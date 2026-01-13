Acasă » Știri » Se aștepta la asta? Ce a spus Cătălin Măruță despre emisiune încă din octombrie: „N-aș fi ajuns aici fără…”

Se aștepta la asta? Ce a spus Cătălin Măruță despre emisiune încă din octombrie: „N-aș fi ajuns aici fără…”

De: Simona Tudorache 13/01/2026 | 14:01
Se aștepta la asta? Ce a spus Cătălin Măruță despre emisiune încă din octombrie: „N-aș fi ajuns aici fără...”

Cătălin Măruță se desparte de PRO TV după 18 ani. Cunoscutul prezentator pare că a anticipat marea despărțire, asta dacă analizăm în profunzime mesajul lui din ziua în care emisiunea împlinea 18 ani de la prima apariție pe micile ecrane.

Cătălin Măruță a fost cuprins atunci de multe nostalgii, iar vorbele lui ascundeau și o urmă de tristețe.  Prezentatorul părea că duce lipsa unor aprecieri și amintea cât suflet a pus în fiecare poveste care a ajuns pe ecran, chiar dacă rezultatele nu au fost pe măsura așteptărilor.

„Poate nu am fost cel mai bun prezentator mereu. Poate nici cel mai bun coleg. Dar știu sigur că am fost mereu un om care a pus suflet. În cel mai BUN mod în care am putut. În fiecare emisiune, în fiecare zâmbet, în fiecare poveste construită întâi în redacția aia unde ne-am întâlnit atâția ani”, spunea Cătălin Măruță.

Cătălin Măruță a lăsat TVR-ul pentru PRO TV

Măruță și-a amintit cum a lăsat TVR-ul pentru PRO TV, deși nu știa ce îl așteaptă. A avut, însă, lângă el persoane care au făcut ca această aventură să arate altfel. El se declara recunoscător oamenilor, dar și echipei sale, care a făcut totul cu multă pasiune.

„Când am plecat de la Televiziunea Română, acum 18 ani, începeam un drum nou, plin de emoții și necunoscut. N-aș fi putut ajunge aici fără încrederea oamenilor care au fost alături de mine încă de la început, dar mai ales fără echipa mea, o echipă de oameni dedicați, pasionați, care fac ca fiecare ediție să prindă viață”, mai spunea el.

Ce spunea Cătălin Măruță despre producătoarea Alina Tolontan

Cătălin Măruță a vorbit atunci și despre legătura peste timp cu Alina Tolontan, cea care i-a fost aproape în acest parcurs și a însuflețit proiectul de care s-a ocupat, și care a făcut ca totul să dureze. Ea a motivat echipa și i-a ținut uniți.

„Le mulțumesc tuturor colegilor care, de-a lungul anilor, au pus suflet în această emisiune. Și, în mod special, îi mulțumesc Alinei Tolontan, producătoarea mea, cea care a știut să ne țină uniți, să ne motiveze și să creadă mereu în noi. Fără ea, n-am fi ajuns aici”, adăuga el.

Cătălin Măruță nu și-a uitat nici familia, care i-a înțeles parcursul și care a trebuit, uneori, să se obișnuiască cu lipsa lui. Nu a fost ușor, dar a meritat.

„Mulțumesc din suflet familiei mele, care m-a susținut mereu și care a înțeles că uneori inima mea era și aici, în platou”.

Cum și-a încheiat Cătălin Măruță povestea

Prezentatorul susținea că nu are regrete și că ar urma aceeași cale, pentru că în acești ani a crescut, a primit multe lecții și a trăit multe emoții. El susține că La Măruță e o parte din inima lui.

„18 ani în care și VOI ați fost, în felul vostru, parte din mine. Vă mulțumesc că ați fost acolo, zi de zi, că m-ați certat, m-ați iubit, m-ați provocat și m-ați ținut viu. Pentru mine, La Măruță nu e doar o emisiune. E o bucată din inima mea. Și azi, mai mult ca oricând, simt recunoștință. Pentru tot. 18 ani de povești, de emoții, de oameni. 18 ani în care am crescut împreună. Și, dacă ar fi să o iau de la capăt, aș face exact același drum. Pentru că merită”, încheia Măruță.

Citește și: Cum l-au „executat” șefii de la Pro TV pe Cătălin Măruță. Manevra din spatele concedierii

Citește și: Cătălin Măruță, prima reacție după ce a fost dat afară de la Pro TV. Unde a fost surprins în ziua scandalului

