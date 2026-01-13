Acasă » Exclusiv » Vedeta care a refuzat ani la rând emisiunea „La Măruță” rupe tăcerea. Ce s-a întâmplat în spatele camerelor de filmat: „Am fost obligată să mă duc”

Vedeta care a refuzat ani la rând emisiunea „La Măruță” rupe tăcerea. Ce s-a întâmplat în spatele camerelor de filmat: „Am fost obligată să mă duc”

De: Loriana Dasoveanu 13/01/2026 | 18:09
Vedeta care a refuzat ani la rând emisiunea „La Măruță” rupe tăcerea. Ce s-a întâmplat în spatele camerelor de filmat: „Am fost obligată să mă duc”
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
5 poze
Vezi galeria foto

Emisiunea „La Măruță” a debutat în urmă cu 18 ani, după ce Cătălin Măruță a părăsit Televiziunea Română și s-a alăturat postului Pro TV. Celebrul prezentator a reușit pe parcursul timpului să facă performanță la postul din Pache, însă în ultimii ani situația nu a mai fost tocmai roz. Audiențele tot mai scăzute pe care emisiunea le înregistra, i-au determinat pe șefii postului să se gândească la întreruperea showului tv. Mai mult, cu toate că nume grele din showbiz au trecut de-a lungul timpului pe la emisiunea lui Cătălin Măruță, de la un timp, tot mai puțini acceptau participarea în cadrul showului. Printre cei care nu voiau deloc să apară în cadrul emisiunii se număra și Oana Roman. CANCAN.RO a stat de vorbă cu ea, acum, după anunțul scoaterii emisiunii de pe post.

Cătălin Măruță lovea puternic cu ”Happylica” lui în urmă cu mulți ani, atunci când emisiunea Happy Hour făcea furori. Prezentatorul a tras tare și și-a făcut un nume greu în televiziune, grație invitaților de renume, dar și prin prisma implicării sale în proiect. Ulterior, emisiunea s-a transformat în ”La Măruță”, ”happylica” a zburat, dar a rămas același lider. Doar că, de o bună perioadă, cifrele (în scădere vertiginoasă) i-au determinat pe șefii postului din Pache Protopopescu să ia atitudine. Cu toate că nume grele din showbiz au trecut de-a lungul timpului pe la emisiunea lui Cătălin Măruță, de la un timp, tot mai puțini acceptau participarea în cadrul showului, în special din cauza conflictelor stârnite cu prezentatorul emisiunii. Printre ei se numără nume mari din showbiz precum Alex Velea, Oana Zăvoranu, Alexandra Stan sau Oana Roman. Absența din cadrul emisiunii a Oanei Roman a pornit de la un conflict mai vechi dintre ea și Cătălin Măruță, mai exact de la nunta vedetei.

La acel moment, Oana Roman a acuzat public Pro TV și echipa emisiunii „La Măruță” că ar fi filmat imagini de la eveniment fără acordul ei și a susținut că o cameră ar fi fost introdusă „pe ascuns” printre invitați, ulterior imaginile au fost difuzate în cadrul emisiunii pe care prezentatorul o modera. Oana a criticat la acel moment practicile prezentatorului, pe care le-a pus pe seama goanei după audiență. Relația dintre ei a avut de suferit, iar Oana s-a ținut departe de emisiunea lui Cătălin Măruță ani la rândul, deși cândva prezența ei în emisiune era aproape săptămânală.

Oana Roman, primele declarații după anunțul închiderii emisiunii lui Cătălin Măruță: „A fost un punct în care eu am hotărât că nu mai vreau să merg acolo

Cu toate că Oana Roman a mai apărut o dată în cadrul emisiunii, moment considerat de mulți ca fiind o împăcare, vedeta a dezvăluit că situația a fost cu totul alta, iar decizia de a sta departe de show nu s-a schimbat. Ce se schimbase de fapt era participarea Oanei Roman în cadrul emisiunii „La bine și la roast”, motiv pentru care ar fi fost obligată prin contract să participe și la emisiunea lui Cătălin Măruță.

