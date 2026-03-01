Acasă » Știri » Wirtshausurile austriece se reinventează pentru Gen Z. „Meniuri la comun și conversații la masă”

De: Diana Cernea 01/03/2026 | 07:10
Pentru a cuceri Generația Z, hanurile tradiționale din Austria Inferioară își schimbă strategia: porții mai mici, preparate de împărțit și conversații ghidate la masă. Noul concept „yap&dine” mizează pe experiențe sociale și interactive, adaptate unei generații care preferă flexibilitatea și conexiunea în locul meselor clasice, formale.

Concept de tip sharing pentru o nouă generație

Tradiționala cultură a hanurilor austriece încearcă să se reinventeze pentru a atrage publicul tânăr. Nu mai este suficient un șnițel generos și o halbă de bere pentru a umple mesele. 16 restaurante din Austria Inferioară propun acum un concept adaptat obiceiurilor Generației Z, punând accent pe experiență, interacțiune și porții împărțite.

În cadrul inițiativei „yap&dine”, care se desfășoară între 2 și 8 martie, restaurantele participante vor servi meniuri în patru feluri concepute special pentru a fi împărțite între patru și șase persoane. Preparatele regionale sunt așezate în centrul mesei, astfel încât fiecare participant să poată gusta din toate. Conceptul este disponibil și în variante vegetariene și vegane, pentru a răspunde preferințelor actuale.

Potrivit Niederösterreich Werbung, organizatorul campaniei, pandemia a schimbat semnificativ comportamentul alimentar al tinerilor. În locul meselor copioase, Generația Z preferă porții mai mici, consumate într-un cadru social relaxat – un fenomen denumit „snackification” sau „Gen Znack”. Mâncarea devine mai degrabă un pretext pentru socializare decât un act formal.

Mâncare împărțită, experiență comună

Organizatorii spun că ideea este de a elimina FOMO – „Fear of Missing Out”, teama de a rata ceva. În acest format, nimeni nu trebuie să aleagă un singur fel din meniu și să se întrebe dacă a făcut alegerea corectă. Gustatul din toate preparatele face parte din distracție și încurajează conversația.

Pentru a stimula interacțiunea, au fost create și „Conversation Starter Cards”, cartonașe cu întrebări sau teme de discuție care pot sparge gheața și anima atmosfera. Conceptul transformă masa într-o experiență colectivă, nu doar într-o comandă individuală.

Prețurile încep de la 55 de euro de persoană, iar în funcție de restaurant includ aperitiv, tacâmuri și cafea. Printre participanți se numără Hotel-Gasthof Graf din St. Pölten și Gasthof Pils din Eschenau.

Potrivit lui Hartmuth Rameder, reprezentant al Wirtshauskultur Niederösterreich, mesele pentru săptămâna tematică sunt deja bine rezervate, semn că strategia de adaptare la noile obiceiuri dă rezultate. Inițiativa arată cum gastronomia tradițională încearcă să țină pasul cu o generație care caută autenticitate, flexibilitate și experiențe de împărtășit.

