Inteligența artificială transformă piața muncii mult mai rapid decât anticipau experții. Potrivit unui studiu Microsoft, anumite profesii pot fi automatizate aproape în totalitate de algoritmi, în timp ce altele rămân ferite de acest risc.

Scriitorii, jurnaliștii și programatorii se află în prima linie a schimbărilor, în timp ce muncitorii, tehnicienii și asistenții medicali par să fie protejați. Potrivit unui studiu realizat de Microsoft în luna iulie 2025, bazat pe 200.000 de conversații cu chatbotul Co-Pilot, aproximativ 85% din sarcinile unui scriitor pot fi scrise cu AI. Mai mult decât atât, analiza arată că inteligența artificială poate să îndeplinească 90% din sarcinile istoricilor, programatorilor, dar și 80% din cele ale vânzătorilor și jurnaliștilor.

Cele 40 de meserii pe care Inteligența Artificială le înlocuiește vs. 40 de care nu se poate atinge

De asemenea, Microsoft a analizat cât de mult se suprapun sarcinile realizate de oameni cu cele pe care le poate prelua un chatbot. Rezultatul este uimitor: de la istorici și matematicieni, până la agenți de vânzări și specialiști în PR, extrem de multe profesii pot fi automatizate aproape în totalitate.

Meserie – Procent de automatizare

* Istorici – 98%

* Matematicieni – 91%

* Corectori – 91%

* Programatori automați – 91%

* Scriitori și autori – 90%

* Asistenți statistici – 85%

* Reprezentanți de vânzări – 85%

* Redactori tehnici – 84%

* Jurnaliști – 83%

* Operator telefonic – 80%

* Editor – 80%

* Analiști politici – 77%

* DJ și prezentatori radio – 77%

* Oameni de știință în date – 77%

* Dezvoltatori web – 73%

* Reprezentanți service clienți – 72%

* Agenți de turism și bilete – 71%

* Analiști de marketing – 71%

* Profesori de afaceri – 70%

* Consilieri financiari personali – 69%

* Profesori de economie – 68%

* Analiști de management – 68%

* Operator centrală telefonică – 68%

* Telemarketeri – 66%

* Agenți publicitari – 66%

* Arhiviști – 66%

* Specialiști PR – 63%

* Promoteri de produse – 64%

* Modele – 64%

* Asistenți de birou / ghișeu – 62%

* Gazde / hostesse – 60%

Joe Turner, un scriitor în vârstă de 38 de ani, a pierdut 70% dintre clienți în doar doi ani, după ce aceștia au trecut la chatboți. „E o trădare. Pui suflet în munca ta, iar într-o zi ești înlocuit de o mașină. Crezi mereu că nu ți se va întâmpla ție”, spune Turner, citat de Sky News.

De asemenea, același studiu Microsoft arată și profesiile unde AI poate prelua doar un procent de 10% sau mai puțin.

Meserie – Procent de automatizare

* Infirmieri / brancardieri – 0%

* Șlefuitori de podele – 0%

* Operator de piloți (construcții) – 0%

* Muncitori feroviari – 0%

* Turnători în metal – 0%

* Operator stație de tratare a apei – 0%

* Paznici de poduri și ecluze – 0%

* Operator dragă – 0%

* Protodont (specialist în proteze dentare) – 1%

* Operator stație gaze – 1%

* Muncitor în industria petrolului și gazelor – 1%

* Muncitor asfaltare / pavare – 1%

* Operator utilaje forestiere – 1%

* Conducător de ambarcațiuni – 1%

* Asistent acoperișuri – 2%

* Montator acoperișuri – 2%

* Curățători / menajere – 2%

* Muncitori drumuri – 3%

* Spălători vase – 3%

* Zidari / finisori – 3%

* Operator stivuitor industrial – 3%

* Asistenți chirurgicali – 3%

* Lucrători eliminare substanțe periculoase – 4%

* Zugravi / asistenți decoratori – 4%

* Reparatori anvelope – 4%

* Operator mașini de ambalare – 4%

* Preparatori echipamente medicale – 4%

* Supraveghetori pompieri – 4%

* Tehnicieni oftalmologi – 4%

* Chirurgi oro-faciali – 5%

* Ingineri navali – 5%

* Asistenți de laborator (analize sânge) – 6%

* Asistenți medicali – 7%

* Îmbălsămători – 7%

* Maseuri terapeuți – 10%

