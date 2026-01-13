Acasă » Exclusiv » Cătălin Măruță se luptă cu datorii de peste 1 milion de euro! După ce Pro TV l-a dat afară, ies la iveală alte probleme

Cătălin Măruță se luptă cu datorii de peste 1 milion de euro! După ce Pro TV l-a dat afară, ies la iveală alte probleme

De: Keva Iosif 13/01/2026 | 21:04
Cătălin Măruță se luptă cu datorii de peste 1 milion de euro! După ce Pro TV l-a dat afară, ies la iveală alte probleme
După ce emisiunea „La Măruță” a fost scoasă din grila Pro TV, Cătălin Măruță a intrat într-o perioadă delicată, nu doar profesional, ci și financiar. Conform celor mai recente date fiscale, prezentatorul se confruntă și cu niște datorii mari!

După 18 ani de glorie pe micile ecrane, emisiunea „La Măruță” dispare din grila Pro TV, iar prezentatorul și echipa sa sunt încurajați să își găsească alte proiecte până la începutul lunii februarie 2026. Și dacă despărțirea de trust nu era suficient de grea, acum ies la iveală și detalii financiare care arată că Măruță se află într-un moment delicat.

Conform celor mai recente date fiscale, firma sa Studio 78 SRL, specializată în producții cinematografice și programe TV, înregistrează datorii de aproximativ 1 milion de euro, o sumă uriașă care nu-i dă prea multă liniște probabil.

Însă nu vă faceți griji. Cătălin Măruță e ”fabrică” de făcut bani. Majoritatea afacerilor care îi aduc venituri consistente sunt strâns legate de domeniul Andrei, cei doi fiind asociați în majoritatea firmelor pe care le dețin. Prin AVOCADO MUSIC S.R.L., care gestionează spectacole și activități de interpretare artistică, Măruță înregistrează venituri de 2 milioane de euro. Alte firme din zona muzicală, precum Plan B Music, aduc 1,5 milioane de lei, iar studioul Andra Records, dedicat producției și editării muzicale, generează venituri de 6 milioane de lei, în ciuda unor datorii de 4 milioane de lei.

Câți bani produce podcastul ”La Măruță”

Și chiar și afacerile mai mici contribuie la echilibru: Lion 23 Film SRL, activ în producții cinematografice și de televiziune, le aduce venituri de 715.000 de lei, însă și datorii de 500.000 de lei. Iar Oscar House SRL, care gestionează închirieri imobiliare, reprezintă un adevărat punct forte, cu active imobilizate de 2 milioane de euro, probabil o investiție pe termen lung.

Pe lângă afacerile clasice, Măruță a reușit să se impună și în mediul online: potrivit socialblade.com, podcastul său generează lunar peste 10.000 de euro, și asta fără sponsorizări, dovadă că notorietatea și capacitatea lui de a atrage publicul rămân la cote ridicate.

Practic, în această perioadă dificilă, Andra joacă un rol crucial în stabilitatea financiară în familie. Majoritatea veniturilor solide ale prezentatorului provin din domeniul artistic al Andrei, iar colaborarea lor îl ajută să treacă peste această despărțire dură de Pro TV.

