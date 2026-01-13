Se aștepta la asta? Ce a spus Cătălin Măruță despre emisiune încă din octombrie: „N-aș fi ajuns aici fără...”

Cătălin Măruță se desparte de PRO TV după 18 ani. Cunoscutul prezentator pare că a anticipat marea despărțire, asta dacă analizăm în profunzime mesajul lui din ziua în care emisiunea împlinea 18 ani de la prima apariție pe micile ecrane.

Cătălin Măruță a fost cuprins atunci de multe nostalgii, iar vorbele lui ascundeau și o urmă de tristețe. Prezentatorul părea că duce lipsa unor aprecieri și amintea cât suflet a pus în fiecare poveste care a ajuns pe ecran, chiar dacă rezultatele nu au fost pe măsura așteptărilor.

„Poate nu am fost cel mai bun prezentator mereu. Poate nici cel mai bun coleg. Dar știu sigur că am fost mereu un om care a pus suflet. În cel mai BUN mod în care am putut. În fiecare emisiune, în fiecare zâmbet, în fiecare poveste construită întâi în redacția aia unde ne-am întâlnit atâția ani”, spunea Cătălin Măruță.

Cătălin Măruță a lăsat TVR-ul pentru PRO TV

Măruță și-a amintit cum a lăsat TVR-ul pentru PRO TV, deși nu știa ce îl așteaptă. A avut, însă, lângă el persoane care au făcut ca această aventură să arate altfel. El se declara recunoscător oamenilor, dar și echipei sale, care a făcut totul cu multă pasiune.

„Când am plecat de la Televiziunea Română, acum 18 ani, începeam un drum nou, plin de emoții și necunoscut. N-aș fi putut ajunge aici fără încrederea oamenilor care au fost alături de mine încă de la început, dar mai ales fără echipa mea, o echipă de oameni dedicați, pasionați, care fac ca fiecare ediție să prindă viață”, mai spunea el.

Ce spunea Cătălin Măruță despre producătoarea Alina Tolontan

Cătălin Măruță a vorbit atunci și despre legătura peste timp cu Alina Tolontan, cea care i-a fost aproape în acest parcurs și a însuflețit proiectul de care s-a ocupat, și care a făcut ca totul să dureze. Ea a motivat echipa și i-a ținut uniți.

„Le mulțumesc tuturor colegilor care, de-a lungul anilor, au pus suflet în această emisiune. Și, în mod special, îi mulțumesc Alinei Tolontan, producătoarea mea, cea care a știut să ne țină uniți, să ne motiveze și să creadă mereu în noi. Fără ea, n-am fi ajuns aici”, adăuga el.

Cătălin Măruță nu și-a uitat nici familia, care i-a înțeles parcursul și care a trebuit, uneori, să se obișnuiască cu lipsa lui. Nu a fost ușor, dar a meritat.

„Mulțumesc din suflet familiei mele, care m-a susținut mereu și care a înțeles că uneori inima mea era și aici, în platou”.

Cum și-a încheiat Cătălin Măruță povestea

Prezentatorul susținea că nu are regrete și că ar urma aceeași cale, pentru că în acești ani a crescut, a primit multe lecții și a trăit multe emoții. El susține că La Măruță e o parte din inima lui.

„18 ani în care și VOI ați fost, în felul vostru, parte din mine. Vă mulțumesc că ați fost acolo, zi de zi, că m-ați certat, m-ați iubit, m-ați provocat și m-ați ținut viu. Pentru mine, La Măruță nu e doar o emisiune. E o bucată din inima mea. Și azi, mai mult ca oricând, simt recunoștință. Pentru tot. 18 ani de povești, de emoții, de oameni. 18 ani în care am crescut împreună. Și, dacă ar fi să o iau de la capăt, aș face exact același drum. Pentru că merită”, încheia Măruță.

