Acasă » Exclusiv » Vedetele din România reacționează la imaginile generate cu AI! Cătălin Măruță: „Trebuie să plătești pentru asta”

Vedetele din România reacționează la imaginile generate cu AI! Cătălin Măruță: „Trebuie să plătești pentru asta”

De: Keva Iosif 28/11/2025 | 23:40
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
7 poze
Vezi galeria foto

Un nou trend pe Tiktok, deepfake – videoclipuri trucate generate de inteligența artificială- nu mai sunt doar un experiment tehnologic: au devenit ”arme” virale împotriva vedetelor! Un simplu clip fals poate ajunge în doar câteva ore la zeci de mii de oameni, iar impactul psihologic asupra publicului și asupra vedetelor este uriaș! Cătălin Măruță a făcut declarații, în exclusivitate pentru CANCAN.RO despre întreaga situație.

Cazul video-ului cu Andra, copiii ei și Jean de la Craiova este un exemplu elocvent. Clipul cu pricina a adunat 16.000 de aprecieri, peste 600 de comentarii, 1.000 de salvări și aproape 12.000 de distribuiri, răspândind idei false și teorii conspiraționiste despre familia Măruță. Reacțiile internauților sunt împărțite între cei care cred și cei care fac haz de situație, însă nimeni nu poate ignora efectul unei asemenea manipulări vizuale.

Reacțiile internauților sunt împărțite, însă mulți condamnă și sunt de părere că astfel de deepfake-uri ar trebui interzis cu desăvârșire! Exemple stau aceste mesaje:

Ce a găsit o româncă în CIORBA de burtă comandată la un restaurant din județul Dâmbovița. „Mai bine mâncați la voi acasă”
Ce a găsit o româncă în CIORBA de burtă comandată la un restaurant...
Cea mai norocoasă zodie în decembrie 2025. Și în 2026 este printre favoritele astrelor
Cea mai norocoasă zodie în decembrie 2025. Și în 2026 este printre favoritele...
  • „Doamne ce răutate, cum puteți să faceți așa ceva?”
  • „Doamne ferește, nu cred? Este adevărat?”
  • „Bă, chiar ați luat-o razna cu așa ceva, Andra nu are nicio treabă.”
  • „Asta este prea de tot!!!!! De ce nu-i dați în judecată pe acești impostori care vă denigrează, Andra???”
  • „Inteligența artificială ar trebui interzisă, nu se mai poate uita omul la un simplu video fără să fie nevoit să analizeze dacă e real sau nu.”

Și nu este singurul deepfake făcut cu membrii familiei Măruță. Pe TikTok rulează un alt video cu David îmbrățișat cu Jean de la Craiova, menit să alimenteze aceeași teorie falsă.

Din nou, impactul asupra publicului este extrem de mare. Din cele 300 de mesaje lăsate acest video, multe sunt făcute la bășcălie.

Odată ce un clip fals ajunge pe platforme precum TikTok, granița dintre realitate și ficțiune se estompează. Unele persoane pot fi manipulate să creadă în scenarii imposibile, cum este cazul teoriei că fiul Andrei, David, seamănă cu Jean de la Craiova, în ciuda faptului că artistul nu are nicio legătură cu acesta.

Cătălin Măruță: „Un pericol real pentru orice om expus public”

Cătălin Măruță a declarat în exclusivitate pentru CANCAN.RO că trebuie tras un semnal de alarmă și vorbește despre soluții concrete: legi clare, răspundere financiară pentru cei care manipulează imagini și instituții capabile să oprească răspândirea clipurilor false înainte să producă pagube.

”Deepfake-urile nu mai sunt doar o joacă, devin un pericol real pentru orice om expus public, dar și pentru oameni obișnuiți. Cred că singura soluție serioasă ar fi legile care trebuie să-i facă pe cei care produc sau distribuie astfel de materiale responsabili și direct răspunzători, inclusiv financiar. Dacă folosești imagini false, modifici realitatea și afectezi viața cuiva, trebuie să plătești pentru asta.

În același timp, e nevoie de instituții și structuri tehnice care să poată identifica rapid autorii și să oprească răspândirea lor înainte să facă rău. Altfel, doar discutăm, dar fenomenul merge mai departe”, a explicat celebrul prezentator.

Dacă se menține acest trend, vedetele devin victime involuntare ale unui spectacol public nedorit, neputând controla răspândirea de informațiilor false. În același timp, astfel de videoclipuri cresc traficul și audiența platformelor, stimulând algoritmii să recomande și mai mult conținut fals. Ca într-un cerc vicios!

