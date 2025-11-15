Prima ipoteză după rezultatele parțiale ale autopsiei micuței Sara, fetița care a murit la dentist. Ce susțin medicii legiști

Medicii legiști au publicat primele concluzii în cazul morții premature a Sarei, copila de doi ani care și-a dat ultima suflare după ce a fost anesteziată într-un cabinet stomatologic din București.

Nenorocirea a avut loc joi, 13 noiembrie 2025, într-o clinică stomatologică din sectorul 3 al Capitalei. Sara, fetița de doi ani, ar fi trebuit să fie supusă unei intervenții medicale simple – de tratare a două carii – însă totul s-a transformat într-o nenorocire.

INML: Primele concluzii despre rezultatele autopsiei Sarei

Pentru ca procedura să decurgă conform planurilor, dar și pentru confortul pacientului, medicii au decis ca fetița să fie anesteziată total. La nici 20 de minute de la administrarea intravenoasă a sedativului, fetița de doi ani a intrat în stop cardio-respirator. Din păcate, în ciuda manevrelor de resuscitare repetate, inima copilei a cedat definitiv la al treilea stop cardio-respirator.

Înainte de a ajunge la clinica stomatologică din București, Sarei i s-au efectuat mai multe analize medicale. Rezultatul uneia dintre ele ar fi indicat valori de peste șase ori mai mari decât limita normală, însă medicii au consideat că fetița este aptă pentru a fi anesteziată.

”I-am făcut niște analize fetiței, pentru că știam că trebuie să aibă o intervenție la dinți. Soția i le-a trimis doctorei. I-a spus că niște valori la ficat au ieșit mai mari de șase ori decât limita normală. I-a spus că este în regulă, că poate să vină, că nu afectează cu nimic acele valori mari. Are mesaje soția cu doamna doctor pe Whats-App, unde i-a spus că mai bine ar fi să schimbăm programarea și doamna doctor i-a zis că nu, să vină că este ok”, a spus tatăl Sarei.

Primele rezultate ale autopsiei medico legale de la Institutul Național de Medicină Legală ”Mina Minovici” ale Sarei indică faptul că fetița ar fi suferit de o patologie cronică preexistentă, complexă, și nu ar fi trebuit să fie anesteziată, ipoteză ce ar putea fi confirmată de analizele mărite ale funcției hepatice. Surse medicale susțin că fetița că avea mai multe afecțiuni și nu ar fi trebuit să fie sedată total. Medicii legiști au cerut toate documentele medicale ale fetiței pe care le are familia, medicul pediatru al acesteia, precum și toate actele cu intervențiile realizate de cabinetul stomatologic din Sectorul 3 al Capitalei. Aceștia vor să afle dacă medicul anestezist ar fi putut să își dea seama sau nu de afecțiunile micuței, ca să sesizeze pericolul și să renunțe la intervenție.

Momente sfâșietoare! Trupul neînsuflețit al Sarei, fetița de doi ani moartă într-o clinică dentară, a fost ridicat de la INML

Tatăl copilei de 2 ani, decedată la stomatolog, face acuzații dure: “Au omorât-o”