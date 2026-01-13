Cătălin Măruță, ofertat după plecarea de la PRO TV. Anunțul oficial al prezentatorului „La Măruță”

După 18 ani de glorie în televiziune, s-a întâmplat inevitabilul iar emisiunea lui Cătălin Măruță va disparea din grila de programe a Pro TV. Semnalul a venit înainte ca vestea să fie oficială, mai ales că mai ales că prezentatorul a lăsat de înțeles, în mai multe rânduri, că o astfel de decizie era anticipată și deloc întâmplătoare. În ultimele luni, zvonurile despre posibila scoatere a emisiunii de pe post au circulat intens, în special din cauza audiențelor în scădere, care nu mai justificau investiția. În paralel, Măruță a fost deja ofertat pentru noi proiecte, lucru confirmat chiar de el. Mesajul transmis de prezentator susține că finalul de la Pro TV nu l-a prins nepregătit, ci dimpotrivă, într-un moment de tranziție asumată. Iată ce a spus Cătălin Măruță despre plecare și despre oferta primită. După aproape două decenii petrecute la Pro Tv, plecarea lui Cătălin Măruță marchează una dintre cele mai mari schimbări ale carierei sale. Închiderea show-ului nu înseamnă doar finalul unui format de succes, ci și desprinderea lui Măruță de televiziunea care i-a definit parcursul profesional. Tocmai de aceea, tranziția este una majoră pentru prezentator, care recunoaște că schimbarea vine într-un moment în care este pregătit să exploreze noi direcții. Prima sa reacție publică a confirmat acest lucru, Măruță dezvăluind că a fost deja ofertat pentru alte proiecte.

Cătălin Măruță a fost deja ofertat pentru un nou post tv

Cătălin Măruță a transmis primul mesaj după anunțul plecării din Pro Tv, televiziunea care l-a consacrat. Prezentatorul, cu peste un sfert de secol de experiență în tv, susține că deja a primit oferte de muncă, semn că închiderea emisiunii nu echivalează cu o retragere, ci cu începutul unei noi etape.

„Vă mulțumesc tuturor celor care mi-ați dat mesaje de susținere și mi-ați transmis gânduri bune. E o alegere făcută cu inima, la timpul ei.Vă mulțumesc și celor care astăzi mi-ați făcut oferte de job, vă sunt recunoscător și mă simt, evident, bine să văd și să simt dragostea voastră”, începe mesajul prezentatorul tv.

Totodată, Cătălin Măruță susține că a mai avut gânduri de a pleca din televiziune. În 2015, prezentatorul a spus public într-un interviu că la vârsta de 40 de ani se va pensiona, lucru pe care l-a reamintit cu această ocazie. Totodată, Cătălin Măruță a subliniat că nu este vorba despre nimic dramatic și că ideea unei retrageri din televiziune l-a preocupat de ani buni, lucru pe care l-a reamintit și acum.

„Vreau să vă spun tuturor că nu e nimic dramatic sau scandalos în spatele informației că emisiunea de la tv se oprește într-o lună. E o decizie la care mă gândesc de niște ani deja (bine, am zis și in 2015 într-un interviu că la 40 de ani vreau să mă pensionezși, sincer, nici acum nu îmi fac calcule concrete pentru asta). Dar îmi doresc pentru mine și pentru fiecare dintre voi, bucurii, timp cu familia, evoluție emoțională și profesională. Mă emoționează grija pe care mi-o purtați și atenția pe care mi-o acordați și vă mulțumesc încă o dată pentru tot.Pana pe 6 februarie ne vedem la emisiune!”, a transmis Cătălin Măruță.

De altfel, încă de acum 11 ani, într-un interviu pe care l-a oferit în 2015, Cătălin Măruță vorbea despre un astfel de scenariu care viza retragerea sa din televiziune.