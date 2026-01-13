Fanii emisiunii La Măruță l-au taxat aspru pe Cătălin Măruță după plecarea de la PRO TV! Mesajele curg fără oprire: „Arogant și plin de el”

După aproape două decenii pe care le-a petrecut la Pro TV a venit momentul schimbării pentru Cătălin Măruță. Emisiunea sa o să fie scoasă din grila de programe după 18 ani de difuzare, iar anunțul a șocat pe toată lumea. Vestea este într-adevăr una surprinzătoare, însă o parte din public pare că a primit-o cu mare bucurie și l-a taxat aspru pe Cătălin Măruță.

După 18 ani de difuzare, emisiunea La Măruță iese din grila de program de la Pro TV. Cătălin Măruță va prezenta ultima emisiune pe 6 februarie 2026, marcând finalul unuia dintre cele mai longevive formate de divertisment din România. Decizia a fost comunicată de postul de televiziune printr-un anunț oficial.

Însă, nu s-au oferit prea multe detalii despre viitorul prezentatorului. Comunicatul transmis de Pro TV nu precizează dacă Măruță va rămâne totuși la postul de televiziune sau nu. În orice caz, o parte din public pare că a primit cu bucurie vestea. Mulți au fost cei care au apreciat decizia Pro TV și l-au taxat dur pe Cătălin Măruță.

„Foarte bine!; Era și cazul, la cât urlă și la câte non-valori a promovat; La cât de arogant și plin de el devenise, era și timpul! R.I.P; În ultima perioadă se promova numai prostia; În sfârșit, Dumnezeu a ascultat rugăciunile tuturor. Sper să dispară de tot, să nu mai auzim de el. Să plece, dacă se poate, și din țară, să scăpăm de tot; Până nu văd, nu cred”, au fost câteva dintre reacțiile fanilor.

Prima reacție a lui Cătălin Măruță

La rândul său, Cătălin Măruță a confirmat decizia Pro TV și a avut o primă reacție. Acesta a spus că pentru el se încheie o etapă importantă, iar pe viitor se va concentra pe alte proiecte în mediul online.

„Au fost 18 ani în care La Măruță a fost mai mult decât o emisiune și a devenit o parte importantă din viața mea și, sunt convins, și din viețile multor telespectatori. Am crescut împreună, am râs, am sărbătorit, am învățat și am descoperit poveștile extraordinare ale invitaților noștri. Pentru mine, acesta a fost un capitol minunat, care va păstra mereu un loc special în sufletul meu. Acum sunt curios și privesc cu entuziasm perioada care urmează, urmând să îmi dedic timpul mai multor proiecte din zona online și noi formate pe care îmi doream să le dezvolt. Sunt profund recunoscător echipei și publicului care mi-au fost alături în fiecare zi a acestei călătorii și le mulțumesc pentru fiecare moment pe care l-au împărtășit cu mine”, a declarat Cătălin Măruță.