„Eu nu am mai fost la emisiune deloc și nici nu am dorit să mă mai duc. Am fost o singură dată în toamnă pentru că aveam un contract pentru emisiunea de roast și, conform contractului, am fost obligată să mă duc să promovez prezența mea la emisiunea de roast. Altfel nu am mai fost de 3 ani. Adică a fost un punct în care eu am hotărât că nu mai vreau să merg acolo și m-am ținut de asta”, a spus Oana Roman pentru CANCAN.RO

Oana Roman a vorbit despre ultima sa participare de la emisiunea lui Cătălin Măruță
Oana Roman a vorbit despre ultima sa participare de la emisiunea lui Cătălin Măruță

Oana Roman a ținut să precizeze că singurul motiv pentru care a ales să participe la emisiunea lui Cătălin Măruță a fost contractul pe care îl avea cu Pro TV-ul. De altfel, aparițile vedetei deveniseră mai rare și la celelalte emisiuni, asta pentru că fiica lui Petre Roman a ales ca în ultimul timp să se promoveze mai mult în online.

„M-am dus în octombrie, repet, pentru că aveam un contract și trebuia să-l respect, dar nu m-am dus să vorbesc despre mine, m-am dus în principiu să vorbesc despre emisiune. Ideea este că eu nu m-am mai bazat pe televiziune deloc. Adică eu în ultimii ani chiar n-am mai avut nevoie să apar neapărat la televizor ca să mă promovez. Online-ul a devenit mult mai important pentru mine și pentru toată lumea cumva.

Televiziunea a rămas foarte mult în urmă din punctul meu de vedere. Și atunci eu niciodată n-am fost așa stresată sau foarte dormică să fiu chemată în emisiuni pentru că nu consideram că mă ajută la mare lucru. Deci pe mine nu mă afectează că se închid emisiuni pentru că mai merg foarte, foarte rar”, a spus Oana Roman pentru CANCAN.RO.  

Totuși, Oana Roman a ținut să precizeze că are o apreciere pentru Cătălin Măruță pentru modul în care a anticipat schimbările și s-a mutat către online, adaptându-se vremurilor.

„Asta ziceam și de Cătălin Măruță, el are totuși podcast-ul. Este clar că televiziunea devine din ce în ce mai puțin relevantă, cel puțin televiziunea de divertisment s-a dus foarte mult pe jos. Și e păcat pentru că de televiziunea de divertisment avem nevoie. Doar că nu se mai implică lumea, nu mai sunt bugete, habar n-am, dar mulți din cei care activau la tv s-au mutat pe online”, a spus Oana Roman. 

CITEȘTE ȘI: Cătălin Măruță, ofertat după plecarea de la PRO TV. Anunțul oficial al prezentatorului „La Măruță”

ACCESEAZĂ ȘI: Florin Călinescu îi desființează pe șefii de la Pro TV, după înlăturarea lui Măruță: „Sunt oameni acolo cu aceleași salarii de 10–15 ani”

