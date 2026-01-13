Ce se întâmplă cu Andra după plecarea lui Cătălin Măruță de la PRO TV? Conducerea postului a dat „verdictul” despre jobul ei la Românii au talent

Decizia Pro TV de a scoate din grila de program emisiunea La Măruță a uimit pe toată lumea. După 18 ani de difuzare, show-ul a ajuns la final. Plecarea lui Cătălin Măruță de la Pro TV a surprins pe toată lumea și a ridicat numeroase semne de întrebare. Ce se întâmplă cu Andra? Conducerea postului a dat „verdictul” despre jobul ei la Românii au Talent.

Anunțul făcut de Pro TV a șocat publicul, căci nimeni nu se aștepta ca șefii postului de televiziune să renunțe la Cătălin Măruță. Totuși asta s-a întâmplat, iar acum toată lumea este curioasă să afle dacă decizia șefilor de la Pro TV se răsfrânge și asupra Andrei.

Mulți au presupus că despărțirea de Cătălin Măruță va însemna că și Andra va pleca de la Românii au Talent. Ei bine, acum oficialii postului de televiziune au clarificat acest aspect. Se pare că artista nu este deloc pusă în pericol, iar în următorul sezon Românii au Talent se va afla tot la masa juraților.

„Andra face parte din juriul emisiunii Românii au talent, show ce va avea lansarea pe data de 23 ianuarie, acolo unde Andra va fi prezentă, alături de colegii săi”, au declarat oficialii Pro TV, potrivit viva.ro.

Rămâne sau nu Cătălin Măruță la Pro TV

De asemenea, o altă întrebare de pe buzele tuturor este dacă Măruță rămâne sau nu la Pro TV. A fost anunțat că emisiunea lui este scoasă din grila de program, însă nu a fost precizat dacă prezentatorul se va ocupa poate de un alt proiect în cadrul aceluiași post de televiziune.

Oficialii au venit cu un răspuns și în această privință, precizând însă doar că „relația cu prezentatorul Cătălin Măruță nu s-a schimbat în urma acestei decizii”. Rămâne de văzut ce se va întâmpla în fapt cu acesta și dacă publicul o să îl mai vadă la Pro TV.

„Relația cu prezentatorul Cătălin Măruță nu s-a schimbat în urma acestei decizii care a fost parte a unei strategii de business. Această etapă nu reprezintă o separare, ci vine ca parte a procesului de identificare a unor viitoare oportunități”, au mai spus oficialii Pro TV.

