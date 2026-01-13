Acasă » Știri » Stupoare totală: ce va difuza PRO TV în locul emisiunii La Măruță! Cătălin Măruță sigur s-a amuzat copios de „strategie”

De: Alina Drăgan 13/01/2026 | 17:21
Stupoare totală: ce va difuza PRO TV în locul emisiunii La Măruță /Foto: Social media

Pro TV a șocat pe toată lumea după ce a anunțat că emisiunea La Măruță va dispărea din grila de program. După 18 ani de difuzare, formatul este eliminat, iar decizia a stârnit rumoare și a ridicat numeroase semne de întrebare. Întrebarea principală de pe buzele tuturor este ce o să difuzeze Pro TV în locul emisiunii lui Cătălin Măruță. Ei bine, acum a venit și răspunsul.

Anunțul făcut de Pro TV a șocat publicul, căci nimeni nu se aștepta ca șefii postului de televiziune să renunțe la Cătălin Măruță. Totuși asta s-a întâmplat, iar acum toată lumea este curioasă să afle ce va difuza Pro TV în locul celebrei emisiuni.

Se pare că șefii postului de televiziune au decis să înlocuiască La Măruță, emisiune care nu mai făcea mare audiență, cu o selecție de seriale orientate către publicul feminin.

„Vom oferi o selecție diversă de seriale orientate către publicul feminin și vom reveni în curând cu mai multe informații”, au declarat oficialii de la Pro TV, potrviti viva.ro.

Ce se întâmplă cu echipa emisiunii La Măruță

De asemenea, o altă întrebarea ce stă pe buzele tuturor este ce se întâmplă cu echipa emisiunii La Măruță, dar și cu prezentatorul. Mulți se întreabă dacă aceștia o să mai rămână totuși la Pro TV sau nu. În acest caz, nu s-a oferit un răspuns concret, însă s-a precizat că se caută „oportunități interne”.

„Relația cu prezentatorul Cătălin Măruță nu s-a schimbat în urma acestei decizii care a fost parte a unei strategii de business. Această etapă nu reprezintă o separare, ci vine ca parte a procesului de identificare a unor viitoare oportunități.

Împreună cu colegii de la HR, explorăm în prezent toate oportunitățile interne. Scopul nostru nu este să ne despărțim de colegi, ci să vedem cum experiența și competențele lor pot fi valorificate în alte zone ale companiei. Din acest motiv, este încă prea devreme pentru a oferi un răspuns definitiv în acest moment”, au mai spus oficialii Pro TV.

