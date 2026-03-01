Acasă » Știri » Prețul benzinei azi, 1 martie 2026, în România: cât a ajuns litrul și cât te costă un plin în marile orașe

Prețul benzinei azi, 1 martie 2026, în România: cât a ajuns litrul și cât te costă un plin în marile orașe

De: Paul Hangerli 01/03/2026 | 06:45
Prețurile la benzină, sursa-pexels.com

Prețurile la benzină, motorină și GPL rămân la un nivel ridicat în România, cu variații minore de la un oraș la altul. Azi, 1 martie 2026, în marile centre urbane, diferențele sunt de doar câțiva bani pe litru, iar trendul general indică o perioadă de stabilitate relativă, fără ieftiniri semnificative. Iată cât costă carburanții azi și cât ajunge un plin pentru o mașină obișnuită.

Prețurile la carburanți azi în România

În marile orașe ale țării, valorile minime afișate la pompă arată un nivel apropiat al tarifelor pentru benzină și motorină, în timp ce GPL rămâne varianta cea mai accesibilă.

În București, benzina Euro 95 pornește de la aproximativ 7,78 lei pe litru, motorina ajunge la circa 8,09 lei pe litru, iar GPL se situează în jurul valorii de 3,84 lei pe litru.

La Cluj-Napoca, benzina este în jur de 7,81 lei pe litru, motorina aproximativ 8,11 lei pe litru, iar GPL ajunge la 3,94 lei pe litru.

În Timișoara, benzina se menține la aproximativ 7,80 lei pe litru, motorina la 8,11 lei pe litru, iar GPL în jur de 3,84 lei pe litru.

La Iași, benzina urcă la circa 7,84 lei pe litru, motorina la 8,14 lei pe litru, iar GPL ajunge la aproximativ 3,99 lei pe litru.

În Constanța, benzina este în jur de 7,81 lei pe litru, motorina aproximativ 8,08 lei pe litru, iar GPL la 3,97 lei pe litru.

Aceste valori reprezintă minimele identificate prin monitorizare online, iar prețurile pot varia ușor în funcție de rețeaua de benzinării și zona exactă în care se află stația.

Trendul actual al prețurilor

Datele din această perioadă arată că prețurile carburanților rămân relativ ridicate, dar stabile, fără scăderi bruște față de începutul anului. Benzina se menține în intervalul 7,8 – 8,0 lei pe litru, în timp ce motorina este, în general, cu câțiva bani mai scumpă, situându-se între 8,0 și 8,2 lei pe litru.

GPL continuă să fie cel mai ieftin carburant disponibil la pompă, cu prețuri sub 4 lei pe litru în majoritatea orașelor mari.

Comparativ cu începutul anului 2026, se observă o ușoară creștere, influențată de evoluțiile pieței internaționale a petrolului și de nivelul accizelor și taxelor interne. La nivel european, prețurile din România sunt apropiate de media Uniunii Europene raportată în euro, iar evoluția recentă indică majorări lente, fără salturi spectaculoase.

Cât costă un plin

Pentru un rezervor de 40 de litri, un plin de benzină ajunge la aproximativ 312 lei, iar unul de motorină la circa 324 lei. În cazul GPL, costul pentru aceeași cantitate este de aproximativ 154 lei.

Dacă vorbim despre un rezervor de 50 de litri, șoferii care alimentează cu benzină vor plăti în jur de 390 lei, cei care folosesc motorină aproximativ 405 lei, iar pentru GPL suma ajunge la circa 198 lei.

Aceste calcule sunt orientative și pot varia în funcție de prețul exact practicat de fiecare stație de alimentare.

Tendințe generale

În ultimii ani, piața carburanților din România a fost marcată de o tendință general ascendentă. Prețurile au crescut semnificativ față de nivelurile din 2020 sau 2021, pe fondul evoluției cotațiilor internaționale ale țițeiului, al tensiunilor geopolitice și al modificărilor fiscale interne.

În prezent, nu se observă scăderi semnificative, însă fluctuații de câțiva bani pe litru pot apărea de la o săptămână la alta, în funcție de dinamica pieței globale.

Prețurile la benzină și motorină în orașele mari sunt apropiate și relativ stabile, cu diferențe minime între regiuni. GPL rămâne cea mai avantajoasă opțiune din punct de vedere al costului pe litru. Un plin poate costa de la aproximativ 150 de lei în cazul GPL până la peste 400 de lei pentru motorină, în funcție de capacitatea rezervorului. Trendul general indică un nivel ridicat al prețurilor, fără ieftiniri consistente în această perioadă.

×