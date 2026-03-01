BANC | „De ce plângi, Bulă?”

Este weekend, iar echipa CANCAN.RO vrea să vă pună zâmbetul pe buze de la primele ore. Azi vă prezentăm un banc extrem de amuzant, care o să vă facă să râdeți garantat. Spor la voie bună!

– De ce plângi, Bulă?

– Păi, și-a tras una tata cu ciocanul peste deget!

– Măi, Bulă!, dar ăsta nu este motiv să plângi, copile!

– Păi, prima dată și eu am râs…

Alte bancuri savuroase

Examenul de logică

La facultate, profesorul de logică îi anunță pe studenți:

— Mâine aveți examen surpriză!

A doua zi intră în sală și spune:

— Examenul de azi va fi foarte simplu. O singură întrebare.

Toți răsuflă ușurați. Profesorul scrie pe tablă:

„Demonstrați că această propoziție este falsă.”

Studenții încep să transpire. Unul ridică mâna:

— Domnule profesor, dar dacă demonstrăm că e falsă, înseamnă că e adevărată…

— Exact.

— Și dacă e adevărată… atunci nu mai e falsă!

— Corect.

După două ore de chin, un singur student predă foaia. Profesorul o citește și zâmbește:

— Foarte bine, ai luat 10.

Colegi curioși îl întreabă ce a scris.

— Simplu: „Propoziția este falsă pentru că așa spun eu.”

— Și de ce a mers?

— Pentru că profesorul mi-a demonstrat că are nevoie de o pauză de cafea.

Soțul model

Un tip se laudă prietenilor:

— Eu sunt soțul perfect! Ieri am ajutat-o pe soție la curățenie, am spălat vasele, am gătit, am dus gunoiul…

Prietenii sunt impresionați:

— Și ce a zis soția?

— A zis: „Ai spart ceva, nu?”

— Și?

— Am zis nu.

— Și te-a crezut?

— Nu. A verificat casa două ore și până la urmă a găsit: nu am spart nimic… dar am folosit detergentul ei scump pentru podele la spălat mașina de cafea.

— Și ce s-a întâmplat după?

— Păi… acum chiar sunt soț model. Model de „așa nu”.

CITEȘTE ȘI: BANCUL ZILEI | Un doctor și un inginer iubeau aceeași fată