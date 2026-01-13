Acasă » Exclusiv » Cătălin Măruță, ofertat după plecarea de la PRO TV. Anunțul oficial al prezentatorului „La Măruță”

Cătălin Măruță, ofertat după plecarea de la PRO TV. Anunțul oficial al prezentatorului „La Măruță”

De: Delina Filip 13/01/2026 | 16:34
Cătălin Măruță, ofertat după plecarea de la PRO TV. Anunțul oficial al prezentatorului „La Măruță”
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
6 poze
Vezi galeria foto

După 18 ani de glorie în televiziune, s-a întâmplat inevitabilul iar emisiunea lui Cătălin Măruță va disparea din grila de programe a Pro TV. Semnalul a venit înainte ca vestea să fie oficială, mai ales că mai ales că prezentatorul a lăsat de înțeles, în mai multe rânduri, că o astfel de decizie era anticipată și deloc întâmplătoare. În ultimele luni, zvonurile despre posibila scoatere a emisiunii de pe post au circulat intens, în special din cauza audiențelor în scădere, care nu mai justificau investiția. În paralel, Măruță a fost deja ofertat pentru noi proiecte, lucru confirmat chiar de el. Mesajul transmis de prezentator susține că finalul de la Pro TV nu l-a prins nepregătit, ci dimpotrivă, într-un moment de tranziție asumată. Iată ce a spus Cătălin Măruță despre plecare și despre oferta primită. 

După aproape două decenii petrecute la Pro Tv, plecarea lui Cătălin Măruță marchează una dintre cele mai mari schimbări ale carierei sale.  Închiderea show-ului nu înseamnă doar finalul unui format de succes, ci și desprinderea lui Măruță de televiziunea care i-a definit parcursul profesional. Tocmai de aceea, tranziția este una majoră pentru prezentator, care recunoaște că schimbarea vine într-un moment în care este pregătit să exploreze noi direcții. Prima sa reacție publică a confirmat acest lucru, Măruță dezvăluind că a fost deja ofertat pentru alte proiecte.

