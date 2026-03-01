BANC | „De ce plângi, Bulă?”

Este weekend, iar echipa CANCAN.RO vrea să vă pună zâmbetul pe buze de la primele ore. Azi vă prezentăm un banc extrem de amuzant, care o să vă facă să râdeți garantat. Spor la voie bună!
– De ce plângi, Bulă?
– Păi, și-a tras una tata cu ciocanul peste deget!
– Măi, Bulă!, dar ăsta nu este motiv să plângi, copile!
– Păi, prima dată și eu am râs…
Examenul de logică
La facultate, profesorul de logică îi anunță pe studenți:
— Mâine aveți examen surpriză!
A doua zi intră în sală și spune:
— Examenul de azi va fi foarte simplu. O singură întrebare.
Toți răsuflă ușurați. Profesorul scrie pe tablă:
„Demonstrați că această propoziție este falsă.”
Studenții încep să transpire. Unul ridică mâna:
— Domnule profesor, dar dacă demonstrăm că e falsă, înseamnă că e adevărată…
— Exact.
— Și dacă e adevărată… atunci nu mai e falsă!
— Corect.
După două ore de chin, un singur student predă foaia. Profesorul o citește și zâmbește:
— Foarte bine, ai luat 10.
Colegi curioși îl întreabă ce a scris.
— Simplu: „Propoziția este falsă pentru că așa spun eu.”
— Și de ce a mers?
— Pentru că profesorul mi-a demonstrat că are nevoie de o pauză de cafea.
Soțul model
Un tip se laudă prietenilor:
— Eu sunt soțul perfect! Ieri am ajutat-o pe soție la curățenie, am spălat vasele, am gătit, am dus gunoiul…
Prietenii sunt impresionați:
— Și ce a zis soția?
— A zis: „Ai spart ceva, nu?”
— Și?
— Am zis nu.
— Și te-a crezut?
— Nu. A verificat casa două ore și până la urmă a găsit: nu am spart nimic… dar am folosit detergentul ei scump pentru podele la spălat mașina de cafea.
— Și ce s-a întâmplat după?
— Păi… acum chiar sunt soț model. Model de „așa nu”.