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Accident mortal în Timiș! Un bărbat de 31 de ani a murit, după ce s-a izbit de un TIR
Știri
Accident mortal în Timiș! Un bărbat de 31 de ani a murit, după ce s-a izbit de un…
Motivul pentru care Alice Peneacă nu s-a grăbit să devină mamă: „Pot să spun că a fost greu până ne-am obișnuit”
Știri
Motivul pentru care Alice Peneacă nu s-a grăbit să devină mamă: „Pot să spun că a fost greu…
Vești proaste. Meteorologii anunță că perioada cu vreme foarte rece se prelungește, în unele zone ar putea ninge
Mediafax
Vești proaste. Meteorologii anunță că perioada cu vreme foarte rece se prelungește, în...
Ger cumplit și ninsori în mai multe regiuni ale țării. Meteorologii ANM dau detalii de ultimă oră, în exclusivitate pentru Gândul
Gandul.ro
Ger cumplit și ninsori în mai multe regiuni ale țării. Meteorologii ANM dau...
Cuplul momentului în România. Cunoscuta cântăreață se iubește cu fostul fotbalist FCSB
Prosport.ro
Cuplul momentului în România. Cunoscuta cântăreață se iubește cu fostul fotbalist FCSB
Președintele care a dat lovitura cu transferul lui Mutu, asasinat la înmormântarea mamei sale
Adevarul
Președintele care a dat lovitura cu transferul lui Mutu, asasinat la înmormântarea mamei...
Scandalul Pandorogate: Decăderea lui „Kim Kardashian a Italiei” și cozonacul care a distrus un imperiu de 82 de milioane de dolari
Digi24
Scandalul Pandorogate: Decăderea lui „Kim Kardashian a Italiei” și cozonacul care a distrus...
Criza din Iran zguduie marile puteri. Ce ar însemna căderea regimului pentru Putin, Trump și Orientul Mijlociu
Mediafax
Criza din Iran zguduie marile puteri. Ce ar însemna căderea regimului pentru Putin,...
Parteneri
Rezultatele necropsiei lui Gabriel Bumbăcea, tânărul din Buzău care a murit la doar 25 de ani. Ajunsese pe mâna medicilor cu o fractură de femur
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Rezultatele necropsiei lui Gabriel Bumbăcea, tânărul din Buzău care a murit la doar 25 de...
FOTO. Milionarul de 58 de ani se iubește cu o femeie mai tânără cu 21 de ani
Prosport.ro
FOTO. Milionarul de 58 de ani se iubește cu o femeie mai tânără cu 21...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Destinația de vacanță pe care a ales-o Corina Caragea la început de an: „Aceste peisaje mi-au tăiat respirația”. Imaginile publicate de prezentatoarea TV
Click.ro
Destinația de vacanță pe care a ales-o Corina Caragea la început de an: „Aceste peisaje...
Vladimir Putin și sosiile. Ce spune un fost șef al MI6 despre folosirea de dubluri: „Ar fi fost o țintă pentru dronele ucrainene”
Digi 24
Vladimir Putin și sosiile. Ce spune un fost șef al MI6 despre folosirea de dubluri:...
Dmitri Medvedev susține că locuitorii Groenlandei ar putea vota pentru aderarea la Rusia: „Nu vor mai apărea steluțe pe steagul SUA”
Digi24
Dmitri Medvedev susține că locuitorii Groenlandei ar putea vota pentru aderarea la Rusia: „Nu vor...
Buggy-ul american care doboară drone cu rachete de 100.000 de dolari
Promotor.ro
Buggy-ul american care doboară drone cu rachete de 100.000 de dolari
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – Explică-mi și mie de ce te-ai culcat cu soră-mea?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – Explică-mi și mie de ce te-ai culcat cu soră-mea?
Eșec strategic: armele furnizate de Putin au lăsat vulnerabilă apărarea Venezuelei. Analiza NYT
go4it.ro
Eșec strategic: armele furnizate de Putin au lăsat vulnerabilă apărarea Venezuelei. Analiza NYT
Puțini știu! Care este diferența dintre Panteon și Partenon?
Descopera.ro
Puțini știu! Care este diferența dintre Panteon și Partenon?
Accesorii de neratat pentru fanii PlayStation
Go4Games
Accesorii de neratat pentru fanii PlayStation
Ger cumplit și ninsori în mai multe regiuni ale țării. Meteorologii ANM dau detalii de ultimă oră, în exclusivitate pentru Gândul
Gandul.ro
Ger cumplit și ninsori în mai multe regiuni ale țării. Meteorologii ANM dau detalii de...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Accident mortal în Timiș! Un bărbat de 31 de ani a murit, după ce s-a izbit de un TIR
Accident mortal în Timiș! Un bărbat de 31 de ani a murit, după ce s-a izbit de un TIR
Motivul pentru care Alice Peneacă nu s-a grăbit să devină mamă: „Pot să spun că a fost greu ...
Motivul pentru care Alice Peneacă nu s-a grăbit să devină mamă: „Pot să spun că a fost greu până ne-am obișnuit”
Lovitura primită de Cătălin Măruță înainte de decizia finală a șefilor de la Pro TV. Cum a început, ...
Lovitura primită de Cătălin Măruță înainte de decizia finală a șefilor de la Pro TV. Cum a început, de fapt, sfârșitul pentru „La Măruță”
Cum arată acum Maria, tânăra găsită în stare gravă după o petrecere cu șeicii. E transformată total!
Cum arată acum Maria, tânăra găsită în stare gravă după o petrecere cu șeicii. E transformată total!
Vedeta care și-a găsit parbrizul mașinii spart. Nu este prima dată când se confruntă cu asta: „Am ...
Vedeta care și-a găsit parbrizul mașinii spart. Nu este prima dată când se confruntă cu asta: „Am pierdut șirul parbrizelor schimbate”
Combinatul din România care a trimis 600 de angajați în șomaj. Încă 1500 de posturi sunt în pericol
Combinatul din România care a trimis 600 de angajați în șomaj. Încă 1500 de posturi sunt în pericol
Vezi toate știrile
×