Dar Andra și Cătălin Măruță nu sunt singurii afectați. Pe listă se află și Delia, care a devenit victima unui deepfake pe un site pentru adulți. Artista a scris atunci, revoltată:

„Am descoperit că circula din telefon în telefon această mizerie. Se numește deepfake! Este un fake făcut în România din fericire, cu o aplicație de doi lei. Afară lucrurile stau îngrijorător de bine la acest capitol de tehnologie avansată. Imaginează-ți cum te simți să-ți vezi fața pusă într-un astfel de context. Sau mai rău  fața mamei tale sau a copilului tău. Oricine poate fi victimă în scop de umilire, șantaj etc. 😡

Și imaginile cu alte personalități publice au ajuns să fie folosite în astfel de videouri false.

Albert NBN AI

Gigi Becali apare umăr la umăr cu superstarul Cristiano Ronaldo în timp ce spune că-l va pune în poartă la Steaua. Hagi lângă Mbappe, iar Bănel Nicoliță zâmbește în timp ce e strâns în brațe de  Messi. Impactul pe Tiktok? 26.000 de aprecieri, 200 de mesaje, 3.100 de salvări și 15.500 de distribuiri!

N-a scăpat nici Pescobar, iar în cazul lui imaginația creatorilor de deepfake a depășit orice limită. Într-un clip care a făcut ravagii pe Tiktok, el apare pe o barcă, proclamând cu aplomb că monstrul din Loch Ness va fi noul preparat-vedetă din meniul Tavernei Racilor. Impactul: a strâns 55.000 de aprecieri, peste 270 de comentarii, 3.500 de salvări și nu mai puțin de 19.000 de distribuiri!

Clipurile și imaginile deepfake nu doar distorsionează realitatea, ci creează și confuzie. Publicul se împarte între cei care cred că e real ceea ce văd și cei care fac haz de imagini, dar vedetele devin victime involuntare, fără să poată controla rapid răspândirea acestor falsuri.

Acest fenomen este mai periculos decât pare: poate fi folosit pentru umilire publică, șantaj, denigrare sau propagare de teorii false. În lipsa unei legislații eficiente în online, astfel de situații se vor repeta, afectând nu doar vedetele, ci și oameni simpli care riscă să fie manipulați.

Ce este DEEPFAKE?

Deepfake este o tehnologie care folosește inteligența artificială pentru a crea imagini, videoclipuri sau înregistrări audio false, dar care par extrem de reale. Practic, AI-ul „lipește” chipul sau vocea unei persoane peste corpul și acțiunile altei persoane, în așa fel încât pare că acea persoană chiar a spus sau a făcut ceva deși în realitate nu s-a întâmplat niciodată.

Semne că un video este DEEPFAKE

Unele semne sunt evidente: mișcările feței par nenaturale, clipirea poate fi prea rară sau prea frecventă, iar zâmbetele sunt rigide și nu se potrivesc cu emoțiile din voce. De asemenea, gura poate să nu se sincronizeze perfect cu sunetele, pielea poate părea „prea perfectă” sau „ca de plastic”, iar conturul feței se mișcă anormal, cu margini blurate sau deformate.

Umbrele și lumina din videoclip pot fi, de asemenea, greșite, iar vocea poate suna robotic sau cu intonație tăiată. Comportamentele care nu seamănă cu personalitatea cunoscută a persoanei sunt, de asemenea, un indiciu că videoclipul este fals.

CITEȘTE ȘI: O melodie generată de AI este pe primul loc în topul Billboard! Are sute de mii de ascutări în doar câteva săptămâni

NU RATA: Cele 40 de meserii pe care Inteligența Artificială le înlocuiește vs. 40 de care nu se poate atinge

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN  (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

