Au apărut două noi meserii în România. Cei care le practică deja intră în legalitate

Vești bune pentru unii români! Două meserii noi au apărut la noi în țară! Unii oameni practicau deja aceste joburi, însă nu erau recunoscute. Acum, vor intra și ei în legalitate. Află, în articol, toate detaliile!

Recent, a intrat în vigoare Ordinul nr. 1.600/1.334/2025 emis de Ministerul Familiei și Institutul Național de Statistică, prin care Clasificarea ocupațiilor din România (COR) a fost completată cu două meserii noi. Inițiativa vine în contextul actualizării periodice a acestui sistem, reglementată de Legea nr. 76/2002 și de Procedura aprobată prin Ordinul comun nr. 37/83/2022.

Ce meserii noi au apărut în România

Potrivit Ordinul nr. 1.600/1.334/2025 emis de Ministerul Familiei și Institutul Național de Statistică, cele două meserii cu care a fost completată Clasificarea ocupațiilor din România (COR) sunt: crescător de câini și instructor de șah.

Aceste ocupații există deja la noi în țară, însă acum cei care le practică au intrat în legalitate. Ele vor putea fi trecute în mod legal în contractele individuale de muncă și în raportările către autorități.

În trimestrul II al anului 2025, Direcția Generală Politici și Programe pentru Muncă, Ocupare și Formare Profesională a analizat solicitările venite din partea utilizatorilor și a propus introducerea acestor două ocupații noi.

Referatul de aprobare a ordinului arată că aceste meserii reflectă mai bine cerințele actuale ale pieței muncii. În luna iunie 2025, COR a fost completat cu alte 19 ocupații. Iată care sunt noile ocupații!

animator digital 2D/3D jocuri video

artist digital 2D jocuri video

artist digital 3D jocuri video

cercetător în bioinformatică

coordonator comunitate jocuri video

coordonator echipă testare jocuri video

designer de nivel jocuri digitale

enolog

instructor de pilates

instructor-formator de limbă, cultură și civilizație românească

îngrijitor câini

operator biotehnolog protecția mediului

operator creație jocuri digitale

operator testare jocuri digitale

tehnician animator digital 2D/3D jocuri video

tehnician artă digitală 2D jocuri video

tehnician artă digitală 3D jocuri video

tehnician design de nivel jocuri digitale

tehnician designer jocuri digitale

Cele mai multe meserii noi sunt legate de tehnologie și inteligența artificială. Acestea se înmulțesc rapid și trebuie reglementate pe măsură ce apar. Ana Călugăru, specialist resurse umane, a precizat că este vorba despre o abordare diferită a angajatorilor.

„Este o abordare a angajatorilor de a sparge în microspecializări anumite bucăți din care până acum intrau în profesii mai generaliste, inclusiv din zona digitală, din zona de design digital”, a transmis Ana Călugăru, specialist resurse umane, potrivit Știrile Pro TV.

