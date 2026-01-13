Câte firme au Andra și Cătălin Măruță. Controlează un adevărat imperiu

Andra și Cătălin Măruță nu mai sunt de mult doar figuri populare din showbizul românesc. În ultimii ani, cei doi au demonstrat că notorietatea poate fi transformată într-un mecanism de business solid. Dincolo de lumina reflectoarelor, cuplul a construit pas cu pas un adevărat ecosistem de firme care le consolidează poziția financiară și le oferă independență profesională. Iată câte firme au cei doi!

Povestea lor începe în 2005, într-un context tipic televiziunii: Andra era o tânără artistă aflată în plină ascensiune, iar Cătălin Măruță prezenta emisiunea „Tonomatul DP2” la TVR2. Întâlnirea le-a schimbat traiectoria personală, dar și pe cea profesională. După 16 ani de relație, o căsnicie stabilă și doi copii, David și Eva, Andra și Cătălin sunt și asociați în mai multe companii care activează în industrii creative și nu numai.

Câte firme au Andra și Cătălin Măruță

De-a lungul timpului, cei doi au înființat împreună șapte firme, fiecare cu un rol clar în strategia lor economică. Primele patru – considerate și nucleul imperiului lor financiar – sunt Andra Records, Ocean Music, Studio 78 și Plan B Music. Acestea activează în domenii precum producția muzicală, managementul artistic, producția video și servicii conexe industriei de divertisment. În anul 2022, cele patru companii au raportat o cifră de afaceri netă cumulată de aproximativ 15,6 milioane de lei, o sumă care arată clar că succesul lor nu se limitează la aparițiile pe scenă sau pe micul ecran.

Andra Records este deținută în mod egal de Andra și Cătălin. Ocean Music, orientată mai mult spre activități artistice și management, îl are pe Cătălin Măruță ca acționar majoritar, cu 80%, în timp ce Andra deține un pachet minoritar. Studio 78 este controlată în principal de Cătălin, iar în Plan B Music balanța se înclină în favoarea Andrei, semn că fiecare dintre ei își asumă leadershipul acolo unde experiența și implicarea sunt mai mari.

Emisiunea „La Măruță” a pornit acum 18 ani, după ce Cătălin Măruță a părăsit Televiziunea Română și s-a transferat la Pro TV. De-a lungul anilor, prezentatorul a reușit să se impună și să obțină rezultate remarcabile, însă în ultima perioadă lucrurile nu au mai evoluat la fel de bine. (VEZI AICI)

