Acasă » Știri » O melodie generată de AI este pe primul loc în topul Billboard! Are sute de mii de ascutări în doar câteva săptămâni

O melodie generată de AI este pe primul loc în topul Billboard! Are sute de mii de ascutări în doar câteva săptămâni

De: Andreea Stăncescu 10/11/2025 | 23:59
O melodie generată de AI este pe primul loc în topul Billboard! Are sute de mii de ascutări în doar câteva săptămâni
Sursa foto: Shutterstock

În ultimele luni, muzica creată cu ajutorul inteligenței artificiale a început să atragă tot mai multă atenție, ajungând rapid pe platforme precum TikTok și Spotify. Artiștii și fanii se întreabă însă cât de mult poate înlocui tehnologia creativitatea umană, mai ales când piesele generate de computere par foarte reale.

În ultimii doi ani, muzica realizată cu ajutorul inteligenței artificiale a devenit tot mai populară pe platforme precum TikTok și Spotify. Noile tehnologii pot crea piese atât de realiste încât mulți ascultători nici nu își dau seama că nu sunt făcute de oameni, conform G4media. Acest fenomen îi îngrijorează pe artiști și pe fani, care spun că muzica riscă să-și piardă autenticitatea și emoția.

Unii interpreți celebri au cerut interzicerea melodiilor care le imită vocile, iar statul american Tennessee a adoptat deja o lege împotriva acestor „copii digitale”. Cu toate acestea, piesele create complet de inteligența artificială sunt tot mai multe și mai ascultate.

Sursa foto: Freepik

Melodia creată cu AI are milioane de ascultări

Un exemplu recent este „Breaking Rust”, un artist care nu există în realitate, dar a ajuns pe primul loc în topul Billboard Country Digital Song Sales cu piesa Walk My Walk. În spatele proiectului se află o persoană care folosește programe de inteligență artificială pentru a genera muzică, fără să recunoască mereu acest lucru.

Spania este în căutare de bibliotecari. Salarii de 1.700 de euro fără concurs pentru ocuparea posturilor
Spania este în căutare de bibliotecari. Salarii de 1.700 de euro fără concurs...
Orașele din România în care ninge șapte zile la rând, potrivit meteorologilor ACCUWEATHER
Orașele din România în care ninge șapte zile la rând, potrivit meteorologilor ACCUWEATHER

Surprinzător, piesa are peste 1,8 milioane de ascultători pe Spotify, mai mulți decât artiști reali precum Colby Acuff sau Charley Crockett, care muncesc ani întregi pentru succesul lor. Pe de altă parte, pe Youtube, melodia a ajuns la aproape jumătate de milion de vizionări în doar trei săptămâni de la lansare.

Situația a stârnit controverse, mai ales după ce Billboard a inclus melodia în topurile oficiale, tratând-o ca pe o piesă autentică. Mulți critici spun că, deși tehnologia are un rol important în muzică de ani buni, acum granița dintre creația umană și cea artificială devine tot mai neclară.

CITEȘTE ȘI: Theo Rose și „mașina buclucașă” cu care a speriat vecinii. Când pornea motorul, știa tot cartierul: „Îmi făcea lumea loc pe șosea, efectiv”

Lavinia Pîrva s-a înscris la facultate la 40 de ani! Ce studiază soția lui Ștefan Bănică Jr.