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Cătălin Măruță, afacerea despre care nu vorbea niciodată la TV! Ce sumă exorbitantă încasa lunar vedeta de la Pro TV
Exclusiv
Cătălin Măruță, afacerea despre care nu vorbea niciodată la TV! Ce sumă exorbitantă încasa lunar vedeta de la…
Cătălin Măruță, ofertat după plecarea de la PRO TV. Anunțul oficial al prezentatorului „La Măruță”
Exclusiv
Cătălin Măruță, ofertat după plecarea de la PRO TV. Anunțul oficial al prezentatorului „La Măruță”
România nu forțează Unirea cu Republica Moldova: „Este dreptul lor să decidă”
Mediafax
România nu forțează Unirea cu Republica Moldova: „Este dreptul lor să decidă”
Daniel Băluță îl îndeamnă pe Ciprian Ciucu să-și depună mandatul: „Este ales pentru a găsi soluții, nu pentru a se plânge”
Gandul.ro
Daniel Băluță îl îndeamnă pe Ciprian Ciucu să-și depună mandatul: „Este ales pentru...
Cuplul momentului în România. Cunoscuta cântăreață se iubește cu fostul fotbalist FCSB
Prosport.ro
Cuplul momentului în România. Cunoscuta cântăreață se iubește cu fostul fotbalist FCSB
Președintele care a dat lovitura cu transferul lui Mutu, asasinat la înmormântarea mamei sale
Adevarul
Președintele care a dat lovitura cu transferul lui Mutu, asasinat la înmormântarea mamei...
Scandalul Pandorogate: Decăderea lui „Kim Kardashian a Italiei” și cozonacul care a distrus un imperiu de 82 de milioane de dolari
Digi24
Scandalul Pandorogate: Decăderea lui „Kim Kardashian a Italiei” și cozonacul care a distrus...
Imagini revoltătoare la Colegiul „Mihail Sturza” din Iași / Tavan prăbușit într-o sală de clasă
Mediafax
Imagini revoltătoare la Colegiul „Mihail Sturza” din Iași / Tavan prăbușit într-o sală...
Parteneri
Cum arăta Naba Salem de la Survivor 2026 înainte de operații estetice! Drama prin care a trecut vedeta
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arăta Naba Salem de la Survivor 2026 înainte de operații estetice! Drama prin care...
FOTO. Milionarul de 58 de ani se iubește cu o femeie mai tânără cu 21 de ani
Prosport.ro
FOTO. Milionarul de 58 de ani se iubește cu o femeie mai tânără cu 21...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Destinația de vacanță pe care a ales-o Corina Caragea la început de an: „Aceste peisaje mi-au tăiat respirația”. Imaginile publicate de prezentatoarea TV
Click.ro
Destinația de vacanță pe care a ales-o Corina Caragea la început de an: „Aceste peisaje...
Vladimir Putin și sosiile. Ce spune un fost șef al MI6 despre folosirea de dubluri: „Ar fi fost o țintă pentru dronele ucrainene”
Digi 24
Vladimir Putin și sosiile. Ce spune un fost șef al MI6 despre folosirea de dubluri:...
Trump le cere iranienilor să continue protestele și să preia controlul instituțiilor: „Ucigașii vor plăti. Ajutorul e pe drum”
Digi24
Trump le cere iranienilor să continue protestele și să preia controlul instituțiilor: „Ucigașii vor plăti....
Cel mai nou SUV Renault arată mai bine decât Volvo XC90 și Audi Q7. Francezii au descoperit rețeta de succes
Promotor.ro
Cel mai nou SUV Renault arată mai bine decât Volvo XC90 și Audi Q7. Francezii...
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – Explică-mi și mie de ce te-ai culcat cu soră-mea?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – Explică-mi și mie de ce te-ai culcat cu soră-mea?
Un telefon Mate XT, supus unor teste brutale. Este mai rezistent decât Samsung TriFold? – VIDEO
go4it.ro
Un telefon Mate XT, supus unor teste brutale. Este mai rezistent decât Samsung TriFold? –...
Puțini știu! Care este diferența dintre Panteon și Partenon?
Descopera.ro
Puțini știu! Care este diferența dintre Panteon și Partenon?
Nu l-ați întâlnit niciodată pe Mario în această ipostază
Go4Games
Nu l-ați întâlnit niciodată pe Mario în această ipostază
Daniel Băluță îl îndeamnă pe Ciprian Ciucu să-și depună mandatul: „Este ales pentru a găsi soluții, nu pentru a se plânge”
Gandul.ro
Daniel Băluță îl îndeamnă pe Ciprian Ciucu să-și depună mandatul: „Este ales pentru a găsi...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
BANC | Dentistul și pacienta pensionară
BANC | Dentistul și pacienta pensionară
Copilul lui Dani Vicol trăiește o reală drama, la 6 ani de la accidentul lui Mario Iorgulescu! Melek ...
Copilul lui Dani Vicol trăiește o reală drama, la 6 ani de la accidentul lui Mario Iorgulescu! Melek a izbucnit nervos: „Îmi plângea cu hohote și nu reușeam să aflu de ce”
(P) eTELEDOC nu este doar o aplicație. Este o schimbare a modului în care oamenii accesează serviciile ...
(P) eTELEDOC nu este doar o aplicație. Este o schimbare a modului în care oamenii accesează serviciile medicale
Melek, acuzații grave la adresa lui Mario Iorgulescu la Dan Capatos Show: „Nu este în nicio clinică, ...
Melek, acuzații grave la adresa lui Mario Iorgulescu la Dan Capatos Show: „Nu este în nicio clinică, stă la hotel. Se plimbă prin baruri”
Ce se întâmplă cu producătoarea Greta și Ciucă după ce Cătălin Măruță a fost dat afară de ...
Ce se întâmplă cu producătoarea Greta și Ciucă după ce Cătălin Măruță a fost dat afară de la PRO TV. Prima reacție a conducerii
Captură impresionantă în Spania. Cum au ascuns niște traficanți 10 tone de substanțe interzise! ...
Captură impresionantă în Spania. Cum au ascuns niște traficanți 10 tone de substanțe interzise! Polițiștii au dat la lopată de zor
Vezi toate știrile
×