotografii mai mult decât îndrăznețe: „Ești păcatul meu”
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, o nouă serie de fotografii mai mult decât îndrăznețe: „Ești...
Mai ceva ca-n telenovele. Doi fotbaliști au făcut schimb de partenere și fiecare a devenit tatăl vitreg al copiilor celuilalt
Adevarul
Mai ceva ca-n telenovele. Doi fotbaliști au făcut schimb de partenere și fiecare...
Fără Rubicon, rușii „nu puteau intra în oraș”: Cum a reușit o unitate de elită a armatei ruse să întoarcă soarta bătăliei din Pokrovsk
Digi24
Fără Rubicon, rușii „nu puteau intra în oraș”: Cum a reușit o unitate...
Clinica din Capitală unde a murit copila de 2 ani neagă că ar avea probleme cu autorizațiile și avizele
Mediafax
Clinica din Capitală unde a murit copila de 2 ani neagă că ar...
Parteneri
Cum arată Gabriela Firea, după ce a apelat la medicul estetician. Schimbările pe care le-a făcut la față! Nu o mai recunoști
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Gabriela Firea, după ce a apelat la medicul estetician. Schimbările pe care le-a...
FOTO. Andreea Bălan, imagini în costum de baie la Abu Dhabi
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, imagini în costum de baie la Abu Dhabi
Nimeni nu e fără de păcat! Vedetele din România care ţin postul Crăciunului pentru iertare
Ciao.ro
Nimeni nu e fără de păcat! Vedetele din România care ţin postul Crăciunului pentru iertare
Mariana Moculescu, revoltă maximă! Nu a fost lăsată să intre la priveghi! Mesaj dur pentru Alexandra Velniciuc „Nu înțeleg cine stă în spatele acestor decizii”
Click.ro
Mariana Moculescu, revoltă maximă! Nu a fost lăsată să intre la priveghi! Mesaj dur pentru...
Care sunt cauzele creșterii prețului la motorină. „Mai avem puțin și stăm la coadă, că peste o săptămână se face 10 lei. N-are cum”
Digi 24
Care sunt cauzele creșterii prețului la motorină. „Mai avem puțin și stăm la coadă, că...
Anchete în lanț după moartea fetiței de 2 ani. Clinică fără aviz de funcționare, acte incomplete. Reacția conducerii unității
Digi24
Anchete în lanț după moartea fetiței de 2 ani. Clinică fără aviz de funcționare, acte...
Super-oferte de Black Friday la autoturisme! Modele premium și de familie, disponibile cu prețuri speciale în noiembrie
Promotor.ro
Super-oferte de Black Friday la autoturisme! Modele premium și de familie, disponibile cu prețuri speciale...
BANCUL ZILEI. Iepurașul la restaurant: – Aveți mici de cal?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Iepurașul la restaurant: – Aveți mici de cal?
Caviar – o nouă colecție de iPhone 17 din aur. Cât costă?
go4it.ro
Caviar – o nouă colecție de iPhone 17 din aur. Cât costă?
Fuziune imposibilă detectată în Univers!
Descopera.ro
Fuziune imposibilă detectată în Univers!
Un studio românesc și-a unit forțele cu faimosul rapper Snoop Dogg pentru un nou joc video
Go4Games
Un studio românesc și-a unit forțele cu faimosul rapper Snoop Dogg pentru un nou joc...
Locuiești la bloc? Când este nevoie de acordul vecinilor pentru modificări în apartament și ce se întâmplă dacă aceștia refuză să semneze
Gandul.ro
Locuiești la bloc? Când este nevoie de acordul vecinilor pentru modificări în apartament și ce...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Se schimbă Codul Rutier: Ce autovehicule vei putea conduce cu permisul auto categoria B
Se schimbă Codul Rutier: Ce autovehicule vei putea conduce cu permisul auto categoria B
În fața mamei, Jorge nu avea scăpare. Lecția dură care l-a făcut bărbat: “Pentru mine era o ...
În fața mamei, Jorge nu avea scăpare. Lecția dură care l-a făcut bărbat: “Pentru mine era o teroare” | EXCLUSIV
Ce a apărut în memoria lui Octav Stroici la Roma, Italia. Cum arată acum ruinele turnului medieval Torre dei Conti
Ce a apărut în memoria lui Octav Stroici la Roma, Italia. Cum arată acum ruinele turnului medieval Torre dei Conti
A fost o tragedie în condiții experimentale? Fetița de 2 ani a murit în cabinetul stomatologic care ...
A fost o tragedie în condiții experimentale? Fetița de 2 ani a murit în cabinetul stomatologic care promova „sedarea profundă” revoluționară
Clinica dentară în care Sara a murit după o anestezie recunoaște ce nereguli are: „Dorim să formulăm ...
Clinica dentară în care Sara a murit după o anestezie recunoaște ce nereguli are: „Dorim să formulăm câteva precizări”
Nu e banc! Cât costă o porție de doar 2 sarmale sau una de clătite Dubai la Târgul de Crăciun din ...
Nu e banc! Cât costă o porție de doar 2 sarmale sau una de clătite Dubai la Târgul de Crăciun din Sibiu
Vezi toate știrile
×