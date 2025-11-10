O melodie generată de AI este pe primul loc în topul Billboard! Are sute de mii de ascutări în doar câteva săptămâni

În ultimele luni, muzica creată cu ajutorul inteligenței artificiale a început să atragă tot mai multă atenție, ajungând rapid pe platforme precum TikTok și Spotify. Artiștii și fanii se întreabă însă cât de mult poate înlocui tehnologia creativitatea umană, mai ales când piesele generate de computere par foarte reale.

În ultimii doi ani, muzica realizată cu ajutorul inteligenței artificiale a devenit tot mai populară pe platforme precum TikTok și Spotify. Noile tehnologii pot crea piese atât de realiste încât mulți ascultători nici nu își dau seama că nu sunt făcute de oameni, conform G4media. Acest fenomen îi îngrijorează pe artiști și pe fani, care spun că muzica riscă să-și piardă autenticitatea și emoția.

Unii interpreți celebri au cerut interzicerea melodiilor care le imită vocile, iar statul american Tennessee a adoptat deja o lege împotriva acestor „copii digitale”. Cu toate acestea, piesele create complet de inteligența artificială sunt tot mai multe și mai ascultate.

Melodia creată cu AI are milioane de ascultări

Un exemplu recent este „Breaking Rust”, un artist care nu există în realitate, dar a ajuns pe primul loc în topul Billboard Country Digital Song Sales cu piesa Walk My Walk. În spatele proiectului se află o persoană care folosește programe de inteligență artificială pentru a genera muzică, fără să recunoască mereu acest lucru.

Surprinzător, piesa are peste 1,8 milioane de ascultători pe Spotify, mai mulți decât artiști reali precum Colby Acuff sau Charley Crockett, care muncesc ani întregi pentru succesul lor. Pe de altă parte, pe Youtube, melodia a ajuns la aproape jumătate de milion de vizionări în doar trei săptămâni de la lansare.

Situația a stârnit controverse, mai ales după ce Billboard a inclus melodia în topurile oficiale, tratând-o ca pe o piesă autentică. Mulți critici spun că, deși tehnologia are un rol important în muzică de ani buni, acum granița dintre creația umană și cea artificială devine tot mai neclară.