Cătălin Măruță a fost deja ofertat pentru un nou post tv

Cătălin Măruță a transmis primul mesaj după anunțul plecării din Pro Tv, televiziunea care l-a consacrat. Prezentatorul, cu peste un sfert de secol de experiență în tv, susține că deja a primit oferte de muncă, semn că închiderea emisiunii nu echivalează cu o retragere, ci cu începutul unei noi etape.
„Vă mulțumesc tuturor celor care mi-ați dat mesaje de susținere și mi-ați transmis gânduri bune. E o alegere făcută cu inima, la timpul ei. ❤️ Vă mulțumesc și celor care astăzi mi-ați făcut oferte de job, vă sunt recunoscător și mă simt, evident, bine să văd și să simt dragostea voastră”, începe mesajul prezentatorul tv.
Totodată, Cătălin Măruță susține că a mai avut gânduri de a pleca din televiziune. În 2015, prezentatorul a spus public într-un interviu că la vârsta de 40 de ani se va pensiona, lucru pe care l-a reamintit cu această ocazie. Totodată, Cătălin Măruță a subliniat că nu este vorba despre nimic dramatic și că ideea unei retrageri din televiziune l-a preocupat de ani buni, lucru pe care l-a reamintit și acum.
„Vreau să vă spun tuturor că nu e nimic dramatic sau scandalos în spatele informației că emisiunea de la tv se oprește într-o lună. E o decizie la care mă gândesc de niște ani deja (bine, am zis și in 2015 într-un interviu că la 40 de ani vreau să mă pensionez 😊 și, sincer, nici acum nu îmi fac calcule concrete pentru asta). Dar îmi doresc pentru mine și pentru fiecare dintre voi, bucurii, timp cu familia, evoluție emoțională și profesională. Mă emoționează grija pe care mi-o purtați și atenția pe care mi-o acordați și vă mulțumesc încă o dată pentru tot. ❤️ Pana pe 6 februarie ne vedem la emisiune!”, a transmis Cătălin Măruță.
De altfel, încă de acum 11 ani, într-un interviu pe care l-a oferit în 2015, Cătălin Măruță vorbea despre un astfel de scenariu care viza retragerea sa din televiziune.
„Eu i-am spus Andrei, am 37 de ani, mă văd muncind până la 40 de ani după care vacanță toată viața. Mai am trei ani de tras. Se termină viața din nimic”, spunea el.
Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Florin Călinescu îi desființează pe șefii de la Pro TV, după înlăturarea lui Măruță: „Sunt oameni acolo cu aceleași salarii de 10–15 ani”
Exclusiv
Florin Călinescu îi desființează pe șefii de la Pro TV, după înlăturarea lui Măruță: „Sunt oameni acolo cu…
Lovitura primită de Cătălin Măruță înainte de decizia finală a șefilor de la Pro TV. Cum a început, de fapt, sfârșitul pentru „La Măruță”
Exclusiv
Lovitura primită de Cătălin Măruță înainte de decizia finală a șefilor de la Pro TV. Cum a început,…
Cum ne putem proteja de frig? Recomandările Ministerului Sănătății
Mediafax
Cum ne putem proteja de frig? Recomandările Ministerului Sănătății
Bătrân MORT de frig în casă! Se întâmplă în România lui ianuarie 2026
Gandul.ro
Bătrân MORT de frig în casă! Se întâmplă în România lui ianuarie 2026
Cuplul momentului în România. Cunoscuta cântăreață se iubește cu fostul fotbalist FCSB
Prosport.ro
Cuplul momentului în România. Cunoscuta cântăreață se iubește cu fostul fotbalist FCSB
Președintele care a dat lovitura cu transferul lui Mutu, asasinat la înmormântarea mamei sale
Adevarul
Președintele care a dat lovitura cu transferul lui Mutu, asasinat la înmormântarea mamei...
Scandalul Pandorogate: Decăderea lui „Kim Kardashian a Italiei” și cozonacul care a distrus un imperiu de 82 de milioane de dolari
Digi24
Scandalul Pandorogate: Decăderea lui „Kim Kardashian a Italiei” și cozonacul care a distrus...
Cel mai mare iceberg din lume devine albastru – Oamenii de știință avertizează: „Dezintegrarea completă, peste câteva zile”
Mediafax
Cel mai mare iceberg din lume devine albastru – Oamenii de știință avertizează:...
Parteneri
Cum arăta Naba Salem de la Survivor 2026 înainte de operații estetice! Drama prin care a trecut vedeta
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arăta Naba Salem de la Survivor 2026 înainte de operații estetice! Drama prin care...
FOTO. Milionarul de 58 de ani se iubește cu o femeie mai tânără cu 21 de ani
Prosport.ro
FOTO. Milionarul de 58 de ani se iubește cu o femeie mai tânără cu 21...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Destinația de vacanță pe care a ales-o Corina Caragea la început de an: „Aceste peisaje mi-au tăiat respirația”. Imaginile publicate de prezentatoarea TV
Click.ro
Destinația de vacanță pe care a ales-o Corina Caragea la început de an: „Aceste peisaje...
Vladimir Putin și sosiile. Ce spune un fost șef al MI6 despre folosirea de dubluri: „Ar fi fost o țintă pentru dronele ucrainene”
Digi 24
Vladimir Putin și sosiile. Ce spune un fost șef al MI6 despre folosirea de dubluri:...
Trump le cere iranienilor să continue protestele și să preia controlul instituțiilor: „Ucigașii vor plăti. Ajutorul e pe drum”
Digi24
Trump le cere iranienilor să continue protestele și să preia controlul instituțiilor: „Ucigașii vor plăti....
Cel mai nou SUV Renault arată mai bine decât Volvo XC90 și Audi Q7. Francezii au descoperit rețeta de succes
Promotor.ro
Cel mai nou SUV Renault arată mai bine decât Volvo XC90 și Audi Q7. Francezii...
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – Explică-mi și mie de ce te-ai culcat cu soră-mea?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – Explică-mi și mie de ce te-ai culcat cu soră-mea?
Un telefon Mate XT, supus unor teste brutale. Este mai rezistent decât Samsung TriFold? – VIDEO
go4it.ro
Un telefon Mate XT, supus unor teste brutale. Este mai rezistent decât Samsung TriFold? –...
Puțini știu! Care este diferența dintre Panteon și Partenon?
Descopera.ro
Puțini știu! Care este diferența dintre Panteon și Partenon?
Nu l-ați întâlnit niciodată pe Mario în această ipostază
Go4Games
Nu l-ați întâlnit niciodată pe Mario în această ipostază
Bătrân MORT de frig în casă! Se întâmplă în România lui ianuarie 2026
Gandul.ro
Bătrân MORT de frig în casă! Se întâmplă în România lui ianuarie 2026
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Zodia „blestemată” de rune în ianuarie 2026. Va afla un adevăr tulburător, care îi va ...
Zodia „blestemată” de rune în ianuarie 2026. Va afla un adevăr tulburător, care îi va schimba sensul vieții, potrivit lui Mihai Voropchievici
Stupoare totală: ce va difuza PRO TV în locul emisiunii La Măruță! Cătălin Măruță sigur s-a ...
Stupoare totală: ce va difuza PRO TV în locul emisiunii La Măruță! Cătălin Măruță sigur s-a amuzat copios de „strategie”
Câți bani a primit Cătălin Măruță de la PRO TV în cei 18 ani. Suma este uriașă
Câți bani a primit Cătălin Măruță de la PRO TV în cei 18 ani. Suma este uriașă
De ce susține Gabriela Cristea că a plecat Cătălin Măruță de la PRO TV! L-a dat de gol
De ce susține Gabriela Cristea că a plecat Cătălin Măruță de la PRO TV! L-a dat de gol
Fanii emisiunii La Măruță l-au taxat aspru pe Cătălin Măruță după plecarea de la PRO TV! Mesajele ...
Fanii emisiunii La Măruță l-au taxat aspru pe Cătălin Măruță după plecarea de la PRO TV! Mesajele curg fără oprire: „Arogant și plin de el”
A murit Cătălin Ionescu: „Cu o durere fără margini vă anunț că fratele meu geamăn s-a stins ...
A murit Cătălin Ionescu: „Cu o durere fără margini vă anunț că fratele meu geamăn s-a stins din viață”
Vezi toate știrile
×