Tags:
Iți recomandăm
TOP G a fost surprins la mall! Frații Tate au creat isterie
Exclusiv
TOP G a fost surprins la mall! Frații Tate au creat isterie
Il Luce le dă clasă tinerilor! Mircea Lucescu a luat decizia
Exclusiv
Il Luce le dă clasă tinerilor! Mircea Lucescu a luat decizia
Caz medical ultra-rar, rezolvat integral la Spitalul din Giurgiu / Un pacient de 72 de ani, cu o tumoră rarissimă, ajunge în revistele medicale internaționale
Mediafax
Caz medical ultra-rar, rezolvat integral la Spitalul din Giurgiu / Un pacient de...
O finlandeză s-a transformat din manager în regina globală a curățeniei. S-a dovedit o afacere de milioane de euro
Gandul.ro
O finlandeză s-a transformat din manager în regina globală a curățeniei. S-a dovedit...
FOTO. Andreea Bălan, apariție îndrăzneață într-o rochiță scurtă
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, apariție îndrăzneață într-o rochiță scurtă
„NET!”. Cum a decurs o întâlnire a Maiei Sandu cu atotputernicul Andriy Iermak, fostul consilier de încredere al lui Zelenski
Adevarul
„NET!”. Cum a decurs o întâlnire a Maiei Sandu cu atotputernicul Andriy Iermak,...
Mii de avioane au nevoie urgentă de soft nou! O companie folosită de foarte des români e afectată
Digi24
Mii de avioane au nevoie urgentă de soft nou! O companie folosită de...
Călugărițele care au evadat dintr-un azil de bătrâni au primit dreptul să stea la o mănăstire doar dacă nu intră pe rețelele de socializare
Mediafax
Călugărițele care au evadat dintr-un azil de bătrâni au primit dreptul să stea...
Parteneri
Andra Măruță, de nerecunoscut după ce a slăbit enorm! Metoda folosită de artistă: „Deși sunt pofticioasă”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Andra Măruță, de nerecunoscut după ce a slăbit enorm! Metoda folosită de artistă: „Deși sunt...
FOTO. Diana Munteanu, apariție hot. Cum arată fosta soție a lui Claudiu Niculescu la 46 de ani
Prosport.ro
FOTO. Diana Munteanu, apariție hot. Cum arată fosta soție a lui Claudiu Niculescu la 46...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Tania Budi și Dan Bittman, o relație care a pornit neașteptat. S-au cunoscut în troleibuz, au fost împreună 10 ani și au rămas prieteni
Click.ro
Tania Budi și Dan Bittman, o relație care a pornit neașteptat. S-au cunoscut în troleibuz,...
Salvamontiștii vă cer ajutorul ca să-l găsească pe George, pierdut de o săptămână în Bucegi
Digi 24
Salvamontiștii vă cer ajutorul ca să-l găsească pe George, pierdut de o săptămână în Bucegi
Dezvăluiri din culisele demisiei ministrului Apărării. Ludovic Orban: A existat o comunicare între Nicușor Dan și Ionuț Moșteanu
Digi24
Dezvăluiri din culisele demisiei ministrului Apărării. Ludovic Orban: A existat o comunicare între Nicușor Dan...
KGM Torres intră în liga SUV-urilor mari: rival direct pentru Dacia Bigster și Toyota RAV4
Promotor.ro
KGM Torres intră în liga SUV-urilor mari: rival direct pentru Dacia Bigster și Toyota RAV4
BANCUL ZILEI. Bulă mănâncă 10 sarmale. – Atât de multe, Bulă?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă mănâncă 10 sarmale. – Atât de multe, Bulă?
Ce știm până acum despre iPhone-ul pliabil: 3 caracteristici care l-ar diferenția de concurență
go4it.ro
Ce știm până acum despre iPhone-ul pliabil: 3 caracteristici care l-ar diferenția de concurență
Fenomen STRANIU pe planeta Marte!
Descopera.ro
Fenomen STRANIU pe planeta Marte!
Un nou shooter multiplayer de la autorii popularului PUBG
Go4Games
Un nou shooter multiplayer de la autorii popularului PUBG
O finlandeză s-a transformat din manager în regina globală a curățeniei. S-a dovedit o afacere de milioane de euro
Gandul.ro
O finlandeză s-a transformat din manager în regina globală a curățeniei. S-a dovedit o afacere...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Laura Giurcanu, decizie radicală după ce a pierdut lupta cu kilogramele: ”Mi-am bătut joc de corpul ...
Laura Giurcanu, decizie radicală după ce a pierdut lupta cu kilogramele: ”Mi-am bătut joc de corpul meu!”
TOP G a fost surprins la mall! Frații Tate au creat isterie
TOP G a fost surprins la mall! Frații Tate au creat isterie
Il Luce le dă clasă tinerilor! Mircea Lucescu a luat decizia
Il Luce le dă clasă tinerilor! Mircea Lucescu a luat decizia
Proces neașteptat! MGK a cerut daune de 100.000 de euro de la Pro TV
Proces neașteptat! MGK a cerut daune de 100.000 de euro de la Pro TV
Iulia Albu, reacție după ce și-a văzut fostul cu altcineva! Crede că are un plan spectaculos
Iulia Albu, reacție după ce și-a văzut fostul cu altcineva! Crede că are un plan spectaculos
Dermatologii trag un semnal de alarmă: industria frumuseții a luat-o razna – măști faciale pentru ...
Dermatologii trag un semnal de alarmă: industria frumuseții a luat-o razna – măști faciale pentru copii de 4 ani!
Vezi toate știrile
×