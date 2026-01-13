Vedeta care a refuzat ani la rând emisiunea „La Măruță” rupe tăcerea. Ce s-a întâmplat în spatele camerelor de filmat: „Am fost obligată să mă duc”

Emisiunea „La Măruță” a debutat în urmă cu 18 ani, după ce Cătălin Măruță a părăsit Televiziunea Română și s-a alăturat postului Pro TV. Celebrul prezentator a reușit pe parcursul timpului să facă performanță la postul din Pache, însă în ultimii ani situația nu a mai fost tocmai roz. Audiențele tot mai scăzute pe care emisiunea le înregistra, i-au determinat pe șefii postului să se gândească la întreruperea showului tv. Mai mult, cu toate că nume grele din showbiz au trecut de-a lungul timpului pe la emisiunea lui Cătălin Măruță, de la un timp, tot mai puțini acceptau participarea în cadrul showului. Printre cei care nu voiau deloc să apară în cadrul emisiunii se număra și Oana Roman. CANCAN.RO a stat de vorbă cu ea, acum, după anunțul scoaterii emisiunii de pe post.

Cătălin Măruță lovea puternic cu ”Happylica” lui în urmă cu mulți ani, atunci când emisiunea Happy Hour făcea furori. Prezentatorul a tras tare și și-a făcut un nume greu în televiziune, grație invitaților de renume, dar și prin prisma implicării sale în proiect. Ulterior, emisiunea s-a transformat în ”La Măruță”, ”happylica” a zburat, dar a rămas același lider. Doar că, de o bună perioadă, cifrele (în scădere vertiginoasă) i-au determinat pe șefii postului din Pache Protopopescu să ia atitudine. Cu toate că nume grele din showbiz au trecut de-a lungul timpului pe la emisiunea lui Cătălin Măruță, de la un timp, tot mai puțini acceptau participarea în cadrul showului, în special din cauza conflictelor stârnite cu prezentatorul emisiunii. Printre ei se numără nume mari din showbiz precum Alex Velea, Oana Zăvoranu, Alexandra Stan sau Oana Roman. Absența din cadrul emisiunii a Oanei Roman a pornit de la un conflict mai vechi dintre ea și Cătălin Măruță, mai exact de la nunta vedetei.

La acel moment, Oana Roman a acuzat public Pro TV și echipa emisiunii „La Măruță” că ar fi filmat imagini de la eveniment fără acordul ei și a susținut că o cameră ar fi fost introdusă „pe ascuns” printre invitați, ulterior imaginile au fost difuzate în cadrul emisiunii pe care prezentatorul o modera. Oana a criticat la acel moment practicile prezentatorului, pe care le-a pus pe seama goanei după audiență. Relația dintre ei a avut de suferit, iar Oana s-a ținut departe de emisiunea lui Cătălin Măruță ani la rândul, deși cândva prezența ei în emisiune era aproape săptămânală.

Oana Roman, primele declarații după anunțul închiderii emisiunii lui Cătălin Măruță: „ A fost un punct în care eu am hotărât că nu mai vreau să merg acolo „

Cu toate că Oana Roman a mai apărut o dată în cadrul emisiunii, moment considerat de mulți ca fiind o împăcare, vedeta a dezvăluit că situația a fost cu totul alta, iar decizia de a sta departe de show nu s-a schimbat. Ce se schimbase de fapt era participarea Oanei Roman în cadrul emisiunii „La bine și la roast”, motiv pentru care ar fi fost obligată prin contract să participe și la emisiunea lui Cătălin Măruță.

„Eu nu am mai fost la emisiune deloc și nici nu am dorit să mă mai duc. Am fost o singură dată în toamnă pentru că aveam un contract pentru emisiunea de roast și, conform contractului, am fost obligată să mă duc să promovez prezența mea la emisiunea de roast. Altfel nu am mai fost de 3 ani. Adică a fost un punct în care eu am hotărât că nu mai vreau să merg acolo și m-am ținut de asta”, a spus Oana Roman pentru CANCAN.RO.

Oana Roman a ținut să precizeze că singurul motiv pentru care a ales să participe la emisiunea lui Cătălin Măruță a fost contractul pe care îl avea cu Pro TV-ul. De altfel, aparițile vedetei deveniseră mai rare și la celelalte emisiuni, asta pentru că fiica lui Petre Roman a ales ca în ultimul timp să se promoveze mai mult în online.

„M-am dus în octombrie, repet, pentru că aveam un contract și trebuia să-l respect, dar nu m-am dus să vorbesc despre mine, m-am dus în principiu să vorbesc despre emisiune. Ideea este că eu nu m-am mai bazat pe televiziune deloc. Adică eu în ultimii ani chiar n-am mai avut nevoie să apar neapărat la televizor ca să mă promovez. Online-ul a devenit mult mai important pentru mine și pentru toată lumea cumva. Televiziunea a rămas foarte mult în urmă din punctul meu de vedere. Și atunci eu niciodată n-am fost așa stresată sau foarte dormică să fiu chemată în emisiuni pentru că nu consideram că mă ajută la mare lucru. Deci pe mine nu mă afectează că se închid emisiuni pentru că mai merg foarte, foarte rar”, a spus Oana Roman pentru CANCAN.RO.

Totuși, Oana Roman a ținut să precizeze că are o apreciere pentru Cătălin Măruță pentru modul în care a anticipat schimbările și s-a mutat către online, adaptându-se vremurilor.

„Asta ziceam și de Cătălin Măruță, el are totuși podcast-ul. Este clar că televiziunea devine din ce în ce mai puțin relevantă, cel puțin televiziunea de divertisment s-a dus foarte mult pe jos. Și e păcat pentru că de televiziunea de divertisment avem nevoie. Doar că nu se mai implică lumea, nu mai sunt bugete, habar n-am, dar mulți din cei care activau la tv s-au mutat pe online”, a spus Oana Roman.

CITEȘTE ȘI: Cătălin Măruță, ofertat după plecarea de la PRO TV. Anunțul oficial al prezentatorului „La Măruță”

ACCESEAZĂ ȘI: Florin Călinescu îi desființează pe șefii de la Pro TV, după înlăturarea lui Măruță: „Sunt oameni acolo cu aceleași salarii de 10–15 ani”

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.