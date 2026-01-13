Acasă » Știri » Câți bani a primit Cătălin Măruță de la PRO TV în cei 18 ani. Suma este uriașă

Câți bani a primit Cătălin Măruță de la PRO TV în cei 18 ani. Suma este uriașă

De: Irina Vlad 13/01/2026 | 16:55
După 18 ani petrecuți la cârma propriei emisiuni, Cătălin Măruță (47 de ani) se pregătește de un nou început în carieră. Privește cu optimism viitorul apropiat, însă nu are avea cum altfel. Având în vedere sumele colosale pe care le-a încasat din salariu în ultimii ani, prezentatorul de la Pro TV s-ar putea reprofila oricând și oriunde. 

Sunt ultimele săptămâni în care Măruță mai apare în fața telespectatorilor. După 18 ani de Pro TV, emisiunea „La Măruță” urmează să fie scoasă din grila de programe. Recent, moderatorul și întreaga lui echipă au fost invitați să își caute un alt loc de muncă.

Cât a încasat Cătălin Măruță în cei 18 ani de Pro TV

„Au fost 18 ani în care La Măruţă a fost mai mult decât o emisiune şi a devenit o parte importantă din viaţa mea şi, sunt convins, şi din vieţile multor telespectatori. Am crescut împreună, am râs, am sărbătorit, am învăţat şi am descoperit poveştile extraordinare ale invitaţilor noştri.

Pentru mine, acesta a fost un capitol minunat, care va păstra mereu un loc special în sufletul meu. Acum sunt curios şi privesc cu entuziasm perioada care urmează, urmând să îmi dedic timpul mai multor proiecte din zona online şi noi formate pe care îmi doream să le dezvolt.

Sunt profund recunoscător echipei şi publicului care mi-au fost alături în fiecare zi a acestei călătorii şi le mulţumesc pentru fiecare moment pe care l-au împărtăşit cu mine”, a declarat Cătălin Măruţă.

De-a lungul timpului au existăt o mulțime de speculații privind salariul pe care Cătălin Măruță îl încasa, însă un lucru a fost cert tot timpul: an de an, sumele încasate se învârteau în jurul miilor de euro.

După 18 ani de emisie la Pro TV, pe baza informațiilor apărute public de-a lungul anilor, Cătălin Măruța a strâns la „saltea” peste 1,5 milioane de euro. Numai în anul 2025 Măruță a avut un salariu de 12.000 de euro/lună, ceea ce înseamnă că într-un singur an a încasat aproape 150.000 de euro.

Fanii emisiunii La Măruță l-au taxat aspru pe Cătălin Măruță după plecarea de la PRO TV! Mesajele curg fără oprire: „Arogant și plin de el”

Cătălin Măruță, ofertat după plecarea de la PRO TV. Anunțul oficial al prezentatorului „La Măruță”

 