Tags:
Iți recomandăm
Alertă în România! Ioan a dispărut fără urmă. Cine îl vede, să sune la 112
Știri
Alertă în România! Ioan a dispărut fără urmă. Cine îl vede, să sune la 112
Corina Caragea, surprize neplăcute în vacanță. Cât a plătit pentru o noapte de cazare: „Nu mi-a plăcut”
Știri
Corina Caragea, surprize neplăcute în vacanță. Cât a plătit pentru o noapte de cazare: „Nu mi-a plăcut”
Auchan și Unilever retrag de urgență două produse. Risc de particule metalice și cauciuc
Mediafax
Auchan și Unilever retrag de urgență două produse. Risc de particule metalice și...
Cum va fi VREMEA în luna noiembrie. Meteorologii au anunțat temperaturi peste medie, dar și primele ninsori în zonele joase
Gandul.ro
Cum va fi VREMEA în luna noiembrie. Meteorologii au anunțat temperaturi peste medie,...
FOTO. Tânăra de 22 de ani arată spectaculos, dar milionarul de 59 de ani a părăsit-o
Prosport.ro
FOTO. Tânăra de 22 de ani arată spectaculos, dar milionarul de 59 de...
Scandal de proporții în fotbalul românesc: mai mulți fotbaliști ar fi pariat prin intermediul unui angajat pe meciurile echipei lor
Adevarul
Scandal de proporții în fotbalul românesc: mai mulți fotbaliști ar fi pariat prin...
Elon Musk prezice dispariția banilor. Care va fi principala monedă de schimb, în viziunea miliardarului
Digi24
Elon Musk prezice dispariția banilor. Care va fi principala monedă de schimb, în...
România are una dintre cele mai scumpe tarife la energia electrică pentru populație din lume
Mediafax
România are una dintre cele mai scumpe tarife la energia electrică pentru populație...
Parteneri
Imagini RARE cu Monica Gabor după ce a revenit în România! Ce a făcut în orașul natal?
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini RARE cu Monica Gabor după ce a revenit în România! Ce a făcut în...
FOTO. Andreea Bălan, o nouă serie de fotografii mai mult decât îndrăznețe: „Ești păcatul meu”
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, o nouă serie de fotografii mai mult decât îndrăznețe: „Ești păcatul meu”
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Cu cine și-ar fi înșelat dr. Cristian Andrei prima soție: „L-am filmat în patul nostru”
Click.ro
Cu cine și-ar fi înșelat dr. Cristian Andrei prima soție: „L-am filmat în patul nostru”
Scandalul drumurilor construite peste conducte de gaz. Transgaz: „Primăria Sectorului 3 a făcut lucrările nelegal”. Care sunt riscurile
Digi 24
Scandalul drumurilor construite peste conducte de gaz. Transgaz: „Primăria Sectorului 3 a făcut lucrările nelegal”....
Imagini cu un avion pe străzile de lângă Capitală au stârnit un val de conspirații pe TikTok: „Cazul ăsta o să se mușamalizeze 100%”
Digi24
Imagini cu un avion pe străzile de lângă Capitală au stârnit un val de conspirații...
Dacia Duster după 100.000 km: cât se depreciază SUV-ul preferat al românilor?
Promotor.ro
Dacia Duster după 100.000 km: cât se depreciază SUV-ul preferat al românilor?
BANCUL ZILEI. – Băi, golane, am auzit că ai poze indecente cu fiică-mea!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Băi, golane, am auzit că ai poze indecente cu fiică-mea!
Cele 4 tipuri de alerte de RADAR disponibile în Waze
go4it.ro
Cele 4 tipuri de alerte de RADAR disponibile în Waze
Un robot aproape UMAN tocmai a fost dezvăluit în China
Descopera.ro
Un robot aproape UMAN tocmai a fost dezvăluit în China
Cel mai așteptat joc din lume a fost amânat din nou!
Go4Games
Cel mai așteptat joc din lume a fost amânat din nou!
Cum va fi VREMEA în luna noiembrie. Meteorologii au anunțat temperaturi peste medie, dar și primele ninsori în zonele joase
Gandul.ro
Cum va fi VREMEA în luna noiembrie. Meteorologii au anunțat temperaturi peste medie, dar și...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Prezentatoarea de la Antena 1, acuzată că a luat mii de € pe promisiuni deșarte. Plângeri penale ...
Prezentatoarea de la Antena 1, acuzată că a luat mii de € pe promisiuni deșarte. Plângeri penale și procese pe bandă rulantă!
Ghenea-i Ghenea! Chiar și cu bigudiuri și-n papuci. După un weekend fierbinte pe cameră la Athenee ...
Ghenea-i Ghenea! Chiar și cu bigudiuri și-n papuci. După un weekend fierbinte pe cameră la Athenee Palace, diva a ieșit în sfârșit prin oraș
Finală de foc în Asia Express! Irina Fodor dezvăluie ce nu s-a văzut la TV + Motivul pentru care ...
Finală de foc în Asia Express! Irina Fodor dezvăluie ce nu s-a văzut la TV + Motivul pentru care a izbucnit în lacrimi: “Săracii concurenți!”
Câștigătorul alegerilor prezidențiale, surprins pe bar la Negroni. Cu cine a ars niște cocktailuri ...
Câștigătorul alegerilor prezidențiale, surprins pe bar la Negroni. Cu cine a ars niște cocktailuri reci Șeful României
Alertă în România! Ioan a dispărut fără urmă. Cine îl vede, să sune la 112
Alertă în România! Ioan a dispărut fără urmă. Cine îl vede, să sune la 112
Corina Caragea, surprize neplăcute în vacanță. Cât a plătit pentru o noapte de cazare: „Nu mi-a plăcut”
Corina Caragea, surprize neplăcute în vacanță. Cât a plătit pentru o noapte de cazare: „Nu mi-a plăcut”
Vezi toate știrile
×