Cum arată casa în care locuiesc Simona și Marius Urzică, finaliștii Power Couple? Imagini rare

Simona și Marius Urzică sunt unul dintre cuplurile finaliste ale emisiunii Power Couple 2026. Chiar dacă nu au câștigat concursul, aceștia se bucură de un premiu important – familia pe care o au împreună. Cei doi sunt părinții a doi copii și, bineînțeles că, domiciliul în care foștii gimnaști locuiesc este spațios și primitor.

Finaliștii Power Couple 2026, Marius și Simona Urzică, trăiesc o frumoasă poveste de dragoste. Cei doi au împreună doi copii – Alex și Yasmina, rodul iubirii lor, despre care Marius vorbește cu mândrie. Dar, atunci când ne gândim la copii, ne vine în minte că avem nevoie de un spațiu destul de mare în care aceștia să își desfășoare activitatea și să se joace. Într-o postare făcută pe social media, familia Urzică a dezvăluit cum arată locul pe care ei îl numesc acasă.

Doi copii mici și nevoie de spațiu

Într-un interviu, fostul campion mondial la gimnastică a dezvăluit un detaliu interesant despre casa pe care a cumpărat-o pentru familia sa. Acesta a declarat pentru un site de știri că suma de bani pe care a plătit-o pentru a cumpăra terenul pe care a construit casa a fost de 300.000 de euro. Ne putem imagina numai cât de spațioasă este locuința familiei Urzică.

Printr-o postare publicată pe Instagram a fost ilustrată o parte din casa în care familia Urzică locuiește. În prim plan se află Yasmina, fetița celor doi, îmbrăcată ca o prințesă din povești. În spatele ei, dimensiunile mari ale casei dau impresia că aceasta chiar este în lumea basmelor și că se află într-un palat.

Mobila a fost aleasă într-o culoare neutră, chiar dacă părinții sunt conștienți că mâinile celor mici ar putea să o păteze. Imobilul acestora are și etaj, iar accesul se face poate face din bucătăria de tip open space și din living. Camerele au ferestre mari și sunt bine iluminate, pentru că desfășurarea jocurilor au nevoie de o bună vizibilitate. În living au loc și activitățile copiilor, acolo unde este amplasat un cort, care ne face să credem că este amplasat în locul de joacă preferat al copiilor.

