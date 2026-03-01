După ce a filmat cu Bianca Drăgușanu, Codin Maticiuc dă verdictul: „Mi-au dat niște emoții îngrozitoare”

Codin Maticiuc a vorbit pentru CANCAN.RO și a dat exclusivitatea momentului: urmează să lanseze un serial documentar care va „rupe România”, după cum chiar el o spune. Prezent la evenimentul de anunțare al artistului internațional Yeat, el ne-a spus și numele aproape imposibil de adus pe care și l-ar dori la Beach, Please!, despre cum s-a terminat un moment de beție alături de prieteni la festival, dar și despre cum a fost să filmeze alături de Bianca Drăgușanu în filmul „Băieți de oraș”. Toate detaliile, în articol.

Cu toate că nu a știut cine este artistul anunțat de Selly, Codin a mărturisit că are amintiri demne de povestit nepoților din cadrul festivalului. Mai mult, el a vorbit pentru prima dată despre proiectul pe care urmează să îl lanseze și despre care promite că va da România pe spate.

Codin Maticiuc, despre venirea lui Eminem la Beach, Please!: „Nu există”

CANCAN.RO: Care a fost primul tău gând când ai aflat că vine Yeat la Beach, Please! ?

Codin Maticiuc: Cine Doamne iartă-mă e ăsta? N-am auzit în viața mea de el, am văzut că s-a bucurat toată lumea, deci toți copiii ăștia s-au bucurat, deci e clar, artistul lor, e lumea lor, două fete din spatele meu pe două fete le-a bușit plânsul în spate, adică am văzut că reacția a fost bună, eu eram gen, cine? Cine bro? Cine vine? Dar nu, dacă venea mai pe zona mea, mai bătrâni, aia Dr. Dre, Snoop Dogg.

CANCAN.RO: Uite că tot ai menționat, dacă ai putea să aduci pe oricine, fără limită de buget, pe cine ai aduce?

Codin Maticiuc: Eminem, fără discuție. Dar mă bucur foarte mult, m-aș bucura și de Snoop Dogg, m-a bucurat că a venit și l-am văzut la Beach, Please! pe Rick Ross. Îmi place foarte mult și el, e pe zona aia de Miami care mi-a plăcut mie mereu. Sunt artiști care îmi plac.

CANCAN.RO: Crezi că poate pe viitor avem o șansă să-l avem pe Eminem la Beach, Please! ?

Codiun Maticiuc: Nu există. Eminem este un artist foarte scump și care face de obicei doar concerte solo. Nu prea face parte din festivaluri, dar dacă un festival are șansa să-l aducă, ăla e Beach, Please!, pentru că a devenit cel mai mare festival de trap din lume. Dacă există vreodată șansa că Eminem să vină la un festival, va veni la ăsta. (…) Merg la Beach, Please! și pentru artiști, pentru că unii au fost, cum îți povesteam de Rick Ross, care îmi place foarte mult și așa mai departe. Am fost la Travis Scott și am venit pentru el, nu neapărat pentru Beach, Please!, dar într-adevăr eu merg și pentru că sunt prietenii mei băieții care organizează. Din multe puncte de vedere merg acolo. Sunt partenerii noștri la „Spitale publice din bani private”, am 2000 de motive să fiu acolo și o să fiu acolo mereu.

Distracție în roată, dar până când…„Ne-au dat jos cu forța”

CANCAN.RO: Spune-mi o amintire frumoasă, amuzantă de la Beach, Please!, care îți vine acum în minte.

Codin Maticiuc: O amintire amuzantă, m-am dat în roata aia, știi? Roata aia mare. Da, dar m-am dat matol în roata aia, în care nu mă dau decât cu copiii, înțelegi? Că e o roată așa, te plimbi încet, nu știu, m-am dat, eram foarte matol. M-am dat cu niște băieți și am băut o stică de vodcă în roata aia. Nu ne-am mai dat jos din ea. Țipau ăia să ne dăm jos.

CANCAN.RO: Și care a fost deznodământul?

Codin Maticiuc: Ne-au dat jos cu forța.

CANCAN.RO: Ai apărut în „Băieți de Oraș”, ai fost surpriza, nimeni nu știa de tine, ai luat toată lumea prin surprindere. Spune-mi ceva din spate, cum au fost filmările? Ce s-a petrecut acolo?

Codin Maticiuc: Eu sunt extrem de emoționat în general când încep un proiect nou și nu știu până mă obișnuiesc cu ce își dorește regizorul. Regizorul fiind prietenul meu Mihai Bendeac. El este extrem de atent, adică am făcut niște repetiții, după care a zis „aș mai vrea să mai fac o dată doar eu cu tine, să stăm pe niște idei și practic această presiunea a lui și acest perfecționism al lui mi-au dat niște emoții îngrozitoare, dar s-a terminat cu bine. El a fost mulțumit, cred real, mi-a spus într-un moment în care și el era beat, deci nu m-ar fi mințit și mi-a zis că a fost mulțumit de ce am făcut acolo. Deci totul e bine când se termină cu bine.

CANCAN.RO: Cum a fost să filmezi cu Bianca Drăgușanu?

Codin Maticiuc: Foarte simpatic, a fost ideea foarte drăguță a lui Mihai și a venit această idee că personajul lui Malone spunea tot timpul să moară Bianca în pușcărie și mi-a zis mie: O cunoști pe Bianca Dărgușanu, crezi că am putea să o aducem? Bă, o cunosc cât să-i dau un telefon. I-am dat un telefon și ei s-a părut ideea mișto și a fost drăguț să filmăm toți.

„Un serial care va rupe România în două”

CANCAN.RO: Ce urmează? Ce planuri ai pe viitor?

Codin Maticiuc: În viitorul apropiat îți spun că lansez un serial documentar care va rupe România în două. Adică efectiv se va opri timpul în loc când noi îl vom lansa pe o platformă de streaming. Este un serial documentar pe care îl filmez de vara asta cu o echipă foarte tare de la Pro. Îți fac aici o previziune. Nu știu încă în ce zi se va lansa primul episod, dar până când se lansează al doilea, primul episod va fi pe TikTok, așa vei da doar de el. Așa va fi tăiat efectiv în bucățele și pus pe TikTok.

CANCAN.RO: Dar ne dai și nouă un spoiler așa?

Codin Maticiuc: Nu, că v-am dat destule.

CANCAN.RO: Deci ăsta e un breaking? Nu s-a mai zis până acum?

Codin Maticiuc: Nu. Și acum mi se pare că am dat prea mult. Da, e serial, îl facem, nu l-am anunțat, nu am postat trailer-ul, n-am postat posterul, n-am postat numele. Eu cred că va rupe, dar hai să vedem. Asta a fost previziunea, hai să vedem